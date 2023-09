News Brevi – 28.09.2023

REAS 2023: CRESCE IL SALONE INTERNAZIONALE SU EMERGENZA E SOCCORSO – Cresce il salone internazionale “REAS 2023”, il grande appuntamento annuale per il settore dell’emergenza, della protezione civile, del primo soccorso e dell’antincendio. La ventiduesima edizione, che si svolgerà dal 6 al 8 ottobre presso il Centro Fiera di Montichiari (Brescia), vedrà infatti un aumento della partecipazione di enti, aziende e associazioni provenienti da tutto il mondo: saranno presenti oltre 265 espositori (+10% rispetto all’edizione 2022), provenienti dall’Italia e da altri 21 Paesi (19 nel 2022), tra cui Germania, Francia, Spagna, Polonia, Croazia, Gran Bretagna, Lettonia, Lituania, Stati Uniti, Cina e Corea del Sud. Il salone si svilupperà su una superficie espositiva totale di oltre 33mila metri quadrati e occuperà gli 8 padiglioni del quartiere fieristico. In programma anche oltre 50 convegni ed eventi collaterali (20 nel 2022). A “REAS 2023” saranno esposte tutte le ultime novità tecnologiche di questo settore, come nuovi prodotti e apparecchiature per gli operatori del primo soccorso, veicoli speciali per l’emergenza e l’antincendio, sistemi elettronici e droni per interventi in caso di catastrofi naturali e anche ausili per persone con disabilità. Parallelamente, nelle tre giornate del salone è previsto un ampio programma di convegni, seminari e workshop, che offrirà ai visitatori un’importante opportunità di formazione e di aggiornamento professionale. “Tutte le attività e le iniziative che si dedicano al settore del soccorso e della protezione civile sono molto importanti, soprattutto per fronteggiare le tante emergenze che purtroppo si verificano sempre più spesso nel nostro Paese”, ha dichiarato Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, in occasione della conferenza stampa oggi a Palazzo Pirelli a Milano. “Ben venga dunque una manifestazione come REAS, che consente di presentare tutti i prodotti innovativi in questo settore a livello internazionale e anche di migliorare la formazione dei volontari. Il salone REAS è perciò da sostenere, sia per le esigenze nel settore delle emergenze della Lombardia, ma anche di tutta l’Italia”. “Siamo lieti di registrare questi numeri in netta crescita”, ha sottolineato a sua volta Gianantonio Rosa, presidente del Centro Fiera Montichiari. “Le attività di prevenzione e gestione delle emergenze sono essenziali per la sicurezza delle nostre comunità. REAS 2023 si conferma la fiera di riferimento per le aziende che sviluppano tecnologie e servizi con l’obiettivo di migliorare gli standard di intervento”. Altri convegni di “REAS 2023” riguarderanno tra l’altro l’impiego di elicotteri per la ricerca e il soccorso, l’uso dei droni nelle missioni antincendio, la presentazione della mappa dei 1.500 aeroporti e aviosuperfici italiani disponibili per voli di emergenza.

WIZZ AIR: INFORMAZIONI SU SCIOPERO 29 SETTEMBRE 2023 – Wizz Air informa: “A causa dello sciopero nazionale di 24 ore indetto dal personale di terra per domani, 29 settembre, Wizz Air desidera informare che la durata dei viaggi verso gli aeroporti, i check-in e i controlli di sicurezza potrebbero richiedere più tempo del previsto. Raccomandiamo vivamente ai passeggeri di pianificare di conseguenza gli spostamenti e di prevedere un tempo sufficiente per raggiungere l’aeroporto e svolgere tutte le formalità necessarie ai banchi del check-in, ai controlli di sicurezza e ai gate d’imbarco. Tuttavia, nella giornata di domani la compagnia aerea è purtroppo costretta a cancellare diversi voli da e per l’Italia. Nonostante gli scioperi siano al di fuori del suo controllo, Wizz Air farà tutto il possibile per ridurre al minimo i disagi e provvederà a contattare i passeggeri interessati tramite SMS e/o e-mail. A coloro che hanno prenotato il proprio biglietto tramite un’agenzia o terze parti, consigliamo di contattare queste ultime per venire aggiornati tempestivamente sullo stato del proprio volo. Prima di recarsi in aeroporto, inoltre, raccomandiamo ai passeggeri di effettuare un controllo tramite la funzione “Stato del volo” presente sul sito web di Wizz Air o nell’app WIZZ”.

