Iberia e Iberia Express sono le compagnie aeree più puntuali d’Europa quest’estate

Iberia informa: “Iberia e Iberia Express continuano a essere le compagnie aeree più puntuali d’Europa nei mesi di luglio e agosto, i più trafficati dell’anno. Inoltre, entrambe le compagnie aeree sono state tra le più puntuali al mondo nel mese di agosto: Iberia è stata la terza network airline più puntuale e Iberia Express la seconda tra le compagnie aeree low cost, come conferma il rapporto della società di consulenza Cirium, specializzata in analisi dell’aviazione.

Nel mese di agosto, quasi l’86% dei voli operati da Iberia, su un totale di oltre 15.000, sono arrivati a destinazione in orario. Questa percentuale migliora rispetto ai risultati ottenuti a luglio, quando la compagnia aerea si classificava come la più puntuale in Europa e la settima nel mondo”.

“Abbiamo dimostrato ancora una volta che siamo coerenti con la nostra attività e che, grazie all’impegno del nostro team, possiamo essere la compagnia aerea più puntuale in Europa e la terza nel mondo, anche nei mesi più trafficati dell’anno in termini di del volume delle operazioni e dei passeggeri. Tutti i dipendenti della compagnia aerea dovrebbero sentirsi orgogliosi di un lavoro ben fatto. Senza dubbio, questi risultati sono un grande stimolo per tutti noi a continuare a migliorare per garantire ai clienti di Iberia una buona esperienza di viaggio”, ha affermato Rafa Hoyos, Iberia’s Production Director.

“Per quanto riguarda Iberia Express, nel mese di agosto ha operato quasi 4.000 voli, di cui l’88,0% è decollato in orario e l’88,7% è arrivato a destinazione all’orario previsto. Nel mese di luglio, con un totale di 3.726 voli operati e più di 658.000 passeggeri, la compagnia aerea ha ottenuto un tasso di puntualità in partenza dell’87,44% e in arrivo dell’87,14%”, prosegue il comunicato di Iberia.

Fernando Ortiz, Head of Production of Iberia Express, afferma: “La chiave per ottenere questi risultati in piena stagione di punta è stato il lavoro coordinato di tutti i reparti e gli equipaggi, la dedizione al servizio al cliente di tutte le persone del nostro team e il nostro impegno per i più alti standard di qualità. Tutti questi sono i tratti distintivi di Iberia Express, una compagnia aerea dove tutti i team lavorano duramente ogni giorno per offrire il miglior servizio ai nostri clienti, nonostante le difficoltà operative affrontate dal settore aereo europeo nei mesi di luglio e agosto”.

“I dati ottenuti da entrambe le compagnie aeree sono particolarmente rilevanti se si considera che luglio e agosto sono stati i mesi dell’anno in cui sono stati operati il maggior numero di voli e trasportati più passeggeri, con le ulteriori difficoltà poste dall’alta stagione. Questi risultati evidenziano l’impegno di Iberia Group verso la puntualità e la coerenza, per offrire la migliore esperienza ai propri clienti”, conclude Iberia.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)