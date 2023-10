News Brevi – 09.10.2023

EASA EMETTE CZIB PER LO SPAZIO AEREO DI ISRAELE – L’European Union Aviation Safety Agency ha pubblicato un Conflict Zone Information Bulletin (CZIB) per lo spazio aereo di Israele. “Il CZIB viene emesso sulla base delle informazioni attualmente a disposizione dell’EASA e della Commissione Europea al fine di condividere le informazioni ritenute necessarie per garantire la sicurezza dei voli sulle zone di interesse. Si raccomanda agli operatori aerei di garantire che sia in atto un robusto robust risk assessment insieme a un elevato livello di contingency planning per le loro operazioni e di essere pronti a ricevere istruzioni con breve preavviso da parte delle autorità israeliane”, afferma EASA.

AEROPORTI DI PUGLIA: CANCELLAZIONE VOLI PER TEL AVIV DI RYANAIR – Aeroporti di Puglia in una nota informa: “Aeroporti di Puglia informa che la compagnia Ryanair ha comunicato la cancellazione del proprio operativo odierno da / per Tel Aviv. Seguiranno eventuali aggiornamenti”.

ITA AIRWAYS: INFORMAZIONI SUI VOLI VERSO ISRAELE – ITA Airways sul suo sito informa: “Al fine di preservare la sicurezza di passeggeri ed equipaggi, i voli da/per Tel Aviv sono stati cancellati fino al 10 ottobre. La situazione è in continua evoluzione, vi preghiamo di verificare lo stato del volo sul sito e APP prima di recarvi in aeroporto”.

LANCIATO CON SUCCESSO IL SATELLITE THEOS-2 REALIZZATO DA AIRBUS PER LA THAILANDIA – L’Airbus-built THEOS-2 Earth observation satellite, è stato lanciato con successo su un razzo Vega da Kourou, lo spazioporto europeo nella Guyana francese. La Geo-Informatics and Space Technology Development Agency of Thailand (GISTDA) ha selezionato Airbus come partner per il suo next-generation national geo-information system nel 2018. Jean-Marc Nasr, Head of Space Systems at Airbus, ha dichiarato: “Questo lancio di successo di THEOS-2, con le sue immagini da 50 cm, conferma la posizione della Thailandia nella ristretta cerchia di nazioni con accesso sovrano alle informazioni geostrategiche ad alta risoluzione. Continueremo a sostenere le ambizioni di GISTDA di creare un sistema di geoinformazione onnicomprensivo a beneficio del Regno di Thailandia”. THEOS-2 segue il satellite THEOS-1 costruito da Airbus lanciato nel 2008, che continua ancora a fornire immagini ben oltre i suoi 10 anni di vita operativa. Nell’ambito del THEOS-2 programme, il sistema di geoinformazione di GISTDA beneficia delle immagini satellitari raccolte dalla costellazione Airbus di optical and radar Earth observation satellites come Pléiades e TerraSAR-X. Il contratto comprende anche un secondo satellite per l’osservazione della Terra – THEOS-2 SmallSAT – della controllata SSTL di Airbus, combinato con un programma completo di rafforzamento delle capacità che coinvolge ingegneri thailandesi nello sviluppo di applications, ground segment e dello SmallSAT spacecraft stesso. THEOS-2 SmallSAT è basato sulla SSTL CARBONITE series of Earth observation spacecraft ed è stato consegnato in Thailandia. SSTL propone inoltre un programma di formazione per GISTDA, per consentire agli ingegneri thailandesi di progettare, produrre, integrare e testare in futuro piccoli satelliti simili in Thailandia. Le immagini del THEOS-2 programme saranno fondamentali per il futuro Thai Earth observation system di GISTDA, che verrà utilizzato per supportare vari aspetti, tra cui, ma non solo, gestione sociale e della sicurezza, gestione delle città e dei corridoi economici, gestione delle risorse naturali e degli ecosistemi, gestione dell’acqua gestione delle catastrofi e gestione agricola.

