News Brevi – 06.09.2023

AL VIA LA PROMO MULTI-DESTINAZIONE DI TAP – TAP Air Portugal informa: “TAP Air Portugal lancia la speciale campagna multi-destinazione con offerte da non perdere: voli per il Portogallo da €99, per il Brasile da € 549 e per il Nord America da €389. Le tariffe sono di andata e ritorno e comprensive di tutte le tasse. I biglietti della promozione possono essere acquistati fino al 19 settembre per viaggiare su voli TAP da effettuarsi tra il 1° novembre 2023 e il 30 aprile 2024 (esclusi i periodi dal 15 dicembre 2023 al 9 gennaio 2024 e dal 22 marzo all’8 aprile 2024). Le informazioni e le condizioni della campagna sono disponibili su www.flytap.com o presso le agenzie di viaggio”.

AIRBUS: ORDINI E CONSEGNE NEL MESE DI AGOSTO 2023 – Airbus ha comunicato gli ordini e le consegne di aeromobili commerciali per il mese di agosto 2023. Ad agosto 2023 sono state effettuate 52 consegne a 34 clienti. Ordini lordi nel mese pari a 117 aerei. Consegne nel 2023 ad oggi: 433 aeromobili a 77 clienti nell’anno.

AIR MOBILITY SHOW 2023: NASCE IL SALONE ITALIANO DELL’ELETTRIFICAZIONE DELLA MOBILITÀ AEREA – Gli operatori internazionali del settore aeronautico interessati alla nascente industria dell’elettrificazione della mobilità aerea si incontreranno a AIR MOBILITY SHOW 2023, mostra-convegno in programma da martedì 10 a giovedì 12 ottobre a Fiera di Roma. Si tratta della prima manifestazione fieristica dedicata all’intera filiera di questo settore nascente, che ha un particolare interesse per il nostro Paese. AIR MOBILITY SHOW 2023 – che si svolge in contemporanea a ZEROEMISSION MEDITERRANEAN 2023 – sarà una fiera-conferenza riservata esclusivamente agli operatori business dell’industria AAM – Advanced Air Mobility, agli eVTOLs (taxi aerei), ai velivoli elettrici, alle infrastrutture aeroportuali, e alla filiera delle industrie fornitrici. Nella parte espositiva, situata nel Padiglione 2 di Fiera di Roma (Ingresso Est), i visitatori potranno ammirare i nuovissimi velivoli elettrici monoposto a decollo e atterraggio verticale Jetson One, della società svedese Jetson; il nuovo Velis Electro, il primo aereo elettrico certificato in più di 30 paesi nel mondo per i voli di routine per l’addestramento dei piloti nelle operazioni di volo diurno a vista, prodotto dalla società slovena Pipistrel, del gruppo Textron; la piattaforma eV/STOL a medio raggio della società italo-svizzera Manta Aircraft. E molto altro ancora. Per Informazioni: www.airmobility.show.

ITA AIRWAYS SCEGLIE LE SOLUZIONI DI AIROLOGICA CORPORATION PER IL BIDT PROCESSING – ITA Airways ha scelto di collaborare con Airlogica Corporation per il BIDT processing. “Nel complesso, la distribuzione di ITA Airways beneficerà dell’intero valore dell’ultimo Airlogica latest Zeus2 Cloud-based BIDT Auditing and Analytic tool. Le ampie capacità analitiche di Zeus aiuteranno ITA Airways a migliorare l’efficienza della distribuzione, analizzare il comportamento di prenotazione delle agenzie e identificare le incongruenze nei costi di distribuzione per azioni correttive. La partnership di ITA Airways con Airlogica proteggerà dalle non-productive bookings, porterà a un cleaner inventory e di conseguenza ad una gestione dello spazio più efficace. Airlogica è impegnata a fornire exceptional BIDT Audit services per contribuire al continuo successo di ITA Airways. Lo strumento permette inoltre di monitorare i costi dei GDS nel breve, medio e lungo termine e di verificare la corrispondenza tra le tariffe unitarie applicate dai GDS e le tariffe unitarie contrattuali. L’esperienza di Airlogica e le tecnologie all’avanguardia contribuiranno a ottenere risultati significativi per ITA Airways”, afferma ITA Airways.

