Eve e Moviation firmano una lettera di intenti per il primo eVTOL Urban ATM Agreement in South Korea

Eve Air Mobility (“Eve”) e Moviation, il primo Urban Air Mobility (UAM) service provider della Corea del Sud, hanno annunciato la firma di una lettera di intenti per acquisire la Urban ATM solution di Eve. La soluzione software sarà un fattore chiave per l’implementazione e la scalabilità della Urban Air Mobility (UAM) e fornirà servizi critici di gestione del traffico che svolgeranno un ruolo essenziale nel consentire la crescita del global UAM market.

L’accordo arriva quando l’Urban ATM (Air Traffic Management) concept di Eve è stato adottato come parte della K-UAM Grand Challenge coreana. La Challenge è un programma dimostrativo in fasi in cui le Urban Air Mobility (UAM) vehicle safety and traffic management solutions vengono testate in condizioni e ambienti urbani per verificarne l’idoneità a supportare la commercializzazione degli UAM nel 2025.

“La Corea del Sud è uno dei primi paesi a iniziare a gettare le basi per la mobilità aerea urbana e questa collaborazione con Moviation aiuterà a dimostrare il valore della Urban ATM technology per avviare e ampliare in sicurezza le operazioni UAM in Corea”, ha affermato David Rottblatt, vice president of sales and government affairs at Eve Air Mobility. “La soluzione Urban ATM di Eve, basata sull’esistente air traffic control software for piloted, passenger carrying aircraft, fornisce servizi per air navigation service providers, urban authorities, fleet operators, vertiport operators e altri UAM stakeholders”.

“Entrambe le società si impegneranno a contribuire al progresso globale del settore UAM attraverso l’UATM systematic accumulation and dissemination of data”, afferma Min Shin, CEO at Moviation. “Moviation è impegnata a fornire un servizio di mobilità aerea urbana sicuro e affidabile sfruttando una tecnologia all’avanguardia, inclusa la perfetta integrazione dell’Urban Air Traffic Management (UATM) system, ottenuta attraverso test rigorosi e l’accumulo sistematico di dati di volo, in stretta collaborazione con Eve”.

Eve ha incaricato Atech, la Embraer’s Air Traffic Control technology and system integrator company, per supportare lo sviluppo della Urban ATM software solution. L’azienda continua inoltre a collaborare con regulators, customers air navigation service providers, fleet operators, vertiport developers, airports e altri UAM ecosystems stakeholders per far avanzare concetti e sviluppare tecnologie per supportare le operazioni iniziali e scalare le operazioni UAM dal punto di vista ATM.

(Ufficio Stampa Embraer)