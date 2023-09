Boeing e Red 6 completano il primo Augmented Reality Test Flight

Boeing e Red 6 hanno integrato e fatto volare con successo la augmented reality (AR) in un TA-4J tactical aircraft, come precursore dell’integrazione e del test del sistema in un T-7 advanced trainer.

Boeing e Red 6 hanno annunciato lo scorso settembre un accordo per integrare l’Advanced Tactical Augmented Reality System (ATARS) e l’Augmented Reality Command and Analytic Data Environment di Red 6 in un fighter aircraft.

“Boeing è la prima azienda a collaborare con Red 6 su questo tipo di advanced training technology”, afferma Donn Yates, executive director, Boeing Air Force Fighters and Trainers Business Development. “La serie di successo di ground tests e quattro flight sorties illustra la nostra capacità collaborativa di integrare, fornire e testare rapidamente nuove tecnologie con il potenziale di cambiare il fighter pilot training per un’intera generazione. La combinazione delle piattaforme, delle capacità e delle conoscenze di Boeing con aziende nuove ed emergenti come Red 6 crea prodotti e servizi migliori”.

Utilizzando la tecnologia brevettata di Red 6, i piloti saranno in grado di vedere e interagire con virtual aircraft, targets e minacce a terra e in aria, sperimentando anche i cognitive loads del volo fisico dell’aereo.

“Siamo molto orgogliosi degli sforzi del nostro team volti a passare dall’integrazione nel TA-4J al volo con successo della tecnologia in meno di un anno”, ha affermato Thomas “Guns” Bergeson, president, Red 6. “Rimaniamo concentrati sulla fornitura di un fully synthetic, outdoor training environment che trasformerà l’addestramento dei futuri fighter pilots. La combinazione di T-7 e ATARS introdurrà un nuovo paradigma nell’addestramento, con un impatto diretto sulla prontezza”.

L’organizzazione Air Dominance di Boeing continua a collaborare con startup di tutto il settore, alla ricerca di sistemi nuovi e all’avanguardia come ATARS. Le testbed capabilities sviluppate da Boeing e da partner industriali non tradizionali riducono il rischio per i programmi futuri.

(Ufficio Stampa Boeing)