SAAB PRESENTA IL FUTURE OPERATOR WORKSPACE CONCEPT – Saab presenta al DSEI 2023 un concetto di piattaforma utente immersiva e intuitiva per una gestione superiore dei critical systems in tutte le situazioni operative. Il Future Operator Workspace è un design innovativo con software su misura che stabilisce nuovi standard nell’interazione uomo-macchina e nella gestione del battlespace. La console dell’operatore fornisce una presentazione chiara e distinta dell’ambiente tattico e operativo e ottimizza la capacità degli operatori di elaborare decisioni cognitive complesse. “Il nostro Future Operator Workspace è un’evoluzione completa della naval operator combat console, che integra perfettamente design ed ergonomia incentrati sull’uomo, con una sofisticata interfaccia utente-macchina per un’entusiasmante visione del futuro”, afferma Johan Hägg, 9LV Product Manager for Saab’s business area Surveillance. Il Future Operator Workspace sarà in mostra a Londra al DSEI, come parte dello stand espositivo di Saab.

NORWEGIAN: BUONI RISULTATI DI TRAFFICO AD AGOSTO – Norwegian ha trasportato 2,1 milioni di passeggeri con un load factor dell’85,2% in agosto. Particolarmente elevata è stata la regolarità, con il 99,6% di tutti i voli di linea effettuati. “I nostri dati sul traffico di agosto sono stati buoni. Con l’avvicinarsi dell’autunno, siamo felici di vedere che i clienti continuano a prenotare vacanze verso molte delle nostre destinazioni e che i viaggiatori d’affari siano tornati dopo l’estate. La nostra campagna vendite autunnali è stata ben accolta e lo slancio delle prenotazioni per i prossimi mesi continua ad apparire positivo”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. Norwegian ha trasportato 2.141.613 passeggeri ad agosto, in aumento del 7% rispetto ad agosto 2022. Nel mese di agosto Norwegian ha operato in media 80 aerei con una regolarità e una quota di voli di linea effettuati del 99,6%. Le operazioni sono state influenzate dall’interruzione del National Air Traffic Services (NATS) nel Regno Unito il 28 agosto, che ha causato pesanti ritardi e il 40% delle cancellazioni di questo mese. Ad agosto la puntualità è stata dell’82,4%, ovvero la percentuale di voli in partenza entro 15 minuti dall’orario previsto. Tuttavia, il 98,0% di tutti i voli partiti è arrivato nei tempi previsti o entro un’ora dall’orario di arrivo previsto, il livello più alto finora quest’anno. “Eventi imprevisti, come la tempesta Hansin Scandinavia e air traffic control issues in UK, hanno influenzato le nostre operazioni questo mese. Sono lieto che siamo riusciti a organizzare voli aggiuntivi tra Oslo e Bergen, così come a Trondheim. Siamo anche riusciti a offrire voli alternativi a tutti i nostri passeggeri da e per il Regno Unito il giorno successivo agli air traffic issues”, prosegue Karlsen. Le prospettive per questo autunno continuano ad essere positive. La capacità è stata adeguata per soddisfare la variazione stagionale della domanda per il prossimo inverno. Norwegian rilascerà il summer programme 2024 la prossima settimana, con ulteriori rotte verso nuove destinazioni. “Oltre alle continue buone vendite verso le destinazioni turistiche e in particolare sulle rotte domestiche, molte iniziative positive stanno attualmente prendendo vita presso Norwegian. La nostra partnership con Strawberry contribuirà ad aggiungere valore alle esperienze di viaggio dei nostri passeggeri, mentre il contratto esclusivo con le Norwegian Armed Forces dimostra la nostra offerta di forte valore. Siamo tuttavia preoccupati per i potenziali aumenti delle tasse aeroportuali in Norvegia e per il modo in cui ciò potrebbe avere un impatto negativo sui nostri clienti”, ha concluso Karlsen.