A MILANO CADORNA IL PHOTOBOOTH DI WIZZ AIR CHE TI FA “VOLARE” – Wizz Air invita i cittadini milanesi a partecipare a un concorso che offre la possibilità di vincere uno dei voucher del valore di 100 euro per i biglietti WIZZ. “Nell’ambito della sua campagna su larga scala in Italia, Wizz Air ha installato una cabina fotografica presso la stazione di Milano Cadorna, per consentire a tutti di scattare delle foto con una selezione di cornici di sfondo che li faranno “volare” verso la destinazione più ambita. Per partecipare al concorso, i partecipanti dovranno: 1. visitare la cabina fotografica targata WIZZ a Milano Cadorna; 2. selezionare la cornice preferita; 3. scattare una foto delle proprie istantanee e condividerla su Instagram usando l’hashtag #wizzmifavolare. Il concorso durerà solo tre giorni e i vincitori saranno annunciati il 31 ottobre sui social media ufficiali di Wizz Air. I termini e le condizioni completi sono disponibili sul sito web di Wizz Air. L’esperienza della cabina fotografica fa parte di una campagna mediatica di Wizz Air su larga scala in Italia, volta alla promozione del brand presso la stazione di Milano Cadorna, nei luoghi all’aperto, alla radio e sui mezzi di trasporto, oltre a collaborazioni con influencer e annunci online. La campagna è stata avviata all’inizio di settembre e continuerà a colorare di rosa le strade italiane fino alla fine di ottobre”, afferma Wizz Air. Eva Passmore, Head of Marketing at Wizz Air, ha commentato: “L’Italia è uno dei mercati chiave per Wizz Air e volevamo sostenere la nostra rapida crescita con una grande campagna, realizzata con cura per creare un legame speciale tra il marchio e i nostri clienti italiani. Con esperienze uniche, slogan accattivanti e giochi di parole, vogliamo ricordare ai clienti i risultati ottenuti da Wizz Air in Italia e non solo. Viaggiare a basso costo non significa bassa qualità, e noi siamo qui per dimostrarlo”.

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO COMANDO AL REPARTO SUPPORTO SERVIZI GENERALI DI POGGIO RENATICO – Giovedì 28 settembre, nella Base Operativa di Poggio Renatico (FE), si è svolta la cerimonia di avvicendamento al comando del Reparto Supporto Servizi Generali (RSSG) tra il Colonnello Antonino Monaco, Comandante uscente e il Colonnello Fabio Martin, Comandante subentrante. Alla presenza del Comandante del Comando Operazioni Aerospaziali (COA), Generale di Divisione Aerea Claudio Gabellini, la cerimonia ha visto i suoi momenti più significativi nella rassegna delle rappresentanze militari e civili del Reparto e nella lettura della formula di passaggio di consegne pronunciata dal Comandante uscente. Evidente l’emozione nell’intervento del Colonnello Monaco che lascia il comando del Reparto e contestualmente il servizio attivo in Aeronautica Militare. Nel ripercorrere la sua più che trentennale carriera, definita con le parole del Generale Cavalera “la meravigliosa avventura”, a proposito degli ultimi tre anni, intensi e complessi, anche in ragione degli eventi straordinari occorsi quali la pandemia da Covid-19, egli ha sottolineato come questi siano “volati in un lampo”, nel tentativo di assolvere il compito assegnatogli e di “esprimere le idee, la passione, la visione di quando, come e perché fare le cose, di chi doveva farle e, soprattutto di cosa fare”. Il Colonnello Martin, che lascia l’incarico di Direttore del JFAC del COA, ha esordito sottolineando l’entusiasmo con cui si accinge a intraprendere la nuova e avvincente avventura quale Comandante del RSSG, consapevole che “il percorso sarà di certo ricco di sfide impegnative”, ma che potrà condividerlo con professionisti nei confronti dei quali ha già maturato rispetto e stima. Il lavoro di un Reparto come l’RSSG è spesso un lavoro nascosto, silenzioso, ma fondamentale per la realizzazione dei compiti istituzionali degli Enti e Reparti ai quali garantisce il supporto. Il Reparto Supporto Servizi Generali, posto alle dipendenze del Comando Operazioni Aerospaziali, assicura i fondamentali servizi di supporto tecnico, logistico e amministrativo agli enti coubicati sul sedime di Poggio Renatico, tanto nazionali, come il COA, che internazionali, come il DACCC (Deployable Air Command and Control Centre), l’NCIA (NATO Communications and Information Agency), l’EPRC (European Personnel Recovery Center) – necessari al funzionamento e all’operatività degli stessi (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIRBUS: ORDINI E CONSEGNE NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 – Airbus ha comunicato gli ordini e le consegne di aeromobili commerciali per il mese di settembre 2023. A settembre 2023 sono state effettuate 55 consegne a 34 clienti. Ordini lordi nel mese pari a 23 aerei. Consegne nel 2023 ad oggi: 488 aeromobili a 78 clienti nell’anno.

