AF-KLM, commemorazione per Gianluca Andolfi e premio di laurea in sua memoria

Il genitore, durante la sentita commemorazione, ha desiderato rendere partecipe la platea – ai fini di una maggiore divulgazione al pubblico – in merito ad un bando di concorso per un premio di laurea in memoria del figlio , i cui dettagli si possono trovare QUI .

Gianluca Andolfi era molto più di un professionista della comunicazione; era una persona che aveva il dono di connettersi con gli individui su un livello personale. Aveva la capacità di trasformare anche un formale incontro di lavoro in un’esperienza leggera, pur produttiva. Chi vi scrive ha ancora negli occhi e nella testa il press trip in occasione di KLM100, l’evento in occasione del centenario di KLM, coordinato per i media italiani e stimolato da Gianluca, un’esperienza che rimarrà incisa nella memoria.

Gianluca ha sempre sorpreso noi operatori con la passione per la sua professione e la dedizione al suo ruolo. La conoscenza del settore era profonda, ma era la sua autenticità e il suo sorriso contagioso a fare la differenza. Ci ha insegnato che, dietro a ogni comunicato stampa, conferenza, viaggio, c’è sempre spazio per l’umanità.

A margine della commemorazione il vettore ha anche presentato il suo successore, Carlo Dario Liotta, proveniente da Qatar Airways. Sostituire Gianluca Andolfi sarà un compito arduo ma certamente Carlo saprà mettere a frutto le indubbie capacità e trarre insegnamento dal lascito di Andolfi, di cui era amico.

La redazione di MD80.IT desidera tributare il più sentito saluto a Gianluca, ringraziare Simona Brognoli che ha tenuto salde le redini della comunicazione di AF-KLM in questo non facile interregno e augurare il meglio al subentrante Carlo, con cui non macheranno in futuro occasioni di proficua collaborazione.

(Fabrizio Ripamonti – foto: rispettivi profili Linkedin)