SWISS DA’ IL BENVENUTO A BORDO AL CANTON GENEVA NELLA NUOVA TAPPA DEL PROGRAMMA “SWISS TASTE OF SWITZERLAND” – Swiss International Air Lines (SWISS) servirà delizie culinarie dalle cucine di The Woodward, il nuovo hotel a cinque stelle di Ginevra, agli ospiti di First e Business Class sui suoi servizi a lungo raggio dalla Svizzera per i prossimi tre mesi. Le creazioni selezionate e originali sono opera di Olivier Jean, executive chef dell’hotel, e sono state ispirate dai pasti che prepara per il ristorante L’Atelier Robuchon, in cui fonde sottilmente l’alta cucina francese con influenze asiatiche e specialità locali. Il ristorante è già orgoglioso detentore di una stella Michelin e di 15 punti GaultMillau. “Siamo lieti di offrire ai nostri ospiti in volo le sofisticate creazioni di L’Atelier Robuchon presso l’hotel a cinque stelle The Woodward”, afferma Julia Hillenbrand, Head of Brand Experience, SWISS. “Con Olivier Jean ci siamo assicurati i servizi di uno dei migliori ambasciatori culinari del Canton Ginevra. E come Compagnia aerea svizzera siamo particolarmente lieti di dare il benvenuto di nuovo a bordo al ‘Romandie’”. Dal dicembre 2002, SWISS accompagna i viaggiatori di First, Business e Premium Economy Class sui suoi voli a lungo raggio dalla Svizzera in un viaggio alla scoperta culinaria attraverso le diverse regioni del suo Paese d’origine. Ogni tre mesi un nuovo Michelin-starred and GaultMillau-point top chef è invitato a creare una variegata selezione di piatti di alta qualità del suo cantone “d’origine”, con un’attenzione particolare alle specialità regionali e stagionali. I pasti sono inoltre accompagnati da vini e formaggi della regione interessata. Nella sua ventennale storia di successo, “SWISS Taste of Switzerland” ha accolto a bordo 81 chef ospiti in rappresentanza di ciascuno dei 26 cantoni della Svizzera.

DE HAVILLAND CANADA ANNUNCIA IL NUOVO VICE-PRESIDENT, SALES AND MARKETING – De Havilland Aircraft of Canada Limited (De Havilland Canada) ha annunciato che Ryan DeBrusk entrerà a far parte del suo leadership team come Vice-President, Sales and Marketing, a partire dal 6 settembre 2023. La carriera aerospaziale di DeBrusk abbraccia decenni con esperienza alla guida dei customer service, sales and marketing departments per Bombardier Inc. e Nordic Aviation Capital (NAC) e ha esperienza globale con clienti in Asia Pacifico, Europa, Medio Oriente, Africa e Nord America. “Sono entusiasta di guidare il Sales and Marketing department di De Havilland Canada, avendo lavorato in precedenza sulla piattaforma Dash 8 sia presso Bombardier che NAC”, ha affermato DeBrusk. “Questo nuovo ruolo mi consente di tornare sul Dash 8 market e allo stesso tempo di interagire con i clienti degli altri fantastici velivoli che produciamo e supportiamo”. “L’aggiunta di Ryan a De Havilland Canada consolida il nostro customer-focused leadership team e fornisce alla nostra organizzazione ulteriori competenze che guideranno ulteriormente la nostra strategia per essere riconosciuti a livello globale per gli aerei e i prodotti di qualità che produciamo, supportiamo e rinnoviamo”, ha affermato Brian Chafe, CEO di De Havilland Canada. “Il record di Ryan nello sviluppo di solide relazioni con i clienti e nella creazione di forti team di vendita interfunzionali sarà fondamentale per la crescita di De Havilland Canada come azienda, datore di lavoro e motore economico in Canada”.