SUNEXPRESS COMUNICA I NUOVI VOLI DEL 2024 – SunExpress comunica i nuovi voli dall’Italia verso la Turchia. Tra questi il 2024 vedrà il nuovo Roma Fiumicino – Izmir e il Milano Malpensa – Antalya. Il Roma Fiumicino – Izmir opererà il martedì e il venerdì, il Milano Malpensa – Izmir opererà il lunedì, mercoledì, giovedì e sabato. Il Venezia – Izmir opererà giovedì e sabato, mentre il Milano Malpensa – Antalya opererà il martedì e il venerdì. SunExpress sarà presente al VAW 2023, il workshop degli aeroporti del nord-est, un’occasione per incontrare compagnie aeree ed enti del turismo delle oltre 150 destinazioni collegate dagli aeroporti di Venezia, Treviso e Verona. L’evento si svolgerà dalle ore 17.00 presso Villa Foscarini Rossi, Stra-Venezia, il giorno 25 ottobre 2023.

BRITISH AIRWAYS: PIU’ AVIOS-ONLY FLIGHTS IN VENDITA PER AGOSTO 2024 – British Airways ha presentato i suoi ultimi Avios-Only flights, offrendo 1.250 tariffe extra per le vacanze estive a partire da un minimo di £1 + 25.500 Avios. Le nuove opzioni includono Firenze, Maiorca, Faro, Corfù e Ibiza, con tutti i periodi di viaggio che cadono durante il periodo festivo di agosto. All’inizio di quest’anno sono stati lanciati gli Avios-Only flight, sui quali il 100% dei posti è disponibile esclusivamente per i British Airways Executive Club Members come Rewards Seats. L’ultima versione porta il numero totale di Avios-Only flight a quasi 30 e include per la prima volta partenze da London City Airport. Gli Avios only seats vengono venduti come normali Reward Seats. Questi danno diritto a un secondo posto pagando solo le tasse e le spese, oppure a un posto pagando la metà degli Avios. I Reward Seats possono essere acquistati utilizzando gli Avios. British Airways garantisce un minimo di 12 e 14 reward Seats rispettivamente sui voli standard a corto e lungo raggio, mentre sugli Avios-Only flight ogni posto è disponibile per l’acquisto utilizzando gli Avios. I soci che prenotano Avios-only flight possono farlo in qualsiasi cabina, come farebbero normalmente tramite ba.com.

DISTANCE RECORD PER IL BOEING – NAMMO RAMJET 155 TEST – Un team di Boeing e Nammo ha stabilito un record per l’indirect fire test di un ramjet-powered artillery projectile insieme a funzionari dell’U.S. Army, sparando una Ramjet 155 munition da un Extended Range Cannon Artillery (ERCA) presso Yuma Proving Ground, Arizona. “Il nostro obiettivo era dimostrare la capacità di operare in sicurezza dall’ERCA system e convalidare le nostre prestazioni. Entrambi gli obiettivi sono stati raggiunti”. ha affermato Gil Griffin, executive director of Boeing Phantom Works. “Il team sta lavorando per fornire una precision strike weapon superiore e conveniente in grado di neutralizzare bersagli critici a lunghe distanze”.

JETBLUE AVVIA LA SUA 13° CAMPAGNA ‘SWING FOR GOOD’ – JetBlue ha recentemente avviato la sua 13a campagna annuale Swing for Good Golf Classic. Tutti i fondi raccolti attraverso la campagna Swing for Good della compagnia aerea andranno direttamente a beneficio della JetBlue Foundation, a sostegno di enti di beneficenza e programmi educativi e giovanili. Dal 2008 l’iniziativa Swing for Good di JetBlue ha donato più di 9 milioni di dollari a una serie di enti di beneficenza rivolti ai giovani e all’istruzione e con le donazioni della campagna di quest’anno JetBlue è in procinto di raggiungere oltre 10 milioni di dollari di fondi totali raccolti per i partner no-profit.