News Brevi – 22.09.2023

DRONI E MEDICINA: IL NUOVO ORIZZONTE PER IL TRASPORTO DI CAMPIONI BIOLOGICI – Dal 11 al 13 settembre presso l’Aeroporto Militare di Linate, un team di ricercatori composto da medici e infermieri dell’Istituto di Medicina Aerospaziale di Milano, con la collaborazione del Laboratorio Centrale del Policlinico di Milano e la partecipazione di personale del Centro di Eccellenza per Aeromobili a Pilotaggio Remoto di Amendola, ha condotto un esperimento volto a esplorare il potenziale utilizzo dei droni in campo medico e, in particolare, il trasporto di campioni biologici tra laboratori. L’esperimento, eseguito tramite voli notturni, ha visto l’utilizzo di due droni dell’Aeronautica Militare e ha gettato le basi per nuove prospettive nel settore sanitario, attraverso il trasporto sicuro e rapido di campioni biologici tra laboratori, in situazioni di particolare emergenza, quali calamità naturali o epidemie. Si tratta di una collaborazione interdisciplinare che segna l’inizio di una nuova pagina nell’evoluzione dell’assistenza sanitaria e del ruolo sempre più crescente dei droni in questo campo. Il tutto, nell’ottica di rendere l’assistenza sempre più efficace e fruibile. L’Istituto di Medicina Aerospaziale (IMAS) è deputato al controllo della idoneità psicofisica al volo del personale navigante dell’Aeronautica Militare e delle altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato nonché del personale aeronavigante civile, contribuendo, per gli aspetti di propria competenza, a garantire la sicurezza del volo militare e civile. L’Istituto promuove inoltre una costante integrazione con l’ambito sanitario civile d’eccellenza, sollecitando la diffusione della medicina aeronautica, proponendosi quale punto di riferimento nel settore, mantenendo un contatto costante e fattivo con il mondo sanitario nel senso più ampio del termine (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: GIURAMENTO SOLENNE PER I 385 ALLIEVI VFI DEL 27° CORSO “ICADIO II” – Giovedì 21 settembre si è tenuto presso la Scuola Volontari dell’Aeronautica Militare di Taranto (SVAM) il giuramento di 385 allievi Volontari in Ferma Iniziale (VFI) del 27° Corso “Icadio II” – 1° incorporamento del 2023 che hanno gridato il loro “Lo Giuro!” quale atto solenne di fedeltà alla Repubblica Italiana. La solenne cerimonia è stata presieduta dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, ed ha visto la partecipazione anche del Comandante delle Scuole A.M. e della 3^ Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, del Presidente Capo dei Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa, il 1° Luogotenente Mario Bonaventura e nonché dalle principali autorità civili, militari e religiose della città. Durante la cerimonia, impreziosita dalla presenza della Fanfara del Comando Scuole A.M./3^ Regione Aerea, è stato suggellato il legame tra le vecchie e le nuove generazioni con la consegna del “gagliardetto” da parte del “padrino”, un graduato appartenente al corso “Icadio” svoltosi a Taranto nel lontano 2008, al capocorso attraverso le mani del Presidente Capo dei Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa. Dopo la suggestiva lettura della preghiera dell’Aviatore, è stato rilasciato in volo verso il cielo l’”Orifiamma” contenente i nomi di tutti i 385 allievi. La SVAM è l’unico polo formativo e addestrativo nazionale che provvede alla formazione basica militare e morale del personale di Truppa destinato a prestare servizio in Aeronautica Militare, nonché alla relativa istruzione professionale specifica. La Scuola dipende dal Comando Scuole dell’A.M./3^ Regione Aerea, uno dei tre Comandi di Vertice della Forza Armata che ha il compito di assicurare la selezione, il reclutamento, la formazione militare, culturale e professionale del personale dell’Aeronautica e l’addestramento al volo (a livello internazionale), attraverso lo studio e l’adozione di innovative metodologie didattiche e addestrative focalizzate sul discente e informate ad innovazione, creatività, ottimizzazione delle risorse umane e materiali, eco-sostenibilità, costante confronto con istituzioni e territorio al servizio della collettività (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

GESAP PARTECIPA ALLA SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA’ – Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale falcone Borsellino di Palermo, partecipa per la prima volta alla settimana europea della mobilità (European Mobility Week), con un corso di formazione rivolto ai dipendenti, coordinato da Gabriella Romito, responsabile della direzione Ambiente di Gesap, sul Piano degli spostamenti casa-lavoro di Gesap, a cura del Laboratorio Mobilità e Trasporti del Politecnico di Milano. Verrà inoltre affrontato il tema dei costi economici e ambientali legati alla mobilità privata in auto. Il momento formativo si inserisce nelle iniziative di engagement previste dallo stakeholder engagement plan.