INTELSAT SELEZIONATA DA AIR CANADA PER ESPANDERE LA FLEET CONNECTIVITY – Air Canada e Intelsat, operatore di una delle reti satellitari e terrestri integrate più grandi al mondo e fornitore leader di connettività in volo (IFC), hanno annunciato un accordo per fornire sistemi di connettività per quasi 100 ulteriori aerei in tutta la flotta della compagnia aerea, inclusa la nuova multi-orbit electronically steered array (ESA) antenna di Intelsat per gli aerei della flotta di jet regionali della compagnia aerea. “Gli sforzi e l’impegno del team Intelsat e dei loro partner di servizio hanno fatto la differenza per noi. Siamo certi che Intelsat fornisca una tecnologia collaudata, una piattaforma e una rete estensibili e la giusta visione per il futuro della connettività a bordo”, ha affermato Mark Nasr, Air Canada’s Executive Vice President, Marketing and Digital, and President of Aeroplan. “Attraverso la nostra partnership con Bell, il programma di installazione degli equipaggiamenti e la forte convinzione sull’importanza della connettività a bordo, cerchiamo di offrire ai nostri clienti l’offerta migliore e più disponibile nel settore”. “Intelsat fornisce connettività affidabile a bordo ad Air Canada e ai suoi passeggeri da 14 anni”, ha affermato Dave Bijur, Senior Vice President Commercial for Intelsat Commercial Aviation. “La leadership di Air Canada continuerà per decenni a venire grazie a questo investimento nella connettività 2Ku per la flotta 737 MAX e alla decisione di installare l’innovativo multi-orbit service di Intelsat in tutte le loro operazioni di jet regionali”. Intelsat attualmente opera in-flight internet su 240 aerei tra Air Canada, Rouge e Air Canada Express. Il nuovo programma prevede installazioni IFC su tre tipi di aeromobili Air Canada: Boeing 737 MAX – la flotta di 40 aerei sarà equipaggiata a partire da quest’anno con il sistema IFC 2Ku di Intelsat; Embraer 175 e Mitsubishi CRJ-900 (attualmente installati con l’Intelsat air-to-ground system) – I 55 velivoli sono attualmente operati dall’Air Canada Jazz regional partner e saranno aggiornati con la nuova ESA antenna di Intelsat a partire dal 2024. La compagnia di bandiera di Air Canada e il suo partner regionale Jazz operano insieme su oltre 300 aerei e offrono più voli dotati di Wi-Fi rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea canadese. Il rapporto con Intelsat fungerà da fattore chiave poiché Air Canada cerca di offrire ai propri clienti la connettività Internet più veloce e costantemente disponibile nel settore, attraverso la sua rete globale.

IBERIA, HOLCIM, ARCELORMITTAL E REPSOL LANCIANO ALL4ZERO – ArcelorMittal, Holcim, Iberia e Repsol si sono uniti per lanciare All4Zero, un hub di innovazione tecnologica industriale unico in Spagna, il cui obiettivo è accelerare lo sviluppo di tecnologie dirompenti nel campo della decarbonizzazione e dell’economia circolare. Il progetto, di natura privata, multisettoriale e senza fini di lucro, nasce dalla somma delle esperienze e delle capacità tecnologiche nel settore industriale dei suoi quattro partner, che condividono obiettivi strategici comuni legati alla decarbonizzazione della loro attività e al raggiungimento di emissioni nette pari a zero entro il 2050. L’hub è stato presentato oggi in un evento tenutosi a Madrid, al quale hanno partecipato il CEO di Holcim Spagna, Carmen Díaz Canabal; di Iberia, Fernando Candela; di Repsol, Josu Jon Imaz; il Direttore Generale Mondiale dei Centri di Ricerca e Sviluppo di ArcelorMittal, Nicolás de Abajo. Durante l’evento è stato spiegato il valore differenziale di questa iniziativa, che risiede nel suo chiaro orientamento industriale e nel suo scopo di promuovere l’ecosistema dell’innovazione in Spagna. I partner lavoreranno per accelerare lo sviluppo di tecnologie che favoriscano la trasformazione di settori industriali chiave, come la mobilità, l’energia, l’edilizia o l’industria siderurgica. Per fare ciò, metteranno a disposizione dell’hub le loro strutture industriali, centri tecnologici e laboratori, con l’obiettivo di accelerare la scalabilità e l’implementazione di tecnologie dirompenti in modo più agile. All4Zero si concentrerà sull’individuazione precoce delle tecnologie che nascono in aziende, università, centri di ricerca, PMI, startup e imprenditori e consentirà di validare e scalare i loro sviluppi tecnologici in ambienti industriali reali, accorciando così il divario tra ideazione e implementazione. L’ecosistema innovativo potrà partecipare a conferenze tecnologiche, nonché risolvere sfide o realizzare prove di concetto nelle strutture fornite dai quattro partner promotori. Iberia, da parte sua, contribuisce con i suoi Hangar di Manutenzione Aeronautica, l’Officina Motori e il Banco Prova, tutti a Madrid. Il Presidente e CEO di Iberia, Fernando Candela, ha sottolineato: “All4Zero è un’alleanza di partner industriali, con infrastrutture e un potenziale di sinergie che ci permetteranno di aumentare il nostro impegno nell’innovazione e sviluppare nuovi progetti che contribuiscano positivamente alla transizione verso emissioni nette zero dalle nostre attività”. Nei prossimi mesi si lavorerà sull’inserimento di nuovi partner e collaboratori, in modo che l’hub abbia un’ampia rappresentanza del settore industriale e dell’ecosistema dell’innovazione. Allo stesso modo, l’ambizione di All4Zero è quella di realizzare un minimo di 10 progetti pilota nel 2024 e organizzare diverse conferenze tecnologiche ed eventi di innovazione.

