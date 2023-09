Dall’estate 2024 Condor volerà a San Antonio, Texas

Dall’estate 2024 Condor volerà al San Antonio International Airport. Ciò significa che per la prima volta anche il secondo stato più grande degli Stati Uniti farà parte del flight schedule. Da maggio a settembre ci saranno voli diretti per San Antonio da Francoforte il lunedì, mercoledì e venerdì.

Condor offre così l’unico collegamento diretto dall’Europa e amplia ulteriormente il suo North American program. I voli saranno operati con il nuovo Airbus A330neo. A bordo gli ospiti possono aspettarsi i più alti livelli di comfort, le ultime tecnologie e la massima efficienza.

Ralf Teckentrup, CEO di Condor: “Il Nord America è particolarmente amato dai viaggiatori, per questo siamo lieti di offrire ai nostri ospiti ancora più opzioni per il loro volo. Nell’estate 2024, ad esempio, offriremo ulteriori destinazioni e più collegamenti con le destinazioni più popolari del Nord America. Una nuova aggiunta all’orario dei voli è San Antonio in Texas.

Con la nostra crescente flotta A330neo, possiamo offrire ogni anno migliori opzioni di viaggio a un numero sempre maggiore di americani. Sono particolarmente orgoglioso di offrire l’unico collegamento diretto da San Antonio, Texas, a Francoforte, Germania. Il cuore dell’Europa, dove i viaggiatori possono godersi le famose attrazioni turistiche della Germania o viaggiare oltre comodamente in aereo, su strada o in treno. Invito tutti a provare la nostra esperienza di volo più nuova e lussuosa di sempre”.

“Questa è una vittoria spettacolare per San Antonio”, ha detto il sindaco di San Antonio, Ron Nirenberg. “Questa è la prima volta che le persone a San Antonio potranno volare da SAT all’Europa senza scalo e viceversa. La Germania è il luogo in cui San Antonio ha la maggiore richiesta di viaggi in Europa a causa dei legami culturali, storici, turistici, militari e commerciali”.

Jesus Saenz, Director of Airports, San Antonio Airport System, ha affermato che Condor è una gradita aggiunta per SAT, che aiuterà ad attrarre altre compagnie aeree e più destinazioni: “Questo è solo l’inizio di molto altro in arrivo a SAT. Crediamo fermamente che San Antonio utilizzerà questo servizio verso l’Europa e trarrà vantaggio dalle tariffe aeree estremamente competitive di Condor. Una volta che ciò accadrà, prevediamo che Condor espanderà ulteriormente i propri servizi”.

Il nuovo servizio stagionale sarà operativo dal 17 maggio al 6 settembre.

A partire dall’estate 2024 (leggi anche qui) Condor volerà inoltre a Miami, Florida. Verranno ripresi anche i collegamenti con Calgary nella provincia canadese dell’Alberta. Inoltre, nell’orario dei voli estivi fanno parte anche ulteriori voli diretti per Boston e Halifax sulla costa orientale.

(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Condor)