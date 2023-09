Eurowings offre diverse novità per l’inverno 2023/24

Mentre la stagione estiva volge al termine, la stagione dei viaggi continua su Eurowings. “Con affascinanti paesaggi invernali in Scandinavia, destinazioni soleggiate lontane dall’Europa ed emozionanti metropoli, la compagnia aerea tedesca offre un portafoglio vario nell’inverno 2023/24 per tutti coloro che hanno ancora qualche giorno di vacanza a disposizione. In particolare, Eurowings sta espandendo i suoi voli verso le attrazioni verdi del Nord Europa, che stanno diventando sempre più popolari.

Che si tratti di Tromsø in Norvegia, Rovaniemi nella Lapponia finlandese o Kuusamo in Finlandia, queste destinazioni attirano sempre più vacanzieri avventurosi, appassionati di sport invernali e amanti della natura. L’orario dei voli invernali comprende un totale di 105 destinazioni, comprese nuove attrazioni come Dubai e Tel Aviv. Tutti i percorsi possono essere prenotati ora”.

“Berlino: nell’inverno 2023/24, l’aeroporto della capitale tedesca ospiterà voli verso cinque nuove destinazioni, Dubai, Tbilisi, Rovaniemi in Lapponia, Tromsø in Norvegia e Innsbruck in Austria. Tre delle città perle del Nord Europa – Göteborg, Helsinki e Copenhagen – così come la città costiera spagnola di Málaga – sono ora raggiungibili anche da Berlino con Eurowings in inverno (estensione del summer flight schedule).

Düsseldorf: dalla capitale del Nord Reno-Westfalia, Eurowings volerà nel prossimo inverno a Tel Aviv e verso le due città finlandesi di Ivalo e Kuusamo. Ora accessibile anche da Düsseldorf nei mesi invernali, vi sarà Yerevan in Armenia.

Amburgo: da Amburgo c’è una nuova rotta, la destinazione invernale norvegese di Tromsø.

Hannover: da Hannover – una delle due nuove basi domestiche di Eurowings in Germania – ci sono ora voli per Gran Canaria e Tenerife nelle Isole Canarie e per Hurghada in Egitto.

Colonia-Bonn: d’ora in poi Eurowings volerà anche durante i mesi invernali dalla città sul Reno alla storica capitale della Scozia, Edimburgo.

Norimberga: da Norimberga, la seconda nuova base tedesca, Eurowings sta espandendo il suo programma di voli invernali per includere collegamenti con Gran Canaria e le destinazioni egiziane di Hurghada e Marsa Alam.

Stoccarda: dalla capitale del Baden-Württemberg, la compagnia aerea viaggerà verso una nuova destinazione soleggiata, Dubai. Ora disponibile anche in inverno con Eurowings da Stoccarda: Bucarest (Romania) e Tirana (Albania)”, prosegue Eurowings.

“Nuovi collegamenti dalle basi europee Eurowings.

Novità da Graz: Berlino, Amburgo, Hurghada, Gran Canaria e Tenerife.

Novità da Praga: Agadir e Ginevra.

Novità da Salisburgo: Amsterdam e Marsa Alam.

Novità da Stoccolma: Stoccarda e Beirut in Libano”, conclude Eurowings.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)