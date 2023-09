News Brevi – 13.09.2023

FRECCE TRICOLORI: IL PRESIDENTE DEL SENATO HA RICEVUTO LA PATTUGLIA ACROBATICA NAZIONALE – Il Presidente del Senato della Repubblica Ignazio La Russa ha ricevuto lunedì 11 settembre, nell’appartamento di rappresentanza di Palazzo Giustiniani a Roma la Pattuglia Acrobatica Nazionale alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti. Il Presidente del Senato ha sottolineato che “Le Frecce Tricolori non sono soltanto un’eccellenza dell’Aeronautica italiana, sono il simbolo di qualcosa di più: della voglia di amare la nostra Nazione, la nostra Patria, in tutti i modi anche dimostrando, in cielo, che l’Aeronautica è un’espressione di eccellenza non solo delle Forze Armate ma degli italiani.” Ha poi concluso: “Quando passano le Frecce Tricolori è come se passasse uno di famiglia che sta agitando, molto in lato, un tricolore che abbiamo nel cuore” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

PAPA FRANCESCO VOLA A MARSIGLIA CON ITA AIRWAYS – ITA Airways informa: “Il Santo Padre, per il suo prossimo Viaggio Apostolico, partirà il 22 settembre alle ore 14:35 da Roma Fiumicino verso l’Aeroporto Internazionale di Marsiglia viaggiando con ITA Airways ad impatto ambientale zero CO2. ITA Airways ha scelto l’Airbus A320neo con nuova livrea azzurra per accompagnare il Santo Padre nel suo viaggio. Come di consueto, il volo partirà dal Terminal 5 dell’aeroporto Leonardo da Vinci, con atterraggio previsto per le 16:15. Il ritorno del Santo Padre a Roma Fiumicino è previsto per il 23 settembre alle ore 20:50. Ad accogliere sottobordo il Santo Padre presso l’aeroporto di Fiumicino saranno presenti il Presidente di ITA Airways, Antonino Turicchi, il Direttore Generale di ITA Airways, Andrea Benassi, e il Chief Commercial Officer di ITA Airways e CEO Volare, Emiliana Limosani. Il supervisore delle attività di bordo sarà il Comandante Corrado Di Maria con 18.000 ore di volo di esperienza; l’equipaggio complessivo sarà di 9 persone, 3 piloti e 6 assistenti di volo, a cui si unisce il team ITA Airways dedicato ai voli speciali. Come di consueto, oltre alla delegazione pontificia, viaggeranno con Papa Francesco i rappresentanti della stampa italiana e internazionale. Per ITA Airways è un onore e motivo di grande orgoglio accompagnare il Santo Padre per il suo Viaggio Apostolico. Per questo viaggio ITA Airways ha predisposto un piano che contempla l’efficientamento delle procedure operative, l’utilizzo di SAF (Sustainable Aviation Fuel) per un quantitativo pari al 0,5% del rifornimento necessario ai voli e la compensazione integrale delle emissioni non eliminabili attraverso la partecipazione ad un progetto di riduzione di CO2 certificato Gold Standard”.

RYANAIR CHIEDE AL MINISTRO DI RISPETTARE IL DIRITTO COMUNITARIO – Ryanair in un comunicato informa: “Ryanair ha chiesto oggi (13 settembre) al Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso di ritirare il decreto illegale sul controllo dei prezzi”. Il CEO di Ryanair, Michael O’Leary, ha dichiarato: “Il Ministro Urso deve ora ritirare il decreto illegale sul controllo dei prezzi e confermare che l’Italia continuerà a rispettare il diritto dell’UE, che garantisce a tutte le compagnie aeree, sia italiane che straniere, la libertà di fissare i prezzi – senza interferenze politiche – per far crescere il traffico nazionale verso le isole di Sicilia e Sardegna. Il decreto se non ritirato, avrà l’effetto opposto, poiché ridurrà la capacità ed aumenterà ulteriormente le tariffe sulle rotte nazionali verso la Sicilia e la Sardegna. Se il Ministro Urso è seriamente intenzionato a far crescere il traffico ed a ridurre le tariffe per la Sicilia e la Sardegna, allora dovrebbe eliminare l’addizionale municipale italiana, che penalizza ingiustamente i voli nazionali e che, se ritirata, produrrà un rilevante aumento della capacità e tariffe aeree molto più basse sia per la Sicilia che per la Sardegna. Il Ministro Urso dovrebbe ora dimostrare che l’Italia rispetta il diritto internazionale e ritirare il suo decreto sul controllo dei prezzi”.

