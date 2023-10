L’Airbus A321XLR dimostra passenger comfort and cabin maturity

Giovedì 5 ottobre, l’A321XLR ha completato con successo la ‘early passenger flight’ demonstration, con 167 dipendenti in qualità di passeggeri. A bordo c’erano anche 22 esperti e 11 Airbus Flight Test and cabin crew members.

“Il Test aircraft MSN11080 è decollato da Tolosa alle 11:14 ed è atterrato alle 17:26, dopo un volo di sei ore e 12 minuti intorno all’Europa. L’A321XLR era alimentato con 30% Sustainable Aviation Fuel, dimostrando l’azione volta al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni del settore, anche nelle Airbus flight test activities. Tutti gli aerei Airbus oggi sono già certificati per volare con a fino al 50% di sustainable aviation fuel a bordo.

Misurando la percezione del comfort in cabina da parte dei passeggeri, il passenger flight rappresenta un importante contributo alla verifica e alla validazione dell’A321XLR, garantendo la piena maturità all’entry into service nel 2024. Il volo consente inoltre ad Airbus di perfezionare le cabin procedures e valutare cabin environment and systems mentre l’aereo è in volo.

Durante il volo, i passeggeri sono stati invitati a rispondere ad un sondaggio sugli aspetti visivi della cabina, nonché sulla temperatura e sui livelli di rumore. È stato chiesto loro di testare vari cabin systems, tra cui air conditioning, lighting, galleys, electrics, washrooms and water waste systems, secondo Pete Housley, Product Delivery Team Testing leader. Sono stati valutati anche gli aspetti ergonomici, ad esempio quanto sia facile o difficile caricare e scaricare le nuove cappelliere.

Oltre all’indagine sulla percezione, i 22 esperti a bordo hanno colto l’occasione per effettuare misurazioni dirette “spot” dei livelli acustici e della temperatura della cabina. È stata registrata l’esposizione al rumore dell’equipaggio, soprattutto nell’area della main entrance door. I nuovi Airspace cabin elements sono stati inoltre testati per eventuali vibrazioni o risonanze durante le diverse fasi di volo”, afferma Airbus.

“Sarà interessante confrontare i dati tecnici che abbiamo acquisito durante il volo con la percezione umana di questi parametri”, spiega Hans-Gerhard Giesa, Human Factors senior expert in the cabin & cargo team in Hamburg, Germany. “Spero che tutte le misurazioni ci diano buoni risultati e ora abbiamo molti dati da analizzare per vedere se i sistemi funzionano come previsto”.

I 167 dipendenti Airbus a bordo sono coinvolti nell’A321XLR programme in Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. Tra loro Blanca Martinez Gallar, Aerodynamics Engineer in Getafe, Spain, che ha condiviso la sua emozione di essere lì: “Quando ho saputo che sarei stata selezionata per essere su questo volo, ero molto felice e piuttosto orgogliosa di essere una tra i primi passeggeri dell’A321XLR e una delle persone tra tutti gli Airbus departments of Aerodynamics ad essere selezionata. Ho lavorato duramente su questo velivolo lo scorso anno, partecipando a high speed and low speed performance flight test campaigns per entrambi i CFM e Pratt & Whitney engines, quindi è una vera emozione volare con l’A321XLR. Come passeggero, direi che l’A321XLR è un aereo molto confortevole e molto silenzioso. Era anche il mio primo volo in business class, quindi sono rimasta davvero colpita. Mi è davvero piaciuto questo momento”.

Anche Nicolas Moyon, Mechanics operator, proveniente da Airbus Atlantic in Montoir de Bretagne, France, è stato uno dei passeggeri selezionati: “Ero entusiasta di essere a bordo, poiché l’anno scorso ho perso l’occasione di partecipare all’A321XLR first flight. Mi sono sentito grato di avere questa seconda possibilità. Ho davvero apprezzato la diversità del team Airbus a bordo, che lavora in diverse funzioni e luoghi, siano essi ingegneri, operatori o riguardanti funzioni di supporto. Ovunque siamo, siamo tutti molto orgogliosi di contribuire a questo aereo appena nato”.

“Ci siamo divertiti davvero tanto”, afferma Jim Fawcett, Lead Flight Test Engineer che ha preso parte all’intera A321XLR route proving campaign. “È sempre interessante condividere questi momenti con i nostri colleghi e imparare di più sul loro lavoro. è anche una grande opportunità per noi per mostrare come stiamo lavorando. Penso che molti dei nostri colleghi abbiano scoperto cosa vuol dire essere su un test flight, quindi è un’esperienza molto positiva per tutti noi.”

“Con questo nuovo flight test, gli A321XLR intensive certification testing stanno progredendo verso l’obiettivo di raggiungere la Type Certification seguita dalla entry into service nel 2024.

L’A321XLR rappresenta il passo successivo nell’evoluzione della single-aisle A320neo Family, soddisfacendo la domanda del mercato per maggiore range e payload sulle rotte più lunghe. L’A321XLR offrirà un’autonomia senza precedenti per single-aisle aircraft, fino a 4.700 miglia nautiche (8.700 km), con un consumo di carburante per posto inferiore del 30% rispetto agli aeromobili della generazione precedente, nonché emissioni di NOx e rumore ridotti.

Ad oggi, la A320neo Family ha accumulato più di 9.700 ordini da oltre 130 clienti in tutto il mondo. Gli ordini dell’A321XLR ammontano a più di 500 da oltre 20 clienti”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)