Air Europa si è aggiudicata il certificato di ‘compagnia aerea a quattro stelle’ di APEX

Air Europa si è aggiudicata il certificato di ‘compagnia aerea a quattro stelle’ nella categoria ‘grandi compagnie’, assegnato dal prestigioso programma APEX -Airline Passenger Experience Association.

“Il premio viene assegnato alle aziende del settore aviation che si distinguono per gli elevati standard di qualità nella progettazione e fornitura di servizi oltre che nelle prestazioni del personale di bordo e di terra.

Per la seconda volta Air Europa si aggiudica questo ambito riconoscimento che viene assegnato sulla base di una rigorosa metodologia di analisi che valuta le opinioni fornite dai passeggeri di quasi 600 compagnie aeree in tutto il mondo, basandosi su valutazioni di oltre un milione di voli operati in un anno.

Questa metodologia gestita da APEX, una delle più grandi associazioni internazionali senza scopo di lucro nel settore aereo, garantisce un risultato neutrale basato su indicatori completi che misurano la qualità operativa di una compagnia aerea.

Un ulteriore riconoscimento all’impegno e alla dedizione che l’intero team di Air Europa riserva ai propri clienti, che nei sondaggi hanno espresso grande soddisfazione, non solo per la qualità del servizio ricevuto a bordo e a terra, ma anche per il valore aggiunto rappresentato dal fattore umano”, afferma Air Europa.

“Air Europa è membro dell’alleanza SkyTeam. La sua flotta è una delle più moderne del continente ed è composta da 50 aerei la cui età media non supera i 4 anni. L’azienda fa parte della holding Globalia, il più grande gruppo turistico spagnolo, ed è leader nei processi di conservazione ambientale.

Nel 2018, l’organizzazione ambientalista tedesca Atmosfair ha descritto Air Europa come la più efficiente compagnia aerea europea. L’anno scorso, Air Europa ha superato i 13 milioni di passeggeri trasportati. Infine, la compagnia, figura abitualmente tra le airline più puntuali del continente Europeo offrendo così un elevato standard di servizio ai suoi clienti”, conclude Air Europa.