EMIRATES COLLABORA CON IL DET E ASATA PER L’ONLINE TRAINING DEI SOUTH AFRICAN TRAVEL AGENTS – Emirates, il Dubai Department of Economy and Tourism (DET) e l’Association of South African Travel Agents (ASATA) hanno lanciato online training per nuovi professionisti dei viaggi, per aiutarli a sviluppare e costruire competenze più forti, nonché nonché migliorare la comprensione dei principi chiave del settore per supportare il settore dei viaggi e del turismo in generale. Utilizzando la già consolidata Dubai College of Tourism (DCT) online platform del Dubai Department of Economy and Tourism (DET), i professionisti dei viaggi in Sud Africa hanno libero accesso a vari corsi online e risorse di formazione per aiutarli a sviluppare le competenze essenziali, aiutandoli in definitiva a massimizzare il loro potenziale di carriera e l’occupabilità. I corsi partono dai fondamenti: comprendere il ruolo di un agente di viaggio, acquisire familiarità con la terminologia chiave del settore, comprendere le diverse procedure in relazione alle prenotazioni di viaggi. I ricchi contenuti interattivi forniti nei corsi utilizzano contestualmente Dubai come principale esempio di mercato quando spiegano le competenze e i termini associati alla catena del valore del settore dei viaggi. I prodotti e i servizi di Emirates vengono utilizzati anche per simulare e spiegare il percorso di vendita al dettaglio delle compagnie aeree e i fondamenti dei sistemi di distribuzione per gli agenti di viaggio. Oltre ad acquisire preziose conoscenze del settore, i professionisti acquisiscono una visione approfondita di Dubai come destinazione, già una città popolare per i sudafricani, nonché dei prodotti e servizi Emirates. Afzal Parambil, Emirates Regional Manager for Southern Africa, ha sottolineato: “L’industria dei viaggi in Sud Africa sta lentamente riprendendo slancio e un fattore chiave per ricostruire una situazione più forte sarà avere le persone giuste con le giuste competenze. Emirates è orgogliosa di fare la propria parte e offrire corsi tenuti in collaborazione con il Dubai College of Tourism e ASATA, che forniranno competenze significative in grado di soddisfare le esigenze del settore, offrendo conoscenze e qualifiche riconosciute per sviluppare un solido pool di highly trained travel professionals”.

ETHIOPIAN AIRLINES RIPRENDE I VOLI PER BANGUI – Ethiopian Airlines annuncia che a partire dal 15 novembre 2023 inizierà tre voli settimanali per Bangui, Repubblica Centrafricana. Bangui non è solo la capitale, ma è anche la città più grande della Repubblica Centrafricana e costituisce una parte importante del paese. Il volo per Bangui sarà operato il martedì, il venerdì e la domenica. Per quanto riguarda l’inizio del volo, il CEO del gruppo Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di aggiungere la Repubblica Centrafricana alla nostra vasta rete africana e globale. Con i nuovi servizi, i nostri stimati clienti da e per Bangui potranno godere dei nostri rinomati e pluripremiati servizi. I voli daranno un contributo significativo al rafforzamento delle attività socioeconomiche tra Addis Ababa e Bangui e oltre. Non colleghiamo solo Addis Ababa con Bangui, ma abbiamo collegato la Repubblica Centrafricana alle nostre oltre 130 destinazioni internazionali nei cinque continenti. Con questa opzione di viaggio, Bangui avrà una grande opportunità per rafforzare i suoi legami bilaterali con il resto del mondo. Essendo una vera compagnia aerea panafricana, l’Ethiopian continuerà ad espandere i suoi voli in Africa”. Ethiopian Airlines conosceva bene il mercato della Repubblica Centrafricana poiché ha servito la rotta tra il 2010 e il 2015. Il nuovo collegamento offrirà ai passeggeri spostamenti agevoli verso più di 150 destinazioni nazionali e internazionali per passeggeri e cargo a bordo dei suoi oltre 140 aeromobili.

