American Airlines si unisce all’Energia Advisory Group di Embraer

Embraer ha annunciato che American Airlines ha firmato un protocollo d’intesa con Embraer per entrare a far parte del suo Energia Advisory Group, un team esperto e competente di compagnie aeree, lessors, fornitori e altri esperti di aviazione che forniscono consulenza a Embraer sullo sviluppo di aerei sostenibili per il futuro.

“Il protocollo d’intesa con Embraer vedrà le aziende lavorare insieme per definire e stabilire i requisiti reali per un’aviazione sostenibile, priva di emissioni e commercialmente valida.

American è un leader riconosciuto nella spinta verso il volo sostenibile ed è stata nominata Eco-Airline of the Year 2023 da Air Transport World. American opera la mainline fleet più giovane e la regional fleet più grande tra gli U.S. network carriers e nel 2022 ha consumato più di due milioni di galloni di sustainable aviation fuel. Ha anche investito nello sviluppo di hydrogen-powered propulsion and infrastructure.

American lavorerà con l’advisory group e con Embraer per contribuire a definire i performance and design requirements per i suoi quattro Energia concept aircraft. Questi velivoli, da 9 a 50 posti, utilizzeranno un range di electric, hydrogen and hybrid propulsion technologies”, afferma Embraer.

“Siamo lieti di lavorare con Embraer per aiutare a sviluppare l’Energia concept aircraft”, afferma Jill Blickstein, Vice President of Sustainability at American. “In qualità di operatore della più grande U.S. regional fleet, riteniamo che le collaborazioni industriali volte a far avanzare le tecnologie di decarbonizzazione siano fondamentali per aiutare l’aviazione a raggiungere il suo obiettivo di emissioni nette pari a zero entro il 2050. Non vediamo l’ora di lavorare con Embraer e gli altri membri di Energia Advisory Group per sviluppare next generation, zero emission aircraft”.

“Per il successo di Energia è essenziale coinvolgere un’ampia varietà di operatori aerei. L’adesione di American al nostro advisory group, con la loro enorme presenza e competenza, è un passo significativo per l’Energia project”, afferma Arjan Meijer, President and CEO Embraer Commercial Aviation. “Questo gruppo è diventato una parte fondamentale del programma grazie all’ampiezza e alla profondità delle competenze che i diversi membri mettono in campo. Siamo entusiasti di lavorare insieme a una compagnia aerea leader a livello mondiale sulla più grande sfida che il nostro settore deve affrontare”.

