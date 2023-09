Airbus installerà nuove fuel-saving sails per le operazioni marittime

Airbus equipaggerà una delle navi utilizzate per il trasporto di sottoinsiemi di aeromobili, noleggiata dall’armatore Louis Dreyfus Armateurs, con una wind-assisted propulsion technology, che cattura l’energia eolica per generare spinta e, quindi, garantisce risparmi nel consumo di carburante e nelle emissioni di CO2.

L’eSAIL®, sviluppata dall’azienda spagnola bound4blue, crea da sei a sette volte più portanza rispetto a una vela rigida convenzionale. È costituita da una superficie verticale simile a una vela e da un electric-powered air suction system che aiuta il flusso d’aria a riaderire alla vela, generando ulteriore portanza e riducendo così il carico sui motori principali della nave.

Tre eSAIL® alte 22 metri saranno installate sulla Ville de Bordeaux prima di un six-month performance monitoring period a partire dall’inizio del 2024. La Ville de Bordeaux trasporta regolarmente A320 Family subassemblies dall’Europa a Mobile negli Stati Uniti per l’assemblaggio finale.

L’installazione delle eSAIL® sulla Ville de Bordeaux supporta l’impegno di Airbus di dimezzare le emissioni di CO2 derivanti dalle sue operazioni marittime entro il 2030, rispetto al livello di riferimento del 2015. Secondo le stime di bound4blue, queste eSAIL® potrebbero garantire un risparmio di carburante e di emissioni di CO2 rispettivamente fino a 560 tonnellate e 1.800 tonnellate per questa nave all’anno.

L’installazione di eSAILs® sulla Ville de Bordeaux è cofinanziata dall’Unione Europea.

“Noi di Airbus studiamo da molti anni le wind-assisted technologies come potenziale fonte di energia per le nostre operazioni marittime”, ha affermato Nicolas Chrétien, Head of Sustainability & Environment at Airbus. “Mentre intraprendiamo un viaggio entusiasmante con i nostri partner Louis Dreyfus Armateurs e bound4blue, riaffermiamo la nostra ambizione di esplorare tutti i percorsi di innovazione per sviluppare soluzioni marittime più sostenibili e ridurre ulteriormente l’impronta di carbonio delle nostre operazioni industriali. Questa tecnologia sembra promettente e siamo ansiosi di iniziare a testarla in condizioni reali entro la fine dell’anno”.

“Noi di Louis Dreyfus Armateurs ci impegniamo a sostenere la decarbonizzazione del settore marittimo, raggiungendo l’azzeramento delle emissioni nette di gas serra entro il 2050”, ha affermato Mathieu Muzeau, Transport & Logistic General Manager at Louis Dreyfus Armateurs. “La wind-assisted propulsion è una delle soluzioni che crediamo ci aiuterà a raggiungere questo obiettivo. Per determinare la migliore tecnologia per le nostre operazioni, siamo ansiosi di identificare e testare varie forme di wind-assisted propulsion, inclusi rotating vertical cylinders, flexible sails, rigid sails, wings. Siamo lieti di annunciare che presto installeremo le eSAIL di bound4blue sulla nostra nave ro-ro, Ville de Bordeaux, che operiamo per Airbus”.

David Ferrer, CTO di bound4blue, ha dichiarato: “Dopo aver già implementato e provato la nostra tecnologia su tre navi, siamo entusiasti di installare le nostre eSAIL da 22 metri sulla Ville de Bordeaux. Questo dispiegamento segnerà la prima installazione di fixed suction sail su una Ro-Ro ship, dimostrando che le suction sails possono essere installate su navi con high weather deck and large windage area, senza compromettere la stabilità della nave”.

