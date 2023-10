Rolls-Royce prosegue il suo impegno sul Sustainable Aviation Fuel (SAF)

Mentre il mondo continua a riconnettersi e la frequenza dei voli a medio e lungo raggio aumenta, l’industria aeronautica rimane concentrata sulla fornitura di nuovi livelli di performance ambientali. Il Sustainable Aviation Fuel offre soluzioni e Rolls-Royce sta facendo la sua parte eseguendo una serie di test sui motori alimentati con 100% SAF nel corso del 2023.

“Nel mondo post-COVID 19, stiamo già assistendo al ritorno della domanda di voli. Ma la “nuova normalità” vede anche una continua spinta a livello mondiale per affrontare il cambiamento climatico e muoversi verso un futuro Net Zero.

Un elemento fondamentale per creare questa soluzione è garantire che i gas turbine engines – l’unico power-dense method per trasportare un gran numero di persone su lunghe distanze e velocemente – possano operare con 100% SAF, portando il settore oltre l’attuale mandato che consente il 50% SAF blend con 50% conventional jet fuel.

Tutti i produttori di turbine a gas si impegnano a fare la propria parte e, nel 2021, Rolls-Royce si è impegnata a garantire che i suoi in-production civil aerospace engines siano compatibili con 100% SAF entro la fine del 2023.

Abbiamo fatto grandi passi avanti a terra e in volo testando i nostri motori Trent e Pearl – Trent 1000 e Pearl 700 a terra e Trent XWB, Trent 900 e Trent 1000 in volo – con 100% SAF.

Quest’ultimo volo è stato effettuato sul nostro dedicated Boeing 747 flying testbed aircraft, in collaborazione con Boeing e World Energy. L’aereo ha volato per quasi 4 ore dall’aeroporto di Tucson in Arizona, USA, con il Trent 1000 che ha operato con 100% SAF, mentre i restanti tre motori RB211 operavano con jet fuel standard.

Finora non abbiamo riscontrato problemi tecnici che possano ostacolare l’utilizzo di 100% SAF sui nostri motori”, afferma Rolls-Royce.

“Il nostro 100% SAF test programme sarà completato quest’anno con l’intenzione di testare i nostri motori BR710, Pearl 15, Trent 7000 e Trent XWB-97. Inoltre, siamo orgogliosi di poter effettuare il primo 100% SAF transatlantic flight al mondo, quando un Boeing 787 di Virgin Atlantic con motori Trent 1000 volerà da Londra a New York entro la fine dell’anno (leggi anche qui).

Il volo di Virgin Atlantic, sponsorizzato dal governo del Regno Unito, sarà alimentato con 100% SAF composto principalmente da oli e grassi non commestibili e zuccheri vegetali. Il volo di ritorno utilizzerà regular jet fuel, a dimostrazione che l’aereo è indipendente dal carburante.

Oltre a rispettare il nostro 2023 engine compatibility commitment, abbiamo anche eseguito il primo run del nostro UltraFan technology demonstrator engine con 100% SAF presso la nostra Testbed 80 facility in Derby, UK.

Ora vengono eseguiti anche “Regular” engine testing presso i nostri siti di Derby e Bristol nel Regno Unito e di Dahlewitz in Germania, utilizzando un 10% SAF blend, con l’elemento SAF derivato principalmente da materie prime sostenibili basate sui rifiuti come gli oli da cucina usati.

Mentre stiamo dimostrando la compatibilità di 100% SAF con i nostri motori in servizio, riconosciamo anche le sfide per rendere i SAF un’opzione praticabile per il nostro settore”, prosegue Rolls-Royce.

Alastair Hobday, Rolls-Royce Associate Fellow Fuels and Lubricants, ha dichiarato: “Anche se ora esistono otto industry-qualified SAF pathways che possono essere miscelati con cherosene convenzionale fino al 50% in volume, c’è ancora un’enorme sfida in termini di capacità. Sappiamo che l’attuale produzione di SAF è inferiore all’1% della global jet fuel demand.

Possiamo solo fare un passo avanti verso cieli più sostenibili dimostrando la tecnologia dei nostri motori. Abbiamo anche bisogno che i nostri partner industriali e governativi collaborino con noi e si facciano avanti per sostenere la produzione di SAF su larga scala.

Con ciascuno dei nostri test, raccogliamo dati importanti che supporteranno l’eventuale certificazione di tutti i nostri motori per passenger operation utilizzando il 100% SAF entro il 2030. Ci consentono inoltre di lavorare a stretto contatto con i nostri partner del settore per creare conoscenza, fiducia e sostegno, per un’industria del trasporto aereo più sostenibile in futuro”.

“Sebbene il SAF possa essere prodotto da una gamma di risorse biogeniche, vegetali e di scarto, esiste anche la possibilità che venga prodotto utilizzando la nostra Small Modular Reactor technology, una low-carbon energy production solution.

L’aviazione riconosce di avere un ruolo da svolgere in questa transizione energetica e il Sustainable Aviation Fuel ha un grande potenziale per supportare questo viaggio, poiché è un “drop-in” fuel che può essere semplicemente utilizzato come alternativa al conventional fuel.

Se si prende in considerazione il ciclo di vita dei SAF, IATA stima che le emissioni nette di CO2 del ciclo di vita degli unblended SAF siano fino all’80% inferiori rispetto ai conventional fuel.

Infatti, se vogliamo raggiungere l’obiettivo Net Zero entro il 2050, riteniamo che la combinazione di turbine a gas di ultima generazione ad alta efficienza operanti con SAF contribuirà probabilmente a circa l’80% della soluzione.

Siamo attivi anche in altre forme di propulsione che forniranno soluzioni alternative e complementari. Continuiamo a essere leader mondiali nell’elettrificazione del settore aerospaziale e stiamo investendo in un portfolio di power and propulsion solutions per rivoluzionare il modo in cui viaggiamo nei nuovi disruptive urban and regional air mobility markets”, continua Rolls-Royce.

“Nel novembre dello scorso anno abbiamo fissato una nuova pietra miliare nel settore dell’aviazione con il primo run al mondo di un moderno motore aeronautico con idrogeno (leggi anche qui). Il test a terra è stato condotto su un primo prototipo che utilizza green hydrogen creato dall’energia eolica e delle maree e ha dimostrato che l’idrogeno ha il potenziale per diventare lo zero-carbon aviation fuel del futuro”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)