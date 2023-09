Air France-KLM Group effettuerà un ordine per 50 aeromobili Airbus A350 Family, con diritti di acquisto per altri 40 aeromobili

Air France-KLM Group ha annunciato oggi l’intenzione di effettuare un ordine storico di aeromobili per perseguire il rinnovamento e la razionalizzazione della sua flotta a lungo raggio, a beneficio della performance ambientale ed economica del Gruppo.

Questo ordine del Gruppo coprirà 50 aeromobili Airbus A350-900 e A350-1000 – con diritti di acquisto per 40 aeromobili aggiuntivi – con le prime consegne previste nel 2026 fino al 2030. Si tratterà di un ordine evolutivo, che fornirà al Gruppo la flessibilità di allocare gli aeromobili all’interno del proprio portafoglio di compagnie aeree, in base alle dinamiche di mercato e alle condizioni normative locali.

Benjamin Smith, Air France-KLM CEO, ha dichiarato: “Questo nuovo ordine rappresenterà un passo importante nel rinnovamento della flotta del Gruppo. L’Airbus A350 è un aereo all’avanguardia con un eccellente track record presso Air France, dove è rapidamente diventato uno dei preferiti dai passeggeri e dagli equipaggi sin dalla sua entrata in servizio nel 2019. Si adatta perfettamente alle esigenze di rete del Gruppo e vanta performance eccezionali: è un aereo più silenzioso, più efficiente nei consumi e più conveniente rispetto alle generazioni precedenti e sarà determinante per aiutare il Gruppo a raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi di sostenibilità, tra cui -30% di emissioni di CO2 per passeggero-chilometro entro il 2030”.

Questi velivoli sostituiranno gli aerei della generazione precedente, vale a dire l’Airbus A330 e il Boeing 777.

Questo nuovo ordine si aggiungerà a un ordine esistente di Air France-KLM per 41 Airbus A350-900 per Air France, di cui 22 consegnati fino ad oggi. Air France-KLM sarà anche tra i clienti di lancio della Airbus A350 Full Freighter version, avendo ordinato 8 aeromobili per rinnovare ed espandere la propria flotta cargo.

Con questi ordini combinati, che coprono un massimo di 99 aeromobili, Air France-KLM diventerebbe il più grande A350 family aircraft operator al mondo.

“L’Airbus A350 simboleggia la transizione verso un settore del trasporto aereo più sostenibile. L’aereo consuma il 25% in meno di carburante rispetto a un aereo di dimensioni equivalenti della generazione precedente, grazie all’utilizzo di materiali più leggeri: 53% compositi e 14% titanio. Anche la sua impronta acustica è ridotta del 40%.

Il rinnovo della flotta è la prima leva del Gruppo per ridurre immediatamente le emissioni di CO2 e il rumore. Oltre all’uso di sustainable aviation fuel e eco-piloting techniques, è uno dei pilastri del percorso di decarbonizzazione del Gruppo, che punta a ridurre le emissioni di CO2 per passeggero/km del 30% entro il 2030 rispetto al 2019. Dagli anni 2000, Air France- KLM ha ridotto la propria impronta acustica del 40% e il Gruppo continua a collaborare con tutte le parti interessate per adattare le proprie operazioni.

Entro il 2028, la quota di aeromobili di nuova generazione nella flotta Air France-KLM raggiungerà il 64%, rispetto al 5% del 2019. Al 25 settembre 2023, Air France-KLM operava con una flotta di 533 aerei verso oltre 300 destinazioni in tutto il mondo. Una volta effettuato questo ordine, il Gruppo avrà oltre 220 aeromobili in ordine, inclusi 100 aeromobili della Airbus A320neo Family, con le prime consegne previste entro la fine del 2023.

Questo ordine rimane soggetto alle approvazioni aziendali standard”, conclude Air France-KLM Group.

KLM investirà in aerei a lungo raggio più puliti, silenziosi ed efficienti nei consumi con un ordine per nuovi Airbus A350

KLM prevede di rinnovare la sua flotta a lungo raggio di vecchia generazione con aeromobili della famiglia Airbus A350 nei prossimi anni. L’Airbus A350 è riconosciuto come l’aereo più silenzioso e efficiente nei consumi della sua generazione. Questi nuovi wide-body aircraft presentano vantaggi sostanziali in termini di riduzione delle emissioni di CO2 e dell’impatto acustico. L’approvvigionamento è soggetto alle raccomandazioni del KLM Works Council.

“Oggi segnamo un giorno molto speciale per KLM. Abbiamo fatto un grande passo verso il nostro futuro con la proposta decisione di acquistare nuovi aerei. Possiamo rendere la nostra flotta significativamente più pulita, più silenziosa e più efficiente nei consumi con gli A350. Questo è importante perché tutti noi dobbiamo affrontare il compito fondamentale di diventare più sostenibili. Inoltre, possiamo offrire ai nostri passeggeri molti più servizi e comfort sulle destinazioni intercontinentali”, afferma Marjan Rintel, CEO di KLM.

“Air France-KLM Group ha firmato un accordo con Airbus per un totale di 50 aeromobili Airbus A350-900 e A350-1000, con un’opzione per altri 40 aeromobili. I 50 aerei sono stati ordinati e saranno assegnati tra KLM e Air France in base alle dinamiche del mercato locale e alle condizioni normative. KLM prevede di iniziare a utilizzare l’Airbus A350 sui voli intercontinentali a partire dal 2026, sostituendo i suoi Boeing 777-200ER, Airbus A330-200 e Airbus A330-300.

Il nuovo Airbus A350 costituisce un passo importante nella costruzione di una flotta più pulita e silenziosa, producendo il 40% in meno di rumore e consumando il 25% in meno di carburante rispetto ad aerei simili della vecchia generazione. La fusoliera è realizzata in gran parte da materiali robusti e leggeri (compositi e titanio), garantendo che le distanze più lunghe possano essere coperte con meno carburante. In combinazione con l’uso di sustainable aviation fuel (SAF) e altre innovazioni operative e miglioramenti in termini di efficienza, questi nuovi velivoli contribuiranno in modo significativo a rendere le operazioni più pulite, silenziose ed efficienti in termini di consumo di carburante. L’Airbus A350 è importante anche in termini di esperienza del cliente, comfort ed efficienza”, conclude KLM.

(Ufficio Stampa Air France-KLM Group – KLM – Photo Credits: Air-France-KLM Group – KLM)