Boeing prevede una domanda per 1.025 nuovi aerei in Africa

Boeing prevede che il traffico passeggeri intra-africano sarà più che quadruplicato nei prossimi vent’anni, collocando la crescita del continente tra le più alte a livello globale. Per sostenere tutto ciò, nei prossimi vent’anni saranno necessari 1.025 nuovi aerei.

La crescita complessiva del traffico aereo africano è prevista al 7,4%, la terza più alta tra le regioni globali e superiore alla crescita media globale del 6,1%. Boeing ha incluso i dati come parte del suo 2023 Commercial Market Outlook (CMO), la valutazione a lungo termine dell’azienda della domanda globale di aerei e servizi commerciali.

“I vettori africani sono ben posizionati per supportare la crescita del traffico intra-regionale e acquisire quote di mercato, offrendo servizi che collegano in modo efficiente i passeggeri e consentono il commercio all’interno del continente”, ha affermato Randy Heisey, Boeing managing director of Commercial Marketing for Middle East and Africa. “Prevediamo un aumento delle dimensioni medie degli aeromobili e dei posti per aereo per la flotta africana, poiché aeromobili single-aisle, come il Boeing 737 MAX, saranno i più richiesti per il continente”.

“Il traffico aereo africano si è ripreso a un ritmo sostenuto nel 2023, guidato dalla domanda repressa e dalla crescita economica trainata dall’aumento dei prezzi globali delle materie prime. I voli delle compagnie aeree africane sono attualmente dell’8% superiori ai livelli pre-pandemia. Secondo Boeing, la crescita economica annua a lungo termine dell’Africa, superiore alla media globale, pari al 3,4%, combinata con l’aumento dei tassi di urbanizzazione e con una popolazione della classe media in crescita, continuerà a guidare la domanda di traffico a lungo termine dell’Africa. Si prevede che le iniziative economiche e di crescita come l’African Continental Free Trade Area e il Single African Air Transport Market stimoleranno ulteriormente il commercio e la connettività intraregionale”, afferma Boeing.

“Il 2023 Africa CMO include anche queste proiezioni fino al 2042:

– Poiché l’Europa rimane l’origine/destinazione più importante per i viaggiatori da e verso l’Africa, le compagnie aeree della regione aumenteranno le loro flotte del 4,5% all’anno per far fronte alla crescita del traffico passeggeri.

– Si prevede che i jet single-aisle rappresenteranno oltre il 70% delle consegne commerciali, con 730 nuovi aerei che supporteranno principalmente la domanda interna e intraregionale. Inoltre, si stima che i vettori africani avranno bisogno di 275 nuovi widebody, compresi modelli passeggeri e cargo, per supportare le rotte a lungo raggio e la crescita del trasporto aereo di merci.

– Si prevede che circa il 90% delle consegne di jet in Africa servirà alla crescita della flotta con modelli più efficienti in termini di consumo di carburante come 737 MAX, 777X e 787 Dreamliner, con quasi una consegna su cinque che sostituirà gli aerei più vecchi.

– La domanda stimata di personale aeronautico salirà a 69.000 nuovi professionisti, tra cui 21.000 piloti, 22.000 tecnici e 26.000 cabin crew members.

– Le commercial services opportunities come supply chain, manufacturing, repair and overhaul hanno un valore di 105 miliardi di dollari”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing)