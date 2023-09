Ryanair annuncia l’operativo per l’inverno 23/24 su Roma

Ryanair ha annunciato oggi il proprio operativo per l’inverno 23/24 su Roma (Ciampino e Fiumicino) con 2 nuovi aerei, 64 rotte, incluse 7 nuove per East Midlands (Regno Unito), Danzica, Memmingen, Poznan, Riga, Tirana e Breslavia, oltre ad un aumento delle frequenze su altre 20 rotte, comprese destinazioni in città come Barcellona, Berlino, Madrid e Malta.

“Ryanair baserà 2 nuovi aerei B737 a Roma Fiumicino per l’inverno 23/24: un ulteriore investimento di 200 milioni di dollari a Roma.

L’operativo invernale 23/24 su Roma prevede: 2 nuovi aerei B737 basati (15 in totale, per un investimento di 1,5 miliardi di dollari a Roma); 64 rotte, 7 nuove: East Midlands, Danzica, Memmingen, Poznan, Riga, Tirana e Breslavia; Aumento delle frequenze su 20 rotte internazionali incluse Barcellona, Berlino, Madrid e Malta; Oltre 500 posti di lavoro altamente retribuiti; Il traffico su Roma cresce a 10 milioni pax p.a.

Ryanair opera 64 rotte e trasporta 10 milioni di passeggeri all’anno da/per i due aeroporti della Capitale (Ciampino e Fiumicino), offrendo ai cittadini/visitatori di Roma una scelta imbattibile di rotte alle tariffe più basse. Questa crescita del 6% è sostenuta dall’investimento di 1,5 miliardi di dollari di Ryanair (15 aerei basati) a Roma.

Per celebrare i 2 nuovi aerei di Ryanair e le 7 nuove rotte internazionali per Roma quest’inverno, Ryanair ha lanciato una promozione in vigore per due giorni 2 giorni con tariffe a partire da €29,99 disponibili solo su Ryanair.com“, afferma Ryanair.

Parlando a Roma, Michael O’Leary di Ryanair ha dichiarato: “Ryanair è lieta di aggiungere 2 nuovi aerei, per un investimento di 200 milioni di dollari, a Roma per l’inverno 23/24, con un operativo che prevede 64 rotte, incluse 7 nuove per East Midlands, Danzica, Memmingen, Poznan, Riga, Tirana e Breslavia, oltre all’aumento delle frequenze su altre 20 rotte internazionali, comprese destinazioni popolari come Barcellona, Berlino, Madrid, Malta e Praga. Per supportare questo operativo invernale in crescita, abbiamo basato 2 nuovi aerei a Fiumicino, portando a 15 il numero di aerei a Roma (investimento di 1,5 miliardi di dollari), creando oltre 60 nuovi posti di lavoro ben retribuiti.

Mentre incrementiamo le rotte internazionali da/per Roma quest’inverno, la crescita interna italiana è messa a repentaglio dal decreto del Governo che limita la libertà delle compagnie aeree di fissare tariffe aeree basse.

Questo decreto danneggerà il traffico nazionale italiano poiché incoraggerà le compagnie aeree, come Ryanair, a ridurre i voli/capacità sulle rotte nazionali (che sono soggette al decreto) ed a trasferire voli/capacità su rotte internazionali da/per Milano e Roma dove è ancora possibile fissare i prezzi liberamente. Questo decreto porterà solo meno voli e tariffe più alte per Sardegna e Sicilia”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)