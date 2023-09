SAS ottiene il five-star rating agli APEX Awards

Scandinavian Airlines (SAS) annuncia il raggiungimento di un five-star rating nel prestigioso global APEX customer ranking ai 2023 APEX Awards. “Viaggiatori da tutto il mondo hanno parlato, affermando l’impegno di SAS nel fornire esperienze eccezionali ai passeggeri in varie categorie, tra cui l’esperienza di volo complessiva, il comfort dei sedili, il servizio in cabina e l’intrattenimento. Presentato dalla stimata organizzazione no-profit, la Airline Passenger Experience Association (APEX), questo riconoscimento sottolinea l’impegno di SAS per l’eccellenza nel settore dell’aviazione”, afferma SAS.

Anko van der Werff, SAS President & CEO, ha espresso il suo profondo orgoglio e gratitudine, affermando: “Siamo entusiasti di ottenere il punteggio più alto nella classifica globale dei clienti APEX. Questo riconoscimento è una testimonianza dell’instancabile dedizione del team SAS nel garantire viaggi sicuri, sostenendo iniziative di sostenibilità e offrendo i più alti standard di servizio. Questo premio è un sentito ringraziamento a tutte le persone dedicate di SAS che hanno lavorato instancabilmente per rimetterci in volo. Serve come un potente motivatore per continuare ad essere la compagnia aerea preferita della Scandinavia.”

Paul Verhagen, SAS newly appointed Chief Commercial Officer, che ha partecipato alla cerimonia e ha ricevuto il premio a Long Beach, afferma: “Sono felice e profondamente onorato di questa eccezionale valutazione a cinque stelle e desidero estendere i miei più sentiti ringraziamenti a tutti i nostri stimati clienti che hanno votato per noi. La loro fiducia e il loro supporto significano moltissimo per noi di SAS e questo riconoscimento è la prova del nostro costante impegno nel fornire la migliore esperienza di viaggio. Continueremo a investire in tecnologie all’avanguardia, servizi innovativi e pratiche sostenibili per migliorare ulteriormente i viaggi dei nostri passeggeri con noi”.

“Solo compagnie aeree selezionate in tutto il mondo ottengono l’APEX Five-Star Global Airline Award e SAS si unisce con orgoglio a questo gruppo d’élite. Lo status di APEX Five Star Global Airline Award è stato assegnato alla cerimonia di premiazione APEX/IFSA 2023 a Long Beach, California, durante l’APEX/IFSA Global EXPO”, prosegue SAS.

“Dopo un’ampia serie di audit e l’enorme compito di incrociare oltre 1 milione di voti riguardanti quasi 600 compagnie aeree, è con grande orgoglio che annuncio SAS Airlines come 2024 APEX Five Star airline”, afferma l’APEX CEO, Dr. Joe Leader stated. “Il loro trionfante ritorno alla migliore esperienza cliente con rotte chiave come da Copenhagen a New York JFK, non è stato solo un ritorno, ma un corso di perfezionamento nel fornire un’esperienza cliente mozzafiato. Dall’ergonomia dei nuovi posti all’innovazione dell’intrattenimento a bordo, ogni punto di contatto riflette l’eccellenza. SAS non si è semplicemente ripresa; hanno reinventato l’esperienza dei passeggeri della loro compagnia aerea. Congratulazioni di cuore all’intero team di SAS per aver stabilito un punto di riferimento così imponente che ha avuto una risonanza così forte nei voti dei clienti”.

“L’APEX Five Star Airline Award e il Four Star Airline Award si basano sul feedback neutrale e di terze parti dei passeggeri e sulle informazioni raccolte attraverso la partnership di APEX con TripIt® di Concur®, l’app per l’organizzazione dei viaggi più apprezzata al mondo. Per gli Awards 2024, quasi un milione di voli sono stati valutati dai passeggeri di più di 600 compagnie aeree di tutto il mondo utilizzando una scala a cinque stelle. L’APEX Five Star Airline Award e il Four Star Airline Award sono certificati in modo indipendente da una società di audit esterna professionale.

SAS resta impegnata a stabilire il punto di riferimento per l’eccellenza nel settore dell’aviazione, offrendo ai passeggeri esperienze straordinarie e contribuendo al panorama dell’aviazione globale come compagnia aerea di alto livello”, conclude SAS.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines – Photo Credits: Scandinavian Airlines)