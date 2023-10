Airbus Helicopters dimostra modalità più intuitive per volare gli eVTOL

L’Airbus Helicopters demonstrator FlightLab ha testato con successo un electric flight control system, in preparazione di una nuova human machine interface (HMI) che equipaggerà il CityAirbus NextGen, l’Airbus eVTOL prototype. Questo traguardo rappresenta un passo importante verso l’inaugurazione di una nuova generazione di electric powered urban air mobility aircraft.

“I pilot controls sono stati notevolmente semplificati grazie alla enhanced piloting assistance fornita dall’electric flight control system. Segnando una novità nel settore degli elicotteri, un unico stick di pilotaggio sostituisce i tre pilot controls convenzionali (ciclico, pedali, collettivo) ed è in grado di controllare tutti gli assi dell’aeromobile. Utilizzando il single stick, il pilota è in grado di eseguire tutte le manovre: decollo e atterraggio, salita, discesa, accelerazione, decelerazione, virata e avvicinamento.

Il single stick occupa meno spazio, offre una migliore visibilità al pilota ed è combinato con un HMI rivisto che utilizza display semplici, fornendo una selezione di informazioni specificatamente adattate agli eVTOL“, afferma Airbus Helicopters.

“Fin dall’inizio, abbiamo progettato questo sistema tenendo presente ogni parametro di certificazione, poiché sarà un grande passo avanti nella convalida della progettazione del nostro urban air mobility eVTOL, CityAirbus NextGen. Il vantaggio di un electric flight control system è enorme, soprattutto quando si tratta di ridurre il carico di lavoro del pilota e, in definitiva, di migliorare la sicurezza della missione. È anche un ottimo esempio di come i nostri dimostratori vengono utilizzati per maturare i techno-bricks necessari per preparare il futuro del vertical flight”, afferma Tomasz Krysinski, Head of Research & Innovation at Airbus Helicopters.

“Dopo il successo della flight test campaign, Airbus Helicopters sta lavorando per finalizzare i dettagli di questo nuovo sistema, prima che vengano condotti nuovi test nell’ambito di Vertex, un progetto condotto in collaborazione con Airbus UpNext che migliorerà ulteriormente l’autonomia gestendo la navigazione e semplificando la mission preparation.

Airbus è stato uno dei pionieri nell’esplorare come la propulsione elettrica possa contribuire a guidare lo sviluppo di nuovi tipi di aerial vehicles. Nel settembre 2021 la società ha presentato il suo fully electric eVTOL prototype, CityAirbus NextGen. Airbus sta sviluppando una advanced air mobility solution con eVTOL, non solo per offrire un nuovo servizio di mobilità, ma anche come passo importante nella sua missione di ridurre le emissioni nel settore dell’aviazione in tutta la sua gamma di prodotti”, conclude Airbus Helicopters.

