Airbus Helicopters presenta PioneerLab, il suo nuovo twin-engine flying laboratory

Durante la German National Aviation Conference, Airbus Helicopters ha presentato PioneerLab, il suo nuovo twin-engine technology demonstrator basato sulla piattaforma H145. Completa la gamma FlightLabs di Airbus e si concentra sulla sperimentazione di tecnologie che riducono le emissioni degli elicotteri, aumentano l’autonomia e integrano bio-based materials.

“Con PioneerLab continuiamo la nostra ambiziosa strategia per testare e maturare nuove tecnologie a bordo dei nostri elicotteri dimostratori”, ha affermato Tomasz Krysinski, Head of Research and Innovation Programmes at Airbus Helicopters. “PioneerLab, che è basato in Germania presso il nostro sito di Donauwörth, sarà la nostra piattaforma per testare tecnologie specificamente dedicate ai twin-engine helicopters”.

“Il PioneerLab mira a dimostrare una riduzione dei consumi fino al 30% rispetto a un H145 convenzionale, grazie a un hybrid electric propulsion system e miglioramenti aerodinamici. A bordo del dimostratore, Airbus Helicopters effettuerà anche flight-test di componenti strutturali realizzati con bio-based and recycled materials, che mirano a ridurre l’impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita dell’aeromobile. L’azienda intende produrre le nuove parti utilizzando processi che riducono il consumo di materiali ed energia e migliorano la riciclabilità.

Ulteriori attività di ricerca includeranno l’integrazione delle più recenti tecnologie digitali nel flight control system dell’aeromobile e nei sensori associati per aumentare l’autonomia e la safety durante fasi critiche del volo come il decollo e l’atterraggio”, afferma Airbus Helicopters.

“PioneerLab è parzialmente cofinanziato dal BMWK, il Federal German Ministry for Economic Affairs and Climate Actions, attraverso il suo national research program LuFo.

I FlightLabs di Airbus Helicopters forniscono test beds agili ed efficienti per testare rapidamente le tecnologie. Fanno parte della strategia dell’azienda volta a portare innovazione incrementale per migliorare i suoi prodotti attuali e maturare la tecnologia per le piattaforme future.

La PioneerLab flight campaign è già iniziata presso il più grande sito tedesco del produttore a Donauwörth, con un rotor strike alerting system che è stato il primo techno-brick testato a bordo del dimostratore. La fase successiva sarà quella di testare un automated take-off and landing system”, prosegue Airbus Helicopters.

“Gli Airbus Helicopters state-of-the-art demonstrators comprendono già Flightlab (leggi anche qui) e DisruptiveLab (leggi anche qui)”, conclude Airbus Helicopters.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Helicopters)