KLM Flight Academy acquisisce 14 Diamond Aircraft per la sua training fleet

Diamond Aircraft informa: “KLM Flight Academy è impegnata in un flight training più ecologico e ha deciso di sostituire la sua vecchia AVGAS fleet con state-of-the-art, jet-fuel powered Diamond training aircraft, rinomati per la loro economia e sostenibilità, bruciando fino al 50% in meno combustibile e producendo meno emissioni di CO2 e di rumore.

KLM Flight Academy ha sede presso il Groningen Airport Eelde (Paesi Bassi). Stanno sostituendo la loro training fleet con 12 single-engine DA40 NG e due ulteriori twin-engine DA42-VI, entrambi dotati del 168 HP jet fuel AE300 from Austro Engine. L’ordine fermo vedrà le prime consegne avvenire nel primo trimestre del 2024 e porterà la Diamond training aircraft fleet di KLM a 18 in totale (6 DA42-VI, 12 DA40 NG)”.

“Con la sostituzione della vecchia flotta con dodici DA40 NG e altri due DA42-VI, KLM Flight Academy è pronta per le esigenze di addestramento al volo di oggi e di domani. Gli aerei sono più silenziosi, più efficienti nei consumi e dispongono degli ultimi sviluppi nella tecnologia. Ciò significa che ora possiamo offrire ai nostri studenti una formazione di volo ancora migliore”, ha affermato Auke Dros, Managing Director KLM Flight Academy. “L’accademia ha anche un grande interesse nell’acquistare gli eDA40 di Diamond Aircraft una volta certificati, per contribuire ad una migliore aviazione di domani”.

“Siamo orgogliosi che gli Austro Engine jet-fuel powered DA40 NG and DA42-VI siano i first choice single and multi-engine trainer aircraft per KLM Flight Academy”, afferma Jane Wang, Sales Director, Diamond Aircraft Austria. “Gli aerei rappresentano la flight training solution ideale per le professional flight training organizations che cercano aerei sicuri, all’avanguardia, a basso consumo di carburante e di facile manutenzione, e che vogliono prendersi cura dell’ambiente con le migliori opzioni disponibili sul mercato oggi”.

“La dedizione di Diamond all’addestramento al volo ha dato forma alla sua linea di moderni velivoli a basso consumo di carburante, ciascuno con una specifica training application. Con la sua linea completa di piston aircraft, incluso un dedicated flight training concept con Single Engine Piston (DA40 NG, DA40 XLT) and Multi Engine Piston (DA42-VI) trainers, insieme a type-specific flight training simulators and proprietary jet-fuel engines, Diamond Aircraft è l’unico sole source provider nel flight training market”, conclude Diamond Aircraft.

(Ufficio Stampa Diamond Aircraft – Photo Credits: KLM Flight Academy)