Entro novembre Emirates punta a volare su Sydney con i soli A380 e progetta il ripristino dei servizi su Adelaide

Proseguendo nel suo impegno a fornire ai clienti un ampio accesso al suo network di rotte, Emirates ha annunciato che aggiornerà i suoi servizi per Sydney con un’operazione interamente basata sull’A380. Con tutti e tre gli slot di Emirates già in uso all’aeroporto di Sydney, la compagnia aerea sarà in grado di mettere a disposizione quasi 2.000 posti a settimana in più grazie all’inserimento del suo aereo a due piani anche sul terzo volo giornaliero che sarà disponibile a partire dal 4 novembre.

Il servizio Emirates A380, con una configurazione a tre classi che offre 489 posti, sostituirà il Boeing 777-300ER attualmente in servizio sull’EK 416 e sull’EK 417. Ogni volo di andata e ritorno aggiunge 260 posti in più al giorno e maggiori opportunità di connessione da e per Dubai, oltre all’accesso globale alle destinazioni più popolari in Europa, Medio Oriente e Africa. Il terzo servizio A380 si aggiungerà agli altri due su Sydney già operati con l’A380 a quattro classi, che offrono entrambi la più recente cabina Premium Economy di Emirates.

Emirates opera attualmente 63 servizi settimanali verso l’Australia, offrendo quasi 56.000 posti da e per i suoi quattro principali gateway. Melbourne e Sydney operano tre volte al giorno, Brisbane è servita con doppi voli giornalieri e la compagnia aerea opera anche il suo A380 ogni giorno verso Perth. Emirates ha anche reintrodotto i servizi da Melbourne a Singapore, oltre a collegare Sydney con Christchurch, offrendo ai viaggiatori l’unica esperienza con l’A380 in tutta la Trans-Tasmania.

L’introduzione dell’Airbus A350 di Emirates nell’estate del 2024 faciliterà l’ulteriore espansione della rete globale della compagnia aerea, consentendo alla sua flotta di crescere e liberando più aerei a lungo raggio di Emirates per servire punti come Adelaide. La compagnia aerea è in stretto contatto con l’aeroporto di Adelaide per riprendere i servizi no-stop come parte del suo impegno a ricollegare i viaggiatori da ogni angolo dell’Australia al suo network.

Il terzo volo A380 per Sydney partirà da Dubai alle 21.30 e arriverà a Sydney alle 18.20 ora locale. Il volo di ritorno partirà da Sydney alle 21.10, con arrivo a Dubai alle 04.30 ora locale.

Emirates continua a valorizzare l’uso del suo aeromobile di punta A380 per soddisfare la crescente domanda di viaggi a livello globale. Oggi la compagnia aerea vola con il suo A380 in oltre 50 destinazioni, cui si aggiuneranno altre città che accoglieranno l’aeromobile nei prossimi mesi.

