Dall’estate 2024 Condor volerà a Miami e Calgary

A partire dall’estate 2024 Condor volerà a Miami, Florida. Verranno ripresi anche i collegamenti con Calgary, nella provincia canadese dell’Alberta. Inoltre, nell’orario dei voli estivi fanno parte anche ulteriori voli diretti per Boston e Halifax sulla costa orientale.

La compagnia aerea leisure espande ancora una volta il suo programma in Nord America. Tra maggio e settembre 2024, ci saranno tre voli diretti a settimana da Francoforte a Miami International Airport e due voli a settimana per Calgary International Airport.

Ralf Teckentrup, CEO di Condor: “Il Nord America è particolarmente amato dai viaggiatori, per questo siamo lieti di offrire ai nostri ospiti ancora più opzioni di volo. Nell’estate 2024 offriremo ulteriori destinazioni e più collegamenti con le più popolari destinazioni in Nord America. Una novità nell’orario dei voli è Miami in Florida, mentre Calgary in Canada ritorna nella rete di rotte come punto di partenza ideale per round trips”.

“Miami è conosciuta soprattutto per l’omonima spiaggia, con i grattacieli sullo sfondo. È anche il punto di partenza per escursioni attraverso le paludi delle Everglades e fino alle Florida Keys. Le isole all’estremità meridionale dello stato americano sono collegate da ponti a Key West, il punto più meridionale degli Stati Uniti.

Per molti viaggiatori, Calgary è il punto di partenza o di arrivo dei round trips attraverso i parchi nazionali più famosi del Canada, Jasper e Banff. Le Montagne Rocciose, che attraversano le province della Columbia Britannica e dell’Alberta, sono uno dei tanti punti salienti. Uno dei percorsi più popolari è da Vancouver a Calgary o Edmonton.

Condor vola verso tutte e tre le destinazioni più volte alla settimana. Calgary è anche la sede della compagnia aerea partner di Condor, Westjet, quindi numerose altre destinazioni sono collegate in modo ottimale”, afferma Condor.

“Oltre all’aggiunta di Miami e Calgary, nell’estate del 2024 le frequenze dei voli verso due destinazioni esistenti verranno aumentate. Boston sarà servita sei volte a settimana e la città canadese di Halifax quattro volte a settimana”, conclude Condor.