DELTA INTRODUCE UN FINANCIAL WELLNESS PROGRAM PER I SUOI DIPENDENTI INTERNAZIONALI – Delta ha introdotto questo mese un nuovo financial wellness program su misura per soddisfare le esigenze dei suoi dipendenti internazionali. Il nuovo programma, creato in collaborazione con il financial wellness vendor nudge, offre corsi di educazione finanziaria localizzati insieme a un incentivo monetario equivalente a 1.000 dollari di potere d’acquisto. L’international program opererà insieme al Delta emergency savings and financial education program per i dipendenti domestici, lanciato con successo all’inizio di quest’anno. I due programmi insieme coprono quasi tutti gli oltre 90.000 dipendenti Delta in tutto il mondo. “Come per la nostra cultura della sicurezza e del servizio, il desiderio di Delta di sostenere il benessere dei nostri dipendenti abbraccia ogni angolo della nostra rete globale”, ha affermato Joanne Smith, E.V.P. and Chief People Officer. “Il benessere finanziario gioca un ruolo importante nella salute e nel benessere generale di tutti, motivo per cui siamo entusiasti di offrire un financial education program rivolto ai nostri laboriosi dipendenti Delta con sede in tutto il mondo”. Il nuovo programma, disponibile per tutti i dipendenti internazionali al di sotto del director level, è alimentato dalla piattaforma online Nudge.

NUOVO CHIEF FINANCIAL OFFICER PER UNITED – United Airlines ha annunciato oggi che Michael Leskinen è stato promosso Chief Financial Officer and Executive Vice President. Nel suo nuovo ruolo, supervisionerà la finanza aziendale, la tesoreria, la pianificazione e l’analisi finanziaria, le imposte, la contabilità, le relazioni con gli investitori, gli appalti, l’audit interno, la gestione del rischio e la strategia aziendale. Leskinen entrerà anche a far parte dell’Executive Team della compagnia aerea. “Con due decenni di esperienza a Wall Street e cinque anni come finance executive presso United, Mike apporta una conoscenza unica dei mercati combinata con una conoscenza approfondita della nostra compagnia aerea e del nostro settore”, ha affermato Scott Kirby, CEO di United. “È la persona più adatta per aiutarci a promuovere una cultura all’interno del nostro team finanziario incentrata sul muoversi velocemente, sul raggiungimento dei nostri obiettivi senza scuse e sull’essere disciplinati nel processo decisionale in materia di capitale e costi, a supporto del nostro piano United Next. So che Mike lo farà portando sul tavolo una prospettiva strategica forte e indipendente quando prenderemo decisioni sul futuro di United”. Leskinen è entrato in United nel 2018 come managing director of Investor Relations ed è stato promosso a vice president of Corporate Development and Investor Relations nel 2019. Nel 2021, ha aggiunto il titolo di President of United Airlines Ventures (UAV). UAV ha investito in tecnologie di cattura e utilizzo del carbonio, materie prime biologiche avanzate tra cui microalghe, electric fixed-wing regional aircraft and electric vertical take-off and landing aircraft (eVTOL). All’inizio di quest’anno, United ha annunciato che il precedente CFO Gerry Laderman sarebbe rimasto nel ruolo fino alla nomina del suo successore e avrebbe poi ricoperto il ruolo di EVP, Finance fino al suo pensionamento previsto nel settembre 2024.

ACCORDO TRA ROLLS-ROYCE E ZERO PETROLEUM PER I SYNTHETIC FUELS – Rolls-Royce ha stipulato un accordo storico con la società energetica Zero Petroleum per promuovere l’ulteriore sviluppo delle power and propulsion solutions dell’azienda con fossil-free synthetic fuels. Il nuovo accordo vedrà le due parti collaborare per dimostrare i motori Rolls-Royce per aviation, marine and defence con Zero® synthetic fuels. Ciò ha il potenziale per includere l’intera gamma di carburanti sintetici Zero (benzina, diesel e jet fuel), con i dati raccolti dai test sui motori che saranno utilizzati per dimostrare le credenziali richieste per raggiungere gli international fuel certification standards. I carburanti sintetici utilizzati da Rolls-Royce nei test sui motori ridurranno direttamente le emissioni di carbonio associate. Dave Gordon, Rolls-Royce Senior Vice President – UK Defence, ha dichiarato: “La Rolls-Royce Gas Turbine technology è una capacità nazionale strategica fondamentale e il carburante sintetico è al centro di come possiamo continuare a supportare la fornitura di vantaggi militari. Zero è all’avanguardia nel settore dei carburanti sintetici e siamo rimasti estremamente colpiti dai loro rapidi progressi nel breve periodo. Siamo fiduciosi che il loro team possa continuare questa traiettoria impressionante. Attendiamo con impazienza una lunga partnership tra Rolls-Royce e Zero per sviluppare e dimostrare il futuro dell’energia sostenibile attraverso la nostra vasta gamma di complex power & propulsion solutions, mentre ci lasciamo alle spalle l’era dei combustibili fossili”.

