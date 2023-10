Aeroitalia, crescita a piccoli passi

Aeroitalia, compagnia aerea italiana nata nel 2022 e presente in questi giorni al TTG Travel Experience di Rimini, ha recentemente tagliato a settembre 2023 il traguardo dei 700 mila passeggeri. Il vettore, che opera voli di linea e charter, cerca di soddisfare la domanda di trasporto colmando il vuoto lasciato dalla chiusura di altre compagnie aeree italiane, impegnandosi altresì ad implementare un prodotto competitivo nel settore dell’aviazione.

A seguire un elenco di punti salienti e novità.

Incremento dei Voli tra Comiso e Roma

A partire dal 7 ottobre, Aeroitalia ha aumentato i collegamenti tra l’Aeroporto di Comiso e Roma. Questa rotta è ora servita da sei voli settimanali, migliorando l’accessibilità tra Comiso e la capitale italiana. L’incremento delle frequenze riflette la crescente domanda tra i passeggeri che desiderano collegarsi tra queste due città.

Il Ritorno dei Voli tra Bergamo e Londra

Dal mese di dicembre 2023, i passeggeri avranno nuovamente l’opportunità di viaggiare tra Bergamo e Londra con Aeroitalia. Il ritorno dei voli tra Bergamo e Londra segna un ulteriore impegno di Aeroitalia nel soddisfare le esigenze dei passeggeri e nel mantenere collegamenti chiave.

Espansione da Ancona verso Milano, Napoli e Roma

Aeroitalia ha aperto nuove rotte dall’Aeroporto di Ancona verso alcune delle città italiane più importanti. I voli da/per Milano Linate e Roma Fiumicino saranno operati due volte al giorno, mentre quello da/per Napoli sarà un volo giornaliero. Questa espansione migliora notevolmente la connettività tra Ancona e queste città, consentendo ai passeggeri di viaggiare in modo più comodo e frequente. Inoltre, Aeroitalia offre connessioni da Roma verso alcune delle destinazioni più amate in Italia, tra cui Alghero, Comiso, Catania, Palermo e Olbia.

Espansione in Europa

Aeroitalia non si ferma all’Italia, ma sta espandendo la sua rete europea. Il primo volo per Vienna è ora operativo ogni domenica e mercoledì, offrendo ai passeggeri un collegamento diretto con la capitale austriaca.

Inoltre, Aeroitalia ha lanciato i voli per Barcellona, con frequenze operative il lunedì e il venerdì.

Infine, Aeroitalia ha introdotto voli per Bucarest, con cadenza trisettimanale il martedì, il giovedì e il sabato. Questa nuova rotta migliora la connettività tra l’Italia e la Romania, aprendo nuove possibilità di viaggio.

Flessibilità per i passeggeri sardi

Aeroitalia ha deciso di far fronte al fenomeno delle prenotazioni multiple che alcuni passeggeri ponevano in essere sulle tratte in continuità territoriale: fino ad ora era previsto un rimborso pari a circa 62 euro sui collegamenti con Roma e 72 su quelli con Milano, il vettore invece prevede ora l’emissioni di un voucher da utilizzare per ulteriori prenotazioni.

Focus sulla Sostenibilità

Aeroitalia è impegnata a migliorare l’efficienza energetica e a ridurre le emissioni di CO2. La compagnia sta lavorando per una flotta sostenibile e non esclude di proseguire su aeromobili con meno di 100 posti per servire rotte con minore richiesