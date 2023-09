Neos a caccia di talenti con il nuovo open day

Neos, compagnia aerea parte di Alpitour World, lancia un nuovo open day che si svolgerà il 05 ottobre presso la Camera di Commercio di Verona (Corso Porta Nuova, 96) per reclutare 25 assistenti di volo, anche alla prima esperienza, che opereranno presso l’aeroporto Valerio Catullo con l’obiettivo di ampliare ulteriormente le sinergie già in essere e in vista dell’arrivo di nuovi aeromobili che entreranno in flotta entro la prossima stagione estiva.

Negli anni, infatti, l’aeroporto veronese è diventato sempre più importante nel business di Neos che ha sviluppato un piano di crescita che ha visto progressivamente aumentare l’offerta, la frequenza dei collegamenti e le attività a supporto dello scalo veneto, con cui Neos condivide un progetto di crescita per i flussi outgoing e incoming. Inoltre, la compagnia ha scalato la classifica dei vettori attivi sull’aeroporto grazie anche alla decisione di avere aerei di lungo raggio basati presso il Valerio Catullo, risultando al primo posto per ASKs (Available Seat Kilometres), il parametro che mette in relazione i posti offerti con i chilometri percorsi, e riconfermandosi il vettore di riferimento per i voli intercontinentali e la prima compagnia aerea dell’aeroporto di Verona, con quasi 490 milioni di ASKs.

Per questo open day il recruitment è rivolto sia a personale certificato sia a coloro che non hanno mai svolto la professione di assistente di volo in nessun’altra compagnia aerea e senza alcun limite di età, offrendo un’opportunità anche a persone più mature che hanno un desiderio nel cassetto o l’esigenza di cambiare impiego. Dopo la prima selezione sarà richiesto un colloquio finale presso gli uffici Neos di Malpensa, mentre il corso base per il conseguimento dell’attestazione CCA inizierà già da inizio novembre, nel nuovo Training Center dedicato e inaugurato a giugno di quest’anno (leggi anche qui).

Per candidarsi ed entrare a far parte della Crew di Neos è necessario compilare il form on line (disponibile sulla sezione ‘Lavora con Noi’ del sito neosair.it dove saranno pubblicati tutti i dettagli). All’appuntamento, a cui sarà possibile presentarsi nella fascia mattutina tra le ore 9.00 e le ore 12.00 o nel pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 17.00, sarà necessario portare con sé l’e-mail di conferma di avvenuta registrazione, due fotografie (mezzo busto e figura intera) e un curriculum vitae cartaceo in formato Europeo. Tra i requisiti è richiesto il diploma di istruzione secondaria di II grado, una buona conoscenza della lingua inglese e buone capacità di lavorare in team e comunicative.

“Ogni anno organizziamo open day per selezionare nuovo personale per i nostri voli, offrendo un’opportunità anche a chi pur avendo la passione per questo lavoro non ha mai svolto la professione di assistente di volo e ha voglia di reinventarsi, aspirando a lavorare in un ambiente dinamico e stimolante”, afferma Emiliano Lisi, Recruitment Manager Hr in Neos. “Neos opera sulle principali rotte turistiche con oltre 50 destinazioni nel mondo, dispone di una flotta di ultima generazione e un organico aziendale che ha superato le mille unità: elementi che trasmettono la forte energia e la flessibilità della nostra compagnia tesa verso una crescita costante per essere sempre più protagonista tra le realtà del settore aviation nazionale ed internazionale”.

Nata nel 2002, Neos realizza voli di linea e operazioni ad hoc in partnership con realtà internazionali, offrendo esperienze esclusive e la possibilità di voli completamente personalizzati con contenuti e servizi on demand. Eccellenza nel settore aviation, Neos fa dell’innovazione, dell’attenzione al cliente e della qualità i suoi asset principali. Focus che l’hanno portata ad essere una delle compagnie più dinamiche e con una delle più giovani flotte Boeing in Europa: possiede, infatti, 15 aeromobili, tra cui B737, B737 MAX e 787 Dreamliner di ultimissima generazione. Entro il 2024 vi sarà l’uscita di un B737-8 NG e l’ingresso di quattro nuovi B737-8 MAX, abbassando ulteriormente l’età della flotta e portandola a un totale di 18 macchine.

