Lufthansa Technik Malta diventa un centro di eccellenza per widebody overhaul in Europa

Lufthansa Technik Malta (LTM) diventa un centro di eccellenza europeo per la revisione degli aerei widebody. La società, che ha recentemente celebrato il suo 20° anniversario, amplierà il proprio portafoglio per fornire anche base maintenance services per gli aerei Boeing 787.

LTM sta attualmente investendo diversi milioni di euro nella formazione dei propri esperti tecnici, in attrezzature e materiali. Il primo aereo dovrebbe arrivare nelle sue strutture nella primavera 2024.

Maria Cilia, Head of Base Maintenance Services e CEO di Lufthansa Technik Malta, ha dichiarato: “È un piacere iniziare la mia posizione di nuovo CEO di Lufthansa Technik Malta con un investimento così importante nella nostra azienda. Con l’espansione del nostro portafoglio, non solo diventeremo il centro di eccellenza per la revisione di aeromobili widebody in Europa per servire i nostri operatori Boeing 787 nella regione, ma rafforzeremo anche la nostra presenza nella comunità maltese e creeremo nuove opportunità per gli operatori attuali e per futuri dipendenti”.

“Sulla base del ruolo significativo che Lufthansa Technik Malta ha avuto all’interno del nostro base maintenance network negli ultimi due decenni, il nostro investimento nel miglioramento delle capacità con una linea di revisione dedicata per gli aerei Boeing 787 consoliderà ulteriormente la posizione dell’azienda come centro di eccellenza per i moderni widebody. Questo sviluppo ci consentirà una maggiore flessibilità nel soddisfare le esigenze dei nostri clienti, sfruttando la notevole efficienza e affidabilità di LTM”, ha aggiunto Alexander Feuersaenger, Vice President & COO Aircraft Maintenance Services at Lufthansa Technik.

Lufthansa Technik Malta è stata fondata nel 2002 come joint venture tra Lufthansa Technik e Air Malta. L’azienda ha sede presso Malta International Airport e offre un’ampia gamma di line and base maintenance services per aeromobili a corto raggio del tipo Airbus A320, A320neo e per gli aeromobili a lungo raggio Airbus A330, A340 e A350.

LTM impiega circa 500 esperti e serve una vasta gamma di clienti internazionali. La gamma di servizi di LTM è cresciuta nel corso degli anni fino a comprendere ampi base maintenance services. L’azienda è stata anche la prima a ospitare la Lufthansa Technik Innovation Bay, che ha testato nuove tecnologie che vanno dalle drone-based inspections della fusoliera dell’aereo, ai mobile 3D scanners e agli esoscheletri.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)