SAUDIA DIVENTERA’ LA PRIMA COMPAGNIA AEREA A OPERARE DA E PER L’AEROPORTO RED SEA INTERNATIONAL – Red Sea Global (RSG) ha firmato un memorandum d’intesa con Saudi Arabian Airlines (SAUDIA) e daa International, l’operatore dell’aeroporto Red Sea International (RSI), che vedrà SAUDIA diventare la prima compagnia aerea a operare da e per l’aeroporto Red Sea International (RSI). L’apertura di RSI è prevista per quest’anno, insieme ai primi tre resort della destinazione The Red Sea. Inizialmente sarà aperto per i voli nazionali da e verso Riyadh e successivamente Jeddah, prima di espandersi per gestire i voli internazionali a partire dal 2024. L’accordo prevede che SAUDIA avvii servizi regolari di linea da e per RSI, e che le tre organizzazioni intraprendano ricerche congiunte sull’uso di combustibili per l’aviazione a basse emissioni di carbonio (LCAF) e di combustibili per l’aviazione sostenibili (SAF) presso l’aeroporto Red Sea International. Verrà inoltre valutato l’uso di aeromobili elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVTOL) per ridurre le emissioni dei viaggi aerei verso The Red Sea.

RTX INIZIERA’ IL DISPIEGAMENTO DEL GROUND BASED LOW-EARTH ORBIT OSSERVATION SYSTEM – Raytheon NORSS, Raytheon UK-based space domain awareness specialist, ha annunciato oggi l’implementazione internazionale della sua Low Earth Orbit Optical Camera Installation, denominata LOCI, che è stata costruita e sviluppata nel Regno Unito. Raytheon è un’azienda RTX. Questo ground-based space domain awareness sensor system è stato implementato in Sierra Mountains, California, ed è stato adattato per affrontare le sfide della low-Earth orbit optical observation. LOCI fornisce dati di osservazione critici su oggetti in low-Earth orbit, inclusi space debris, defence assets and commercial spacecraft. “Con l’implementazione di LOCI, stiamo espandendo la nostra rete di sensori esistente a livello internazionale per migliorare la nostra copertura e, in definitiva, la nostra consapevolezza di ciò che sta accadendo in orbita”, ha spiegato Sean Goldsbrough, head of Raytheon NORSS. “Queste posizioni selezionate in modo intelligente aumenteranno la quantità e la qualità dei dati che stiamo raccogliendo e consentiranno ai nostri clienti una visione più approfondita di ciò che sta accadendo intorno ai loro assets di interesse e all’ambiente spaziale complessivo”. Le Sierra Mountains sono un luogo ideale per l’implementazione, dato il loro inquinamento luminoso e copertura nuvolosa minimi, consentendo a LOCI di acquisire immagini di alta qualità con interferenze ambientali limitate. Ulteriori sedi internazionali sono già in discussione, poiché il team Raytheon NORSS intende espandere le proprie capacità nei prossimi anni. “Il dominio spaziale modella già il nostro modo di vivere e la nostra capacità di monitorare e supportare le risorse in orbita è fondamentale per garantire che lo spazio continui a produrre i vantaggi tecnologici che gli associamo”, ha affermato Goldsbrough. “Con l’implementazione globale di LOCI, una tecnologia che pone Raytheon all’avanguardia nelle tecnologie spaziali, possiamo fornire ai nostri partner un quadro più completo di ciò che sta accadendo in low Earth orbit”. LOCI è stato sviluppato da Raytheon NORSS nel Northumberland, Regno Unito, utilizzando finanziamenti interni per la ricerca e lo sviluppo.

