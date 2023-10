easyJet aderisce alla pionieristica carbon removal solution di Airbus

easyJet è diventata la prima compagnia aerea al mondo a firmare un contratto con Airbus per la sua iniziativa di rimozione delle emissioni di carbonio. Disponibile attraverso la Airbus Carbon Capture Offer, la tecnologia utilizza il Direct Air Carbon Capture and Storage (DACCS), per offrire alle compagnie aeree di tutto il mondo crediti per la rimozione del carbonio per portare avanti i loro obiettivi di decarbonizzazione.

La tecnologia DACCS filtra e rimuove le emissioni di CO2 direttamente dall’aria utilizzando ventilatori di estrazione ad alta potenza. Una volta rimossa dall’aria, la CO2 viene immagazzinata in modo sicuro e permanente in serbatoi sotterranei. Le emissioni di CO2 rilasciate nell’atmosfera durante le operazioni degli aerei non possono essere eliminate direttamente alla fonte ma con il DACCS è possibile estrarne una quantità equivalente dall’aria. La tecnologia è complementare ad altre tecnologie di riduzione del carbonio come l’uso di Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Thomas Haagensen, Group Markets Director at easyJet, ha dichiarato: “Decarbonizzare un settore difficile da abbattere, come quello dell’aviazione, è una sfida enorme e crediamo che la rimozione del carbonio svolgerà un ruolo importante nell’affrontare le nostre emissioni residue in futuro, integrando altri componenti per aiutarci a raggiungere il nostro percorso verso net zero. Il nostro obiettivo finale è ottenere zero carbon emission flying e, oltre a investire in progetti importanti come la direct air carbon capture technology, stiamo lavorando con numerosi partner – tra cui Airbus – per accelerare lo sviluppo della zero carbon emission aircraft technology”.

Julie Kitcher, Executive Vice President Communications, Sustainability & Corporate Affairs at Airbus, ha dichiarato: “easyJet è un forte sostenitore della decarbonizzazione, per le sue operazioni e per il settore dell’aviazione in generale. Questo accordo dimostra la volontà della compagnia aerea di estendere il proprio impegno ambientale attraverso la Airbus Carbon Capture Offer. Iniziative come questa sottolineano l’impegno di Airbus verso soluzioni di decarbonizzazione per il nostro settore e nel riunire airlines and industry players di tutti i settori al fine di costruire un ecosistema aeronautico sostenibile”.

easyJet è stata tra le prime compagnie aeree a firmare un accordo con Airbus nel 2022, impegnandosi ad avviare trattative sul possibile preacquisto di carbon removal credits verificati e durevoli. I crediti di easyJet dureranno dal 2026 al 2029. I carbon removal credits saranno emessi dal partner di Airbus 1PointFive. L’accordo di Airbus con 1PointFive prevede il preacquisto di 400.000 tonnellate di carbon removal credits da consegnare in quattro anni.

