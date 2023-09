Etihad Airways ottiene il terzo consecutivo five-star rating agli Apex Awards

Etihad Airways è stata valutata come Five-Star Global Airline dalla Airline Passenger Experience Association (APEX) per il terzo anno consecutivo. Il rating riconosce l’eccellenza della compagnia aerea ed è stato annunciato il 20 settembre durante la cerimonia degli APEX Awards a Long Beach, California.

Gli APEX Five Star Airline Awards sono stati creati sulla base del feedback neutrale dei passeggeri di terze parti e delle informazioni raccolte in collaborazione con TripIt® di Concur®, l’app per l’organizzazione dei viaggi più apprezzata al mondo. Per gli Awards 2024, quasi un milione di voli sono stati valutati dai passeggeri di più di 600 compagnie aeree di tutto il mondo utilizzando una scala a cinque stelle. I premi sono certificati in modo indipendente da una società di revisione esterna professionale.

Commentando il riconoscimento di APEX, Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer, Etihad, ha dichiarato: “I nostri ospiti sono al centro di tutto ciò che facciamo e siamo immensamente orgogliosi di mantenere la nostra valutazione a cinque stelle per il terzo anno consecutivo, grazie alle loro valutazioni e feedback. Ci impegniamo a fornire un servizio di livello mondiale ai nostri ospiti, ispirandoci alla tradizionale ospitalità emiratina della nostra casa ad Abu Dhabi, e continueremo a spingere i confini del settore ancora più in alto”.

Il riconoscimento arriva mentre Etihad si prepara a lanciare tre nuove destinazioni, con i voli per Dusseldorf che verranno lanciati il 28 settembre, Copenhagen il 29 settembre e Osaka il 1° ottobre. Inoltre, l’espansione del network di Etihad ha incluso l’aumento delle frequenze dei voli su una serie di rotte in Europa e Asia, rendendo i viaggi ancora più convenienti.

“La pluripremiata esperienza per gli ospiti di Etihad offre i più alti standard di servizio e ospitalità indipendentemente dalla cabina, sia che un ospite scelga di volare in The Residence, l’esclusiva three-room suite sull’Airbus A380, o nelle cabine First, Business o Economy in tutto il mondo.

In Business Class, gli ospiti sperimenteranno la collaborazione di Etihad con Armani/Casa, che presenta una gamma di piatti e bicchieri disegnati con il celebre designer Giorgio Armani. La collezione offre anche biancheria da letto di lusso per il fully flat bed di Etihad.

Recentemente premiata come ‘Best Economy Class’ ai Business Traveller Middle East Awards, la Etihad Economy’s superior in-flight cuisine viene servita su dining equipment unici, progettati avendo come priorità fondamentali la sostenibilità e un’esperienza di livello elevato per gli ospiti. Sono completamente riutilizzabili per ridurre i rifiuti e vengono prodotti utilizzando un sistema di riciclaggio a ciclo completamente chiuso che crea un’economia circolare. Le stoviglie riportano lo stile distintivo di Etihad, migliorando ulteriormente l’esperienza degli ospiti”, afferma Etihad Airways.

Etihad Airways incrementa i voli per Kuala Lumpur

Nell’ambito della revisione del network e delle frequenze, Etihad Airways sta soddisfacendo la domanda dei clienti aumentando i voli tra Abu Dhabi e la vivace capitale della Malesia, Kuala Lumpur. Un secondo volo giornaliero inizierà il 15 gennaio 2024, offrendo agli ospiti 14 voli settimanali tra le due città.

“Con le nostre comode partenze da Abu Dhabi, il nostro secondo volo per Kuala Lumpur ottimizzerà i tempi per i residenti degli Emirati Arabi Uniti che desiderano fare una pausa in Malesia”, ha affermato Arik De, Chief Revenue Officer, Etihad Airways. “Inoltre, i nuovi voli diurni e notturni da Kuala Lumpur offrono ai viaggiatori che raggiungono Abu Dhabi più opzioni per esplorare ciò che la città ha da offrire in termini di affari e piacere. Riafferma ulteriormente il nostro impegno nel portare più ospiti a godersi Abu Dhabi, oltre a connettersi alla nostra crescente rete globale”.

Entrambe le frequenze giornaliere saranno operate su un aereo Boeing 787-9 Dreamliner all’avanguardia e con connettività Wi-Fi a bordo.

I doppi voli giornalieri combinati vedranno Etihad offrire 425.000 posti all’anno tra Abu Dhabi e Kuala Lumpur, con un aumento della capacità del 75% su base annua. La frequenza aggiuntiva aumenterà anche la cargo capacity annuale totale, aprendo maggiori opportunità commerciali e sostenendo la crescita del commercio bilaterale.

Questa mossa significa che i clienti potranno godere di una scelta e di una connettività ancora più ampie quest’inverno tra Abu Dhabi e il Sud-Est asiatico poiché Etihad offre fino a 77 voli settimanali tra Abu Dhabi e Kuala Lumpur (14 voli settimanali), Bangkok (14), Phuket (14), Manila (14), Giakarta (14) e Singapore (7).

L’annuncio arriva dopo che la compagnia aerea ha presentato un’ambiziosa revisione del network, posizionandola per un’espansione sostenibile, migliorando al contempo i collegamenti di Abu Dhabi con i mercati globali e amplificando l’industria del turismo della capitale. Il nuovo winter schedule di Etihad include nuove destinazioni, maggiori frequenze di volo e orari di partenza ancora più convenienti.

I biglietti sono ora in vendita su Etihad.com e sull’app mobile della compagnia aerea.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)