Qatar Airways svela il suo Expo 2023 Pavilion a Doha

In qualità di Official Airline and Strategic Partner of Expo 2023 Doha, Qatar Airways invita i visitatori al “Qatar Airways Garden”. “L’affascinante attrazione, parte dell’Expo 2023 di Doha, durerà sei mesi e si concluderà alla fine di marzo 2024. Ispirato alle meraviglie botaniche globali, con un cenno speciale agli intramontabili Giardini di Versailles, il giardino è una squisita miscela dello spirito moderno del Qatar e delle sue preziose tradizioni.

Il design cattura punti di riferimento iconici provenienti da tutti i continenti collegati da Qatar Airways, tra cui Medio Oriente, Europa e Asia, sottolineando il ruolo fondamentale del Qatar come hub globale. Il giardino non solo mette in mostra la vasta connettività della compagnia aerea, ma incarna anche lo spirito di diversità, sostenibilità e celebrazione culturale”, afferma Qatar Airways.

“Entrando, i visitatori vengono accolti da un gigantesco orsacchiotto giallo, un riferimento iconico al pluripremiato Lamp Bear dell’Hamad International Airport (HIA). Posizionato come punto focale del padiglione, l’orsetto evoca un senso di familiarità, ricordando agli ospiti la rinomata ospitalità di livello mondiale del Qatar. Anche le icone del calcio David Beckham e Ronaldinho hanno recentemente visitato il padiglione, sottolineando il suo status di attrazione principale dell’Expo“, prosegue Qatar Airways.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Il nostro padiglione all’Expo 2023 di Doha riflette il nostro impegno nell’unire le persone, promuovere la sostenibilità e ampliare costantemente i confini dell’esperienza di viaggio. Trae ispirazione dalle meraviglie botaniche di tutto il mondo, mettendo in mostra il ruolo fondamentale del Qatar nella connettività globale. Siamo entusiasti di presentare ai visitatori uno spazio che riflette la nostra attenzione all’innovazione, all’esperienza del cliente e ai legami profondi con il patrimonio del Qatar”.

“Un punto forte per i visitatori del padiglione è la augmented QVerse platform, che integra perfettamente l’innovazione digitale nell’esperienza botanica. Lanciato nell’aprile 2022 con grande successo, QVerse offre un’esplorazione digitale coinvolgente dei lussuosi interni di Qatar Airways. Guidati dall’airline’s MetaHuman cabin crew member, ‘Sama’, che significa “cielo” in arabo, i visitatori possono intraprendere virtualmente un viaggio attraverso First Class check-in counters, Premium Lounges, Business and Economy Class cabins.

Il padiglione fonde abilmente la bellezza naturale con un design innovativo, evidente nella grandiosità del suo orchard tree, che ricorda l’Al Mourjan garden di HIA. Questa aggiunta sottolinea la dedizione di Qatar Airways nell’armonizzare l’estetica naturale con il design contemporaneo.

Una caratteristica distintiva del garden è il suo labirinto sopraelevato, che offre ai visitatori una miscela unica di piacere artistico ed esperienziale. Gli ospiti sono invitati a navigare in un affascinante labirinto specchiato dall’alto, offrendo uno momento pittoresco, riflessivo sia nel design che nell’esperienza. Questo capolavoro artistico promette di essere una delle principali attrazioni del padiglione”, continua Qatar Airways.

“In linea con il suo impegno nell’offrire un’esperienza olistica, Qatar Airways introduce anche un’esperienza di volo arricchita a partire dall’11 ottobre 2023. I passeggeri a bordo possono aspettarsi bevande curate e un esclusivo menu à la carte di Evergreen Organics, che mette in risalto gli ingredienti di provenienza agricola del Qatar. Migliorando ulteriormente l’atmosfera a bordo, un canale dedicato al tema dell’Expo offre oltre 30 gardening-related shows, assicurando che il viaggio da e per Doha sia in sintonia con l’Expo’s botanical spirit”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)