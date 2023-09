Brussels Airlines aggiunge un decimo long-haul aircraft alla sua flotta e cresce in Africa

Brussels Airlines aggiunge un decimo aereo alla sua flotta a lungo raggio e si impegna a crescere nell’Africa sub-sahariana, il suo mercato più importante. Con la capacità extra, il vettore riapre la rotta per Nairobi e aumenta i suoi collegamenti tra Bruxelles e Kigali a un servizio giornaliero. Ciò porta a 18 il numero di destinazioni di Brussels Airlines nell’Africa sub-sahariana.

“Brussels Airlines continua a investire nella sua rete e flotta intercontinentale, poiché un decimo Airbus A330 diventerà operativo nell’estate del 2024. I viaggiatori avranno così ancora più opzioni per volare tra Europa e Africa, e beneficeranno di un collegamento diretto tra l’Aeroporto di Bruxelles e la capitale del Kenya. Nairobi non è un territorio sconosciuto alla compagnia aerea poiché ha già servito questa destinazione tra il 2002 e il 2015.

Brussels Airlines non solo aggiungerà una nuova destinazione, ma il nuovo aereo a lungo raggio consentirà alla compagnia aerea di aumentare la frequenza dei voli per Kigali (Ruanda) fino a un collegamento giornaliero. Per l’equipaggio di questo A330 verranno assunti circa 60 piloti e membri dell’equipaggio di cabina. Verranno assunti anche colleghi sul campo.

I biglietti per i voli tra Bruxelles e Nairobi saranno in vendita da domani, il primo volo è previsto per giugno 2024. Sarà operativo sei giorni alla settimana durante l’orario estivo. Nell’orario invernale, la rotta verrà effettuata quattro volte a settimana. Durante l’inverno verrà aggiunto alla pianificazione un volo diretto extra per Dakar e una rotazione extra per Banjul/Conakry e Monrovia/Freetown“, afferma Brussels Airlines.

“Con l’aggiunta di Nairobi alla nostra rete, le frequenze giornaliere per Kigali e i voli extra per l’Africa occidentale, offriamo più scelta che mai ai nostri passeggeri che viaggiano da e per l’Africa. Il decimo aereo intercontinentale è un chiaro segno della fiducia di Lufthansa Group in Brussels Airlines e rafforza il nostro ruolo di hub per l’Africa per il Gruppo”, afferma Dorothea von Boxberg, CEO di Brussels Airlines.

“Il Kenya rimane un mercato di riferimento per Lufthansa Group nell’Africa orientale, in gran parte guidato dal significativo aumento della domanda e dalla ripresa dei viaggi, insieme all’immenso sostegno della comunità locale nella regione. Sono lieto che continuiamo a far crescere la nostra presenza in Kenya, sottolineando l’impegno di Lufthansa Group nei confronti del Kenya e della regione nel suo insieme. Con l’aggiunta dei sei voli settimanali di Brussels Airlines per Nairobi, Lufthansa Group offrirà 18 collegamenti settimanali per il Kenya nell’estate 2024, inclusi voli giornalieri Lufthansa per la capitale e cinque weekly direct Discover Airlines flights per Mombasa”, afferma Kevin Markette, General Manager East Africa, Lufthansa Group.

“I voli in partenza partiranno da Bruxelles la mattina e arriveranno a Nairobi la sera. I voli in entrata partiranno da Nairobi la sera e arriveranno a Bruxelles la mattina.

Tenendo conto del collegamento tra Francoforte e Nairobi operato da Lufthansa, ciò porterà il numero settimanale di voli di Lufthansa Group verso la capitale del Kenya a 13 nella stagione estiva e 11 in quella invernale”, conclude Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines – Photo Credits: Brussels Airlines)