oneworld riconosciuta ‘Best Airline Alliance’ ai 2023 Business Traveller Awards per l’undicesimo anno consecutivo

oneworld® è stata ancora una volta nominata ‘Best Airline Alliance’ ai 2023 Business Traveller Awards, per l’undicesimo anno consecutivo. I premi sono stati annunciati la scorsa settimana al Royal Garden Hotel di Londra.

Con i vincitori scelti dai lettori della rivista Business Traveller, i premi hanno riconosciuto i fornitori di viaggi e ospitalità preferiti del settore. A nome dell’alleanza, i rappresentanti delle compagnie aeree associate hanno ritirato il premio a Londra.

La compagnia aerea membro di oneworld Qatar Airways ha vinto quattro premi (leggi anche qui) come Best Long-Haul Airline, Best Business Class, Best Middle Eastern Airline e Best Inflight Food & Beverage.

La compagnia aerea membro di oneworld British Airways ha primeggiato nelle categorie Best Short-Haul Carrier, Best Frequent Flyer Programme, Best Travel App e Best Airport Lounge, l’ultima delle quali per la Concorde Room a Heathrow T5.

L’oneworld Chairman and Qatar Airways Group Chief Executive, His Excellency Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Siamo lieti di essere stati nominati Best Airline Alliance ai 2023 Business Traveller UK Awards. Quest’ultimo premio è una testimonianza della qualità delle compagnie aeree membri di oneworld, del loro impegno per un servizio clienti impeccabile e della dedizione ai nostri clienti”.

Per visualizzare l’elenco completo dei vincitori dei Business Traveller 2023 Awards, visitare: https://www.businesstraveller.com/awards/business-traveller-awards-2023/.

(Ufficio Stampa oneworld)