AERONAUTICA MILITARE: CONCLUSA L’ESERCITAZIONE ELETTRA – Si è conclusa giovedì 28, presso la 114ª Squadriglia Radar Remota di Potenza Picena (MC), l’Esercitazione CIS “Elettra” pianificata e condotta dalla 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi Difesa Aerea e l’Assistenza al Volo di Borgo Piave (LT) al fine di testare le procedure operative e la capacità di reazione della Brigata e dei Reparti/Stormi dell’Aeronautica Militare coinvolti nel settore delle telecomunicazioni, sia in caso di Operazioni Fuori dai Confini Nazionali (OFCN) che in operazioni di supporto e soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali. Tra i partecipanti di quest’anno, per la prima volta, anche la Croce Rossa italiana rappresentata dal Comitato Regionale Marche e del Comitato locale di Potenza Picena. Tra i Reparti dell’Aeronautica coinvolti nell’evento esercitativo, i Reparti Tecnici di Comunicazione di Linate (MI) e Bari, unitamente alle dipendenti squadriglie TLC, il Reparto Sistemi Informativi Automatizzati (RESIA) di Roma, il Reparto Gestione Innovazione Sistemi di Comando e Controllo (REGISCC) di Pratica di Mare, il 3° Stormo di Villafranca, il 15° Stormo e la 114ª Squadriglia Radar Remota. Lo scenario dell’esercitazione, illustrato dal Direttore della stessa, Colonnello Claudio Enrico Maria Passalacqua, è stato generato da un’ipotesi di “evento catastrofico che, oltre a causare numerose vittime, ha ridotto drasticamente l’operatività di strutture civili. In particolare, in tale ipotesi, risulta compromessa la capacità di trasporto aereo, in applicazione ai protocolli di sicurezza per il trasporto di pazienti con gravi traumi verso strutture ospedaliere attrezzate. In questo contesto è stato chiesto alla Forza Armata di allestire, presso la base di Cervia (RA), sede del 15° Stormo, una Main Operating Base (MOB) equipaggiata con elicotteri per il trasporto d’urgenza e presso la 110ª SRR (114ª SRR) una Forward Operating Base (FOB) che ospiti al suo interno delle strutture della Croce Rossa Italiana per l’assistenza alla popolazione civile” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ADR: SCIOPERO TRASPORTO AEREO – Aeroporti di Roma informa: “A seguito di uno sciopero nazionale del trasporto aereo di 4 ore indetto per il 29 settembre 2023, alcuni voli potrebbero subire ritardi o cancellazioni. Si invitano pertanto i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea di riferimento”.

JETBLUE MIGLIORA I VIAGGI DELLE FAMIGLIE CON BAMBINI – JetBlue ha introdotto una formal family seating guarantee, per garantire che i bambini di età pari o inferiore a 13 anni possano sedersi accanto a un adulto che viaggia con loro sulla stessa prenotazione. Questa iniziativa fa parte del costante impegno di JetBlue per promuovere un viaggio confortevole e senza stress. “Sappiamo che viaggiare con bambini piccoli può aggiungere sfide e vogliamo fare tutto il possibile per mettere a proprio agio genitori e famiglie, offrendo un viaggio tranquillo ogni volta che scelgono JetBlue”, ha affermato Joanna Geraghty, president and chief operating officer, JetBlue. “Questa enhanced family seating policy riflette il nostro impegno a continuare a soddisfare le esigenze dei nostri clienti e a fornire un servizio eccezionale”. La family seating guarantee di JetBlue incorpora un nuovo processo che identifica in modo proattivo le prenotazioni con bambini e adulti che viaggiano insieme senza prior seating assignments. Senza alcun costo aggiuntivo, il processo garantirà che al bambino in viaggio venga assegnato un posto accanto ad almeno un adulto accompagnatore quando i posti sono disponibili. I clienti che scelgono la tariffa Blue Basic di JetBlue, la basic economy della compagnia aerea, sono inclusi nella family seating policy. Per le prenotazioni effettuate entro 24 ore dal viaggio previsto, potrebbe essere necessario assegnare manualmente i posti da un JetBlue airport crewmember. Tutti i clienti sono invitati a continuare a selezionare in modo proattivo i propri posti al momento della prenotazione per garantire l’esperienza di viaggio più fluida possibile.

