Air France pesenta la sua anniversary collection alle Galeries Lafayette

Dal 28 settembre al 10 ottobre 2023, Air France sarà in mostra alle Galeries Lafayette Paris Haussmann per celebrare 90 anni di eleganza. “Le 12 vetrine del famoso grande magazzino ripercorrono il leggendario viaggio della compagnia aerea con un approccio forte e innovativo, in un modo che è liberamente e facilmente accessibile a tutti i visitatori francesi e internazionali. Al secondo e al terzo piano del negozio, la compagnia aprirà anche pop-up stores che offriranno una gamma di oggetti appositamente creati o rieditati per questo anniversario, che saranno disponibili online su shopping.airfrance.com. Air France firmerà anche nuove partnership con i migliori marchi francesi, venduti esclusivamente presso le Galeries Lafayette Paris Haussmann“, afferma Air France.

“Air France collabora ancora una volta con il suo partner Delsey per proporre un’edizione limitata di tote bags recanti la scritta “Avant, j’étais un toboggan Air France” (ero un Air France emergency slide). Fabbricate in Francia utilizzando metodi innovativi, ogni borsa è unica e realizzata con materiale riciclato proveniente dagli emergency slides della compagnia aerea.

Air France ha inoltre collaborato con Vanessa Bruno per ridisegnare la glittery tote bag, emblema del famoso marchio francese. Dotata di zip e ampi manici, è proposta nei colori distintivi della compagnia. Realizzata vicino a Parigi con materiali di provenienza locale, viene fornita con una pochette compatta abbinata e resistente.

Air France ha scelto il bicentenario produttore francese Brun de Vian-Tiran per disegnare uno scialle che rivisita i colori del Concorde cabin interior del 1994. Questa cabina iconica, progettata dalla famosa designer francese Andrée Putman, ha segnato la storia della compagnia aerea con il suo design moderno e senza tempo stile.

In collaborazione con Le parapluie de Cherbourg, Air France ha ideato un’edizione esclusiva del modello “Le Voyageur”. Su ogni ombrello è ricamato tono su tono il cavalluccio marino alato, simbolo storico della compagnia aerea. L’ombrello Cherbourg è testato nella galleria del vento per convalidarne la resistenza preservandone la bellezza.

Dall’inaugurazione del suo servizio “Parisien Spécial” nel 1953 e fino ai giorni nostri nella cabina La Première, Bernardaud disegna le stoviglie d’eccezione utilizzate da Air France. La compagnia si è rivolta al grande designer francese per proporre una creazione per l’anniversario delicata e raffinata, realizzata a Limoges, che rende omaggio alla competenza e all’eleganza condivise da molti anni da entrambe le aziende.

La Vintage Air France bag è riprodotta nel suo formato originale. Questa borsa da viaggio veniva regalata ai passeggeri che viaggiavano in First Class durante gli scali negli anni ’50. All’epoca i voli internazionali diretti non esistevano. Ad esempio, ci è voleva più di un giorno per andare da Parigi a Hong Kong.

Per la prima volta nella sua storia, Air France presenta una collezione di stoviglie originali disegnate dal pittore Jean Picart Le Doux e utilizzate a bordo delle cabine La Première e Business dal 1966 al 2000. Tutti i profitti derivanti dalla vendita di questi articoli saranno devoluti alla Air France Foundation, che da 30 anni è impegnata ad aiutare i bambini di tutto il mondo”, prosegue Air France.

“Air France inoltre propone una gamma di articoli pratici e convenienti nei colori del suo 90° anniversario, tra cui la ristampa dei suoi manifesti vintage più famosi in formato 50 x 70 e in set di cartoline o quaderni. Disponibili anche modelli di aerei dal passato al presente, dal Caravelle all’Airbus A350“, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France)