LA JOINT VENTURE JAVELIN SIGLA ACCORDO PER LA PRODUZIONE IN POLONIA – Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) e Javelin Joint Venture (JJV), una partnership tra Raytheon e Lockheed Martin, hanno stipulato un Memorandum of Understanding (MOU) riguardante la produzione del Javelin anti-tank weapon system in Polonia. “La Polonia considera la joint venture Javelin come un partner strategico chiave e questo accordo rafforza ulteriormente il nostro rapporto con Raytheon e Lockheed Martin”, ha affermato Sebastian Chwalek, president of the PGZ management board. “Le discussioni e le decisioni strategiche congiunte che hanno portato a questo accordo dimostrano il potenziale per una fruttuosa cooperazione a lungo termine”. Javelin è sviluppato e prodotto dalla JJV tra Raytheon a Tucson, Arizona e Lockheed Martin a Orlando, Florida. Ad oggi, la JJV ha prodotto più di 50.000 missili Javelin e più di 12.000 reusable Command Launch Units. Javelin è attualmente in servizio con 23 paesi. La Polonia è stato il primo paese internazionale a ricevere la Javelin F-Model missile variant.

DELTA ANNUNCIA UNA PARTNERSHIP CON TOM BRADY – Delta Air Lines e il sette volte campione del Super Bowl, imprenditore e filantropo Tom Brady hanno annunciato una nuova partnership innovativa, che collega l’esperienza di Brady nel lavoro di squadra, nelle prestazioni e nella perseveranza direttamente a Delta come consulente strategico a lungo termine. “Le persone di Delta sono guidate dal loro impegno verso performance di livello mondiale, eccellenza e dal desiderio di ottenere i migliori risultati della categoria”, ha affermato il CEO di Delta, Ed Bastian. “Portare un leader come Tom nel team Delta promuove la nostra missione di connettere il mondo, accelerando al contempo la nostra spinta al miglioramento continuo per i nostri colleghi, clienti e comunità”. La partnership integrerà lo spirito vincente e la passione di Brady nell’ispirare le persone a essere la migliore versione di se stesse con l’obiettivo di Delta di connettere le persone al loro massimo potenziale. “Sono grato di unirmi alla famiglia Delta, una compagnia che amo e rispetto da anni”, ha affermato Brady. “Nel corso della mia carriera, io e i miei compagni di squadra abbiamo volato con Delta innumerevoli volte, trascorrendo ore in viaggio per alcune delle partite più importanti della nostra vita, persino celebrando le vittorie del Super Bowl sull’aereo. Quelle squadre del campionato sono state costruite grazie a una grande leadership e all’impegno per l’eccellenza, e Delta condivide sicuramente queste qualità. Ora, insieme a Ed e al team Delta, non vedo l’ora di fare la mia parte per continuare il successo della compagnia”. Nel suo primo anno, Brady lavorerà a stretto contatto con i dipendenti Delta per l’onboarding, la familiarità culturale e l’immersione nell’organizzazione Delta.