DASSAULT CELEBRA I VINCITORI DEL DASSAULT AVIATION UAV CHALLENGE 2023 – Dassault Aviation informa: “Dopo quasi 9 mesi di innovazione tecnologica e passione aeronautica, i team ESTACA e ISAE-SUPAERO, vincitori ex aequo dell’ottavo concorso interscolastico Dassault Aviation UAV Challenge, hanno trascorso una giornata VIP a giugno a SIAE 2023 a Parigi-Le Bourget. Avviata e organizzata da Dassault Aviation dal 2014, la Dassault UAV Challenge è, infatti, rivolta agli studenti delle scuole e università di ingegneria francesi. La sfida degli studenti si basa sulla progettazione di un drone, sulla sua automazione e ottimizzazione, per avvicinarsi alle problematiche di un produttore di aerei. Con un numero di studenti compreso tra 2 e 6 per team e per scuola, la competizione mette in gioco un’ampia gamma di competenze: aeromodellismo, automazione, programmazione, elettronica, apprendimento automatico, gestione di progetti e team. Dopo diverse settimane di selezione, seguono più di 6 mesi di progettazione, sviluppo e test, seguiti da 2 giorni di live team competition a maggio, nonché una giornata unica e coinvolgente per i fortunati vincitori all’interno dei team di Dassault Aviation. La registrazione per l’edizione 2024 è aperta fino all’8 ottobre compreso”.

UNITED APRE DUE NUOVI CLUBS A DENVER, INCLUSO IL SUO PIU’ GRANDE CLUB AL MONDO – United ha annunciato oggi l’apertura presso Denver International Airport del suo più grande United Club. Questo nuovo club da 35.000 piedi quadrati si trova nel B Concourse e offre una versione moderna della United Club experience, con un nuovo bar che offre una rotazione stagionale di birre locali e artigianali premium. Questo club è il secondo di una serie di nuove locations ad aprire a Denver quest’estate. Il mese scorso è stato aperto un nuovo Club di 24.000 piedi quadrati nell’A Concourse, caratterizzato da un’estetica di lusso e tocchi di design attenti ispirati agli spazi aperti del Colorado. La compagnia aerea aprirà un’ulteriore club location rinnovata nel 2025 e, una volta aperta, Denver International Airport avrà una superficie di oltre 100.000 piedi quadrati di United Club space in tre United Club locations and United Club Fly, un esclusivo grab-and-go concept che offre cibo e bevande migliorati per i membri United Club con collegamenti rapidi. Con oltre due terzi dei clienti United che si collegano ad altri luoghi da Denver, si prevede che i nuovi club ospiteranno più del doppio del numero di viaggiatori rispetto a prima. L’apertura di questi nuovi club arriva sulla scia della presentazione da parte di United di un nuovo club concept, United Club FlySM, a Denver lo scorso anno, che è un concept unico nel suo genere per una compagnia aerea statunitense. Dall’apertura, United Club Fly è stato visitato da oltre 100.000 viaggiatori che hanno apprezzato l’elevata comodità. “Le nuove United Club locations sono progettate e gestite per riflettere il feedback dei nostri clienti e corrispondere al modo in cui i loro viaggi si sono evoluti negli ultimi anni”, ha affermato Alexander Dorow, United’s Head of Clubs & Lounges. “Stiamo ampliando il nostro hub nella Mile High City e l’espansione e il rinnovamento delle United Club locations rappresenta il nostro impegno nei confronti del Colorado e dell’esperienza dei nostri clienti”. Entrambe le club locations includono servizi migliorati, come connessione Wi-Fi ad alta velocità gratuita, gate d’ingresso con scansione automatica per un accesso senza interruzioni al club, chioschi con agenti on demand per qualsiasi domanda sulla pianificazione del viaggio e sale benessere. Ogni club serve anche offerte culinarie premium con un tocco locale. Questa espansione fa parte dell’investimento di quasi 1 miliardo di dollari del vettore per migliorare ulteriormente l’esperienza a Denver. All’inizio di quest’anno United ha annunciato nuovi voli diretti verso sei destinazioni, di cui quattro non servite da nessun’altra compagnia aerea a Denver, e miglioramenti alle infrastrutture locali come 12 nuovi gate che verranno aperti negli A and B concourses entro la metà del 2024, per un totale di 90 total gates di United al Denver International Airport.

