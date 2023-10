TAP Air Portugal a TTG Travel Experience

TAP è presente anche quest’anno a TTG Travel Experience – la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale – con uno stand dedicato, per offrire ai visitatori un’opportunità unica di scoprire le sue ultime novità e offerte. L’appuntamento con la compagnia aerea riconosciuta la più sicura in Europa da AirlineRatings.com è al Pad. C1 Stand 227.

Il vettore portoghese, premiato anche quest’anno ai World Travel Awards come Migliore compagnia aerea europea per i voli verso Sud America e Africa, continua il proprio percorso di crescita. Nei primi 9 mesi dell’anno TAP ha infatti trasportato oltre 1 milione di passeggeri in Stati Uniti e Canada – registrando un incremento del 23% rispetto al 2022 – e per il 2024 prevede di rafforzare ulteriormente i collegamenti verso il nord America, con 91 frequenze settimanali. Anche in Brasile, dove la soglia del milione dei passeggeri trasportati è stata superata a luglio (+30% anno su anno), si prevede un deciso incremento delle frequenze settimanali operate verso 11 capitali del Paese, che passeranno dalle 81 del mese prossimo a 91 nel 2024.

Ma è l’Italia al centro della crescita di TAP per il prossimo anno in ambito europeo. Il vettore, che opera 93 voli settimanali dall’Italia con partenze dirette per Lisbona da Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli, vedrà infatti Roma aggiungere un volo giornaliero, portando a cinque le frequenze quotidiane per un totale di 35 collegamenti settimanali. Crescerà anche Firenze, che passerà da otto a dieci frequenze settimanali verso la capitale portoghese.

(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)