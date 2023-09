Air France in mostra alle Galeries Lafayette per celebrare 90 anni di eleganza

Il 27 settembre 2023 Air France ha presentato in esclusiva la sua mostra in dodici vetrine presso le Galeries Lafayette Paris Haussmann, dove celebra 90 anni di eleganza. Dal 28 settembre al 10 ottobre 2023, la compagnia metterà in mostra la sua eredità nell’ambito delle celebrazioni dell’anniversario presso i grandi magazzini parigini.

“Nel 2023 Air France festeggia 90 anni di eleganza. 90 anni di tecnologia, innovazione e comfort a bordo dei suoi aerei. 90 anni di viaggi, cucina raffinata, design, alta moda, arte e architettura. Fin dalla sua creazione, il 7 ottobre 1933, la compagnia celebra l’eccellenza francese, un “je-ne-sais-quoi” che il mondo riconosce in Francia, grazie a un’esperienza di viaggio eccezionale che porta l’eleganza a nuovi livelli.

Per incarnare e far vivere 90 anni di eleganza, Air France svela una collezione di cinque abiti iconici creati da Xavier Ronze, stilista francese e capo dei laboratori di costumi del Balletto dell’Opera di Parigi. Ogni abito interpreta i diversi tratti distintivi della compagnia aerea: aircraft and technology, uniforms and fashion, emblematic posters; fine dining and tableware; design and architecture. Questi abiti originali sono realizzati con capi che hanno segnato la storia dell’azienda e pezzi contemporanei, unendo così storia e modernità, un’interpretazione forte che simboleggia il meglio di Air France e il meglio che la Francia ha da offrire nei suoi settori di competenza.

Air France ha naturalmente scelto le Galeries Lafayette, tempio della moda nel cuore di Parigi, per presentare questa originale collezione di abiti nell’ambito delle celebrazioni dell’anniversario. Dal 28 settembre al 10 ottobre 2023 ripercorre la sua storia leggendaria e la sua eleganza ad alta quota con l’obiettivo di andare avanti e abbracciare il futuro nelle vetrine del famoso negozio. Gli abiti sono esposti tra una selezione di alcuni dei migliori articoli del patrimonio Air France e il meglio dell’offerta attuale della compagnia aerea, per evidenziare 90 anni di aerei leggendari, comfort a bordo, uniformi firmate, ristorazione a bordo e design”, afferma Air France.

“Nel cuore di Parigi, Air France ha fatto una scelta innovativa per mettere in mostra il suo patrimonio in un modo che sia liberamente e facilmente accessibile a tutti i visitatori francesi e internazionali. I visitatori potranno rivivere i ricordi più belli dei viaggi con Air France o entrare a far parte della leggenda per la prima volta.

Per garantire la massima visibilità della mostra a tutti, ovunque si trovino nel mondo, la compagnia ha creato un nuovo sito web immersivo, disponibile in francese e inglese, che consente ai visitatori di esplorare e conoscere meglio i temi delle vetrine. Un’occasione unica per ripercorrere la storia di Air France e la sua eredità. Visitare il sito web 90ans.airfrance.com per un tour coinvolgente attraverso 90 anni di eleganza.

Per celebrare il suo 90° anniversario con il mondo intero e mostrare la sua competenza unica, Air France pubblica anche un video dell’anniversario. Il video presenta modelle che indossano la collezione di abiti firmati creata da Xavier Ronze in un ambiente spettacolare, nei luoghi dietro le quinte di Air France. Dagli enormi hangar degli aerei della compagnia aerea alle ali di un Airbus A220, il gioiello della sua flotta di medio raggio, gli abiti sono al centro della scena tra gli elementi moderni e vintage del patrimonio Air France che li hanno ispirati

Il video sarà proiettato a partire dal 28 settembre nelle vetrine delle Galeries Lafayette Paris Haussmann, online e in diverse sedi Air France, e sarà visibile anche ai clienti della compagnia aerea nelle lounge aeroportuali e a bordo dei suoi aerei”, prosegue Air France.

“Dal 28 settembre, EnVols, la piattaforma mediatica di Air France, offrirà ai suoi lettori un’edizione speciale dedicata al 90° anniversario della compagnia. Questo numero speciale bilingue in francese e inglese è un nuovo modo di esplorare la storia della compagnia aerea e di andare dietro le quinte degli abiti unici disegnati da Xavier Ronze. Questo supplemento speciale è disponibile presso le Galeries Lafayette Paris Haussmann e all’interno del numero di ottobre/novembre della rivista EnVols, nelle lounge Air France a Parigi-Charles de Gaulle e Parigi-Orly e nelle sale d’imbarco.

All’interno delle Galeries Lafayette Paris Haussmann, la compagnia ha aperto pop-up stores che offrono una gamma di articoli appositamente creati o rieditati per questo anniversario”, continua Air France.

“Nata dalla fusione di Air Orient, Air Union, Société Générale de Transports Aériens, Compagnie Internationale de Navigation Aérienne e Aéropostale, Air France fu inaugurata ufficialmente il 7 ottobre 1933. Da allora, la compagnia ha continuato a creare la sua leggenda promuovendo l’arte francese di viaggiare intorno al mondo. Air France offre oggi ai suoi clienti quasi 1.000 voli giornalieri verso 200 destinazioni con una flotta di oltre 240 aerei”, conclude Air France.