LUFTHANSA TECHNIK E PHILIPPINE AIRLINES RINNOVANO IL LORO ENGINE MAINTENANCE PROGRAM – Lufthansa Technik AG fornirà nuovamente Engine Maintenance Services a Philippine Airlines (PAL). La compagnia di bandiera delle Filippine e il principale MRO provider hanno recentemente firmato un contratto triennale relativo alla manutenzione di otto motori CFM56-5B della flotta A320ceo della compagnia aerea, a partire dal 2024. Oltre agli accordi esistenti in Total Component Support (TCS) per la flotta Boeing 777 di PAL e di Base Maintenance Services (BMS) con la filiale filippina di Lufthansa Technik, la compagnia aerea con base a Manila ha deciso di rinnovare la sua partnership con Lufthansa Technik nell’area degli engine maintenance services, riconoscendo del track record dimostrato dall’MRO provider. “Lufthansa Technik è un partner molto affidabile che garantisce che i motori dei nostri aerei rimangano in condizioni ottimali. Grazie alle loro capacità tecniche e soluzioni innovative, possono prolungare significativamente la vita dei nostri motori. Abbiamo deciso di collaborare nuovamente con Lufthansa Technik con l’aspettativa che forniranno performance eccellenti nel campo della manutenzione dei motori”, ha affermato William G. Tan, Philippine Airlines Vice President of Procurement & Logistics. Con strutture all’avanguardia e un team esperto di ingegneri e tecnici, Lufthansa Technik è ben attrezzata per fornire engine maintenance services efficienti e di alta qualità, riducendo al minimo i tempi di fermo e massimizzando le performance della flotta. Dennis Kohr, Senior Vice President Corporate Sales Asia Pacific at Lufthansa Technik: “Siamo lieti e molto grati che Philippine Airlines ci abbia scelto nuovamente come engine maintenance partner. Cogliamo questa come un’opportunità per rafforzare ulteriormente la nostra partnership di lunga durata e ci impegniamo a fornire risultati eccezionali per Philippine Airlines”.

INCONTRO IN ENAC CON ITA AIRWAYS E MEDSKY – Enac informa: “Il Presidente Pierluigi Di Palma ha accolto il 27 settembre presso la sede Enac di Roma le delegazioni di ITA Airways e della compagnia aerea libica Medsky: raggiunto un importante accordo per rilanciare insieme il traffico aereo e rafforzare i collegamenti tra Italia e Libia”.

AURA AERO RICEVE LA PART 21J APPROVAL E DIVENTA UN CERTIFIED AIRCRAFT MANUFACTURER – AURA AERO, produttore di aerei francese e pioniere dell’aviazione decarbonizzata, ha appena ottenuto la EASA PART 21J (industrial design) approval, che integra la PART 21G (manufacturing) approval ottenuta nel novembre 2021 e diventa ufficialmente un full aircraft manufacturer, dalla progettazione alla produzione. Questa approvazione, rilasciata dall’EASA, fa seguito a un Audit di 24 mesi sul sito di Tolosa-Francazal, dove si trova l’ufficio di progettazione del produttore. La PART 21J approval certifica che i velivoli AURA AERO sono conformi alla normativa aeronautica in termini di design, manufacturing and equipment nel contesto europeo. Certifica inoltre che il produttore utilizza regulatory airworthiness documents.