ANA ANNUNCIA AGGIORNAMENTI AL FLIGHT SCHEDULE PER IL FY2023 – All Nippon Airways (ANA) ha annunciato aggiornamenti al suo flight schedule per il fiscal year 2023 (FY2023). A partire dall’inizio di ottobre, ANA aumenterà il numero di voli sulla rotta Narita – Shanghai (Pudong), aggiungendo tre viaggi di andata e ritorno a settimana, e per la rotta Kansai – Shanghai (Pudong), aggiungendo cinque viaggi di andata e ritorno a settimana. Separatamente, ANA annuncia le rotte e il numero di voli per destinazioni europee selezionate tra cui Haneda – London, Haneda – Paris, Haneda – Frankfurt, Haneda – Munich e Narita – Brussels dal 29 ottobre al 30 marzo 2024.

I VIAGGI NAZIONALI PREFERITI DAI GIOVANI ITALIANI: NELLA TOP 3 MILANO, CATANIA E NAPOLI – Wizz Air ha rilevato che oltre il 50% degli italiani che viaggiano sul territorio nazionale hanno meno di 35 anni. Le loro città preferite sono Milano, Catania e Napoli. “I Millennials e la Gen Z si spostano molto all’interno del Paese: più della metà di tutti i viaggiatori nazionali appartiene a questa fascia d’età. La maggior parte di loro (oltre il 60%) viaggia per l’Italia per vedere parenti e amici. Per rendere gli spostamenti nazionali ancora più semplici, Wizz Air ha lanciato un abbonamento di volo all’inizio dell’estate: il WIZZ MultiPass. WIZZ MultiPass è il primo piano di abbonamento di volo in Europa che offre ai passeggeri la possibilità di bloccare il prezzo del biglietto e del bagaglio per l’intero periodo di 6 mesi sulle rotte nazionali in Italia e sulle rotte internazionali da e per la Polonia. Gli utenti MultiPass in Italia tendono a viaggiare frequentemente a Milano, Catania e Torino, mentre quasi il 70% degli abbonati sono donne. MultiPass di Wizz Air è un servizio di abbonamento che consente agli abbonati di viaggiare una volta al mese su voli Wizz Air idonei pagando una tariffa mensile fissa che non dipende dalla stagionalità o dal fatto che si tratti di una prenotazione last minute. Il periodo di registrazione della fase di roll out termina il 1° dicembre. Acquistando un abbonamento, i viaggiatori italiani potranno costruire il piano più adatto alle proprie esigenze, scegliendo tra le opzioni di volo di sola andata o di andata e ritorno, e infine scegliendo se aggiungere il servizio Wizz Priority e/o la franchigia bagaglio. Come con un normale biglietto Wizz Air, è possibile acquistare i servizi aggiuntivi e aggiungerli alla prenotazione prima del volo”, informa Wizz Air.

RAYTHEON UK PRONTA A INTEGRARE IL PRIMO LASER WEAPON SYSTEM IN UK – Raytheon UK è pronta a ricevere il suo primo high-energy laser weapon system da testare e integrare nel Regno Unito, segnando un progresso significativo nella comprensione di come tali sistemi possano essere messi in campo. Raytheon UK è l’unità britannica del business Raytheon di RTX. Progettato per fermare le minacce aeree come unmanned aerial vehicles (UAVs), questo 15-kilowatt laser è l’ultimo sviluppo del Land Demonstrator programme del Ministero della Difesa britannico. Raytheon UK è stata incaricata nel 2021 di sviluppare e installare il sistema laser su un UK Wolfhound armored vehicle. L’high-energy laser weapon system ha funzionato come previsto in numerosi test sul campo, anche in condizioni meteorologiche difficili. La consegna del primo sistema nel Regno Unito avviene mentre Raytheon UK apre ufficialmente il suo nuovo advanced laser integration centre in Livingston, Scotland.