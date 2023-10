Airbus: al via i lavori per la realizzazione dell’A400M maintenance centre a Wunstorf

Airbus ha ufficialmente avviato la costruzione del nuovo A400M maintenance centre in Wunstorf. La tradizionale groundbreaking ceremony presso la Wunstorf Air Base, la base per il German Air Force A400M military transport aircraft, è stata tenuta dal CEO di Airbus Defence and Space Michael Schöllhorn, insieme a rappresentanti della politica e delle German Armed Forces. Tra loro c’erano il Parliamentary State Secretary to the Minister of Defence Siemtje Möller, il Lower Saxony’s Prime Minister Stephan Weil, il Germany’s Chief of the Air Force Lieutenant General Ingo Gerhartz e il Vice President of the Federal Office of Bundeswehr Equipment, Information Technology and In-Service Support (BAAINBw) Ralph Herzog.

Nel nuovo maintenance centre, circa 300 dipendenti si occuperanno dell’assistenza e della manutenzione degli aeromobili A400M a partire dalla metà del 2027.

“L’A400M è in servizio affidabile con le German Armed Forces da oltre dieci anni. Per mantenerlo tale, il nuovo Airbus A400M Maintenance Center Wunstorf rappresenta un importante passo avanti: qui approfondiremo la cooperazione con le German Armed Forces e migliorereremo ulteriormente la disponibilità e la capacità operativa dell’A400M. Il nuovo maintenance centre rafforzerà in modo sostenibile la proficua cooperazione tra l’industria e l’aeronautica tedesca”, ha affermato Mike Schoellhorn, CEO of Airbus Defence and Space.

“La decisione di Airbus di istituire il nuovo maintenance center in Wunstorf è lungimirante e corretta. La sua vicinanza alla air base e anche ad Hannover Airport garantirà una manutenzione regolare e la disponibilità operativa dell’importante aereo A400M. Questo progetto segna un passo importante nelle securing transport capacities per la sicurezza del nostro Paese e per il trasporto di aiuti nelle zone disastrate”, ha affermato Stephan Weil, Minister President of Lower Saxony.

“L’A400M è una parte indispensabile dell’Air Force – sia come transporter, tanker o nel suo ruolo di MedEvac. Con l’A400M supportiamo le missioni della Bundeswehr e le NATO air forces sul fianco orientale. Le missioni di evacuazione da Kabul o dal Sudan sarebbero non sarebbero state possibili senza l’A400M. Allo stesso modo, utilizziamo l’A400M per fornire aiuti di emergenza in caso di disastri naturali, come recentemente in Turchia e Libia. Prontezza operativa a livello mondiale con la nostra flotta di A400M – questo è possibile solo insieme ad Airbus”, ha affermato il Lieutenant General Ingo Gerhartz, Chief of the German Air Force.

L’A400M maintenance centre è in costruzione proprio accanto alla air base dell’Air Transport Squadron 62 (LTG 62) in Wunstorf. I costi per il centro si aggirano intorno ad un low three-digit million range. Airbus creerà 300 nuovi posti di lavoro presso l’A400M maintenance centre in Wunstorf. La ricerca è rivolta principalmente a aeronautical engineering personnel. Secondo la pianificazione attuale e a seconda dello stato di avanzamento dei lavori, l’aumento del personale inizierà gradualmente a partire dal 2025.

Attualmente sono sul posto circa 20 dipendenti delle imprese di costruzione; durante i periodi di punta dei lavori, potranno lavorare più di 500 dipendenti. Il completamento dell’A400M maintenance centre è previsto per la fine del 2026. L’entrata in servizio è prevista per la metà del 2027 dopo l’approvazione da parte del German Armed Forces Airworthiness Office.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)