UNITED MIGLIORA LA TRAVEL EXPERIENCE PER I CLIENTI CHE UTILIZZANO WHEELCHAIRS – United Airlines ha annunciato nuove tecnologie e politiche per migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri che utilizzano una wheelchair, incluso un nuovo filtro digitale su United.com che aiuta a determinare quali aerei possono ospitare sedie di diverse dimensioni e rimborsando la differenza tariffaria se è necessario un volo a tariffa più alta per ospitare una specific wheelchair size. United prevede di lanciare questi nuovi strumenti all’inizio del prossimo anno. “Offrendo ai clienti un modo semplice per sapere se la loro personal wheelchair è adatta a un particolare aereo, possiamo dare loro la tranquillità che meritano quando volano con noi”, ha affermato Linda Jojo, Executive Vice President and Chief Customer Officer for United. “Inoltre, raccogliere queste informazioni in anticipo garantisce che il nostro team possa gestire questi special items con la dovuta cura e attenzione”. Il nuovo filtro su United.com consentirà ai clienti di inserire le dimensioni della loro personal wheelchair come parte della ricerca del volo. I risultati della ricerca daranno quindi la priorità alle opzioni di volo sugli aeromobili con cargo hold doors sufficientemente grandi da accoglierle. Se un cliente non è in grado di prendere un volo preferito perché la sua wheelchair non entra nella cargo door dell’aereo e prende un volo United con una tariffa più alta che può ospitare la sua wheelchair lo stesso giorno e tra la stessa origine e destinazione, il cliente può chiedere il rimborso della differenza tariffaria. United inoltre avvierà diverse altre iniziative per migliorare l’esperienza aeroportuale e l’accessibilità per i clienti che richiedono l’utilizzo di una wheelchair. Per l’ottavo anno consecutivo, United è stata riconosciuta come Best Place to Work for Disability Inclusion e ha ottenuto un punteggio massimo nello strumento di benchmarking Disability Equality Index, un’iniziativa congiunta dell’American Association of People with Disabilities e Disability:IN, per promuovere l’inclusione delle persone con disabilità.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA CECA APPROVA L’ACQUISIZIONE DI 24 F-35 – “Il governo ceco ha approvato un piano per l’acquisto di 24 aerei F-35, ha affermato mercoledì il primo ministro Petr Fiala, mentre cerca di aumentare le proprie capacità e lavorare più facilmente a fianco degli alleati della NATO. Il ministro della Difesa Jana Cernochova ha affermato che lo Stato pagherà 150 miliardi di corone (6,47 miliardi di dollari) entro il 2034, di cui 44 miliardi per il potenziamento delle basi nella Repubblica Ceca insieme a fuel, staff training and taxes. A giugno, l’U.S. State Department ha approvato la vendita di jet F-35, munizioni e relativo equipaggiamento alla Repubblica Ceca, che dovrebbe sostituire i Gripen fighters in leasing dalla svedese Saab AB” (Fonte: Reuters – Locheed Martin).

SKYTEAM NOMINA EVGENIA STARKOVA HEAD OF MARKETING AND SUSTAINABILITY – SkyTeam ha dato il benvenuto a Evgenia Starkova come Head of Marketing and Sustainability, una posizione di nuova creazione che rafforza l’impegno dell’alleanza aerea globale nel fornire un viaggio più fluido, integrato e responsabile. Starkova guiderà un team di 12 persone e supervisionerà Customer Experience, Sustainability, Loyalty, Business Development and Commercial Partnerships. Starkova apporta a SkyTeam oltre vent’anni di esperienza strategica e multinazionale, maturata in organizzazioni no-profit biotecnologiche, fintech e mediche. Si unisce all’alleanza da CCV Group ad Arnhem, nei Paesi Bassi, dove era Head of Marketing, Communications and Sustainability. “Siamo lieti di avere a bordo l’energia, l’entusiasmo e la competenza strategica di Evgenia mentre lavoriamo per trasformare SkyTeam fino al 2027, ponendo un’attenzione ancora maggiore sui viaggi più ecologici e sulla customer excellence”, afferma Patrick Roux, CEO, SkyTeam. “La mia esperienza nella gestione del cambiamento e della transizione mi ha mostrato quanto possano essere gratificanti i turnaround strategici. Sono ispirata dalla passione delle persone qui in SkyTeam e sono entusiasta di lavorare in un settore che connette persone e culture in tutto il mondo”, afferma Evgenia Starkova, Head of Marketing and Sustainability, SkyTeam. Nata in Russia, Starkova ha vissuto e studiato in tutto il mondo e ha conseguito un Master in International Communication Management alla De Haagse Hogeschool.

ROLLS-ROYCE: A DERBY UNA DELLE PIU’ GRANDI CIVIL AEROSPACE PRODUCTION AND TESTBED FACILITY – Rolls-Royce informa: “A Derby, nel cuore del Regno Unito, vi è una delle civil aerospace multi-flow line production and testbed facilities più grandi e avanzate al mondo. Sede di uno dei più grandi Rolls-Royce manufacturing teams in tutto il paese, il Derby Production Test Facility (PTF) è il luogo in cui assembliamo e testiamo i nostri motori Trent 7000, Trent XWB, Trent 1000 e Trent 700 per i più grandi costruttori di aerei del mondo”. Seb Wilkes, Manufacturing Executive, ha dichiarato: “All’interno della PTF ci sono più di 1.000 persone che forniscono supporto sia diretto che indiretto alla costruzione, al test e alla spedizione dei nostri motori. Al nostro team di ingegneri bastano pochi giorni per mettere insieme più di 30.000 singole parti per costruire un motore”.