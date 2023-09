Airbus consegna il primo C295 all’India

Airbus Defence and Space ha ufficialmente consegnato in fly-away condition il primo dei 56 velivoli C295 alla Indian Air Force (IAF), per iniziare a sostituire la sua vecchia Avros-748 fleet.

Il C295, in transport configuration e con una indigenous electronic warfare suite, lascerà nei prossimi giorni il sito di produzione di Airbus a Siviglia, Spagna, per Delhi, India, pilotato da un joint IAF-Airbus crew.

“Solo due anni fa abbiamo firmato questo contratto con l’India, il più grande ordine nella storia del C295”, ha affermato Jean-Brice Dumont, Airbus’ Head of Military Air Systems, in una delivery ceremony a Siviglia con la presenza dell’Ambasciatore indiano in Spagna Dinesh K. Patnaik Dinesh K. Patnaik e dell’IAF Air Chief Marshal Vivek Ram Chaudhari.

“Oggi stiamo migliorando le capacità dell’ Indian Air Force e modernizzando la sua transport fleet consegnando il primo aereo nei tempi previsti. Questo è l’inizio di un viaggio emozionante e a lungo termine con l’Indian Air Force”.

“I primi 16 C295 dei 56 aerei ordinati saranno assemblati nel San Pablo Sur site a Siviglia, Spagna, con la consegna del secondo aereo prevista per maggio 2024 e i successivi 14 che effettueranno il roll-out ad un rateo di uno al mese fino ad agosto 2025.

Per aumentare l’autosufficienza nel defence-manufacturing sector in India, i restanti 40 C295 dell’ordine di IAF saranno prodotti e assemblati – in collaborazione con Tata Advanced Systems Limited (TASL) – presso una Final Assembly Line (FAL) in Vadodara, India occidentale.

La produzione dei componenti di questi velivoli è già iniziata nella Main Constituent Assembly (MCA) facility in Hyderabad, nel sud dell’India. Queste parti saranno spedite alla FAL di Vadovara, che dovrebbe essere operativa entro novembre 2024.

Il primo C295 “Make in India” uscirà dalla FAL di Vadodara nel settembre 2026, in quella che sarà una pietra miliare per l’industria aerospaziale indiana. L’ultimo velivolo dovrebbe essere consegnato all’IAF entro agosto 2031″, afferma Airbus.

“Con 283 ordini da parte di 41 operatori, il C295 è leader indiscusso nel suo segmento e si distingue per la sua versatilità. Può trasportare fino a 71 soldati o 50 paracadutisti, airdrop cargo, può essere utilizzato per medical evacuation e decollare e atterrare su short and unpaved runways”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)