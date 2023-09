Aeronautica Militare, scuole di volo: a Galatina consegnati 49 brevetti di pilota

Con una cerimonia che si è tenuta nel tardo pomeriggio di ieri nel centro di Galatina, in provincia di Lecce, sono stati consegnati i brevetti di pilota a 49 frequentatori che, dopo un percorso di formazione di circa un anno, hanno concluso il corso di pilotaggio presso le Scuole di Volo dell’Aeronautica Militare del 61° Stormo, che ha sede proprio nella cittadina salentina, del 72° Stormo di Frosinone e del Centro Addestramento Equipaggi MultiCrew di Pratica di Mare.

Tra i brevettati, ventisei sono Ufficiali dell’Aeronautica Militare, che insieme a due frequentatori della Hellenic Air Force ed uno della Royal Saudi Air Force hanno ricevuto il brevetto di pilota militare, mentre sette frequentatori dell’Esercito, quattro dell’Arma dei Carabinieri, cinque della Guardia di Finanza, due della Polizia di Stato e due del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco hanno conseguito il brevetto di pilota di elicottero.

Alla cerimonia, organizzata dal Comando Scuole dell’A.M./3^Regione Aerea di Bari (che ha alle dipendenze i tre reparti di volo) in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Galatina, hanno preso parte il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, autorità regionali e cittadine, i familiari dei giovani piloti brevettati, insieme ai tanti cittadini del centro salentino che hanno affollato Piazza Dante Alighieri per l’occasione.

Dopo l’indirizzo di saluto del primo cittadino di Galatina, Fabio Vergine, ha preso la parola il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, generale di Squadra Aerea Luca Goretti, che ha voluto sottolineare l’importanza dello “spirito di condivisione e di collaborazione tra istituzioni, che vede l’Aeronautica Militare, organizzazione ormai centenaria, mettere a disposizione le proprie naturali ed indiscusse competenze nel settore aerospaziale a favore di chi aspira ad operare nella terza dimensione”. Rivolgendosi poi ai giovani brevettati, li ha esortati a non dimenticare mai “l’importanza dell’operare con unità di intenti, con la voglia di lavorare insieme. Quel lavoro di squadra – ha ricordato il Generale – che come ha detto un celebre scrittore americano è il carburante che consente a persone comuni di ottenere risultati non comuni. In questo senso, tutti noi siamo un piccolo ingranaggio di un più grande meccanismo che permette ogni giorno di ‘staccarci da terra’ e di adempiere al nobile compito di difendere i cieli della nostra Italia, proteggere la nostra gente, i Paesi alleati ed amici”.

Dopo la consegna dei brevetti e delle aquile di pilota a tutti i giovani frequentatori, momento suggellato dal sorvolo di una formazione di quattro velivoli addestratori MB-339 del 61° Stormo, ha preso la parola il Ministro della Difesa Guido Crosetto. “Questa di oggi – ha detto il Ministro – è una tappa fondamentale per le vostre vite, una tappa di un percorso doppiamente difficile: perché avete scelto di servire il Paese, in divisa e volando. È una grande responsabilità, perché dietro ad ogni divisa c’è lo Stato, di cui siete un pezzo pregiato. Grazie a tutti voi, e alle vostre famiglie che vi hanno supportato, per aver fatto la scelta di difendere il Paese e di aiutarlo quotidianamente ad evolversi grazie alle vostre capacità”.

A seguire, dopo l’incontro tra le autorità ed i giovani brevettati, si è tenuto – sullo stesso luogo della cerimonia – un concerto della Fanfara del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea di Bari aperto alla cittadinanza, un evento che – in particolare nell’anno del Centenario dell’Aeronautica Militare – ha voluto rimarcare e rinsaldare lo strettissimo legame tra la città di Galatina e l’aeroporto militare salentino, una delle realtà di eccellenza a livello nazionale ed internazionale nel campo della formazione al volo militare. Base aerea intitolata tra l’altro proprio ad un eroico pilota galatinese, Fortunato Cesari, perito nella guerra in Africa Orientale nel corso di una missione di volo.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)