EASA E ECDC SIGLANO UN MoU PER LA COORDINAZIONE IN FUTURE EMERGENZE SANITARIE PUBBLICHE – L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) ha firmato un memorandum d’intesa (MoU) con l’agenzia sorella, l’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), per aprire la strada a una risposta più rapida ed efficace alle future emergenze sanitarie pubbliche. L’EASA e l’ECDC hanno collaborato durante la pandemia Covid-19 per pubblicare l’Aviation Health Safety Protocol, che ha consentito la ripresa dei viaggi aerei con un rischio ridotto di trasferimento dell’infezione in condizioni pandemiche. L’accordo è stato richiesto dagli Stati membri dell’EASA e dall’industria aeronautica per garantire che questa partnership efficace possa essere applicata in qualsiasi scenario futuro simile. Il protocollo d’intesa tiene conto del mandato di entrambe le agenzie e fornisce il quadro per la cooperazione, con l’obiettivo di proteggere la sicurezza e la salute dei cittadini dell’UE che viaggiano in aereo all’interno dell’Unione europea e nel mondo. Per raggiungere questo obiettivo, i rischi di propagazione dell’infezione attraverso le aviation activities dovrebbero essere mitigati attraverso orientamenti e consigli scientifici a disposizione dell’industria aeronautica e del pubblico in generale, pur mantenendo, per quanto possibile, le normali operazioni aeree. L’EASA vede questo protocollo d’intesa come un grande passo avanti nella gestione delle emergenze sanitarie pubbliche di rilevanza internazionale per l’Europa. Rafforza l’obiettivo dell’Agenzia di adottare un approccio armonizzato, sistemico e proporzionato alla valutazione e alla mitigazione dei rischi.

DELTA VOLERA’ IL TRANSATLANTIC SCHEDULE PIU’ GRANDE DI SEMPRE LA PROSSIMA ESTATE – Dopo un’estate da record attraverso l’Atlantico, i passeggeri Delta possono aspettarsi ancora più opportunità per esplorare località ambite in tutto il mondo il prossimo anno. Dagli hub degli Stati Uniti, i viaggiatori possono scegliere tra la città ricca di storia di Napoli; il lussureggiante paesaggio verde di Shannon; il pittoresco scenario di Zurigo, e molte altre destinazioni memorabili. “Non c’è mai stato un momento migliore per esplorare l’Europa con Delta”, ha affermato Joe Esposito, Senior Vice President – Network Planning. “I clienti che desiderano vivere avventure estive all’estero troveranno tantissime opzioni stimolanti, insieme ai servizi e alle comodità premium che conosciamo. I clienti Delta anticipano e si divertono”. Per la prima volta, Delta collegherà i clienti con un servizio diretto da JFK a Napoli (leggi anche qui). Il nuovo servizio giornaliero di Delta per Napoli – a partire dal 23 maggio 2024 – integra il servizio esistente della compagnia aerea per Milano, Venezia e Roma. Delta tornerà anche a Shannon, Irlanda, da JFK, a partire dal 23 maggio 2024. Operato l’ultima volta nel 2019, questo servizio diretto si aggiunge ai voli esistenti di Delta per Dublino, incluso il servizio recentemente annunciato per la capitale irlandese da Minneapolis-Saint Paul. A completare le nuove offerte transatlantiche di Delta da JFK la prossima estate c’è un volo diretto per Monaco, che opererà tre volte a settimana a partire dal 9 aprile 2024. Per i clienti Delta che desiderano visitare la Svizzera, Delta offrirà nuovamente un volo diretto da Atlanta a Zurigo quattro volte a settimana a partire dal 31 maggio 2024, aggiungendosi ai quasi 180 voli settimanali verso 21 destinazioni in Europa, Africa e Medio Oriente dalla città natale della compagnia aerea. I clienti Delta possono anche cercare ancora più voli da Atlanta a Parigi e Venezia (leggi anche qui) quest’estate, poiché la compagnia aerea aumenta i suoi voli settimanali verso entrambe le principali destinazioni. Nel frattempo, sulla costa occidentale degli Stati Uniti, il volo giornaliero diretto di Delta da LAX ad Auckland, Nuova Zelanda, che inizierà il 28 ottobre 2023, si estenderà al servizio tutto l’anno, operando tutti i giorni da novembre a marzo e tre volte a settimana da aprile a Ottobre. Delta aumenterà anche il servizio da LAX a Sydney, Australia, portandolo a due voli al giorno a partire da dicembre. Dopo il servizio invernale per Shanghai da Seattle e Detroit, Delta riprenderà anche un servizio quattro volte a settimana, tutto l’anno, per Shanghai-Pudong International Airport dal suo hub di Los Angeles a partire dal 31 marzo 2024. Questa rotta precedentemente operata consentirà ai clienti Delta di collegarsi comodamente a molte altre città della Cina grazie alla partnership della compagnia aerea con China Eastern Airlines. Delta serve 13 città internazionali da LAX, tra cui Parigi, Londra, Tokyo-Haneda e Sydney, con un nuovo Delta Sky Way recentemente completato a LAX. I clienti Delta possono cercare ancora più voli verso alcune delle loro principali destinazioni la prossima estate, inclusi voli aggiuntivi per Parigi da Cincinnati e Detroit; per Barcellona da JFK; per Reykjavik da Detroit; per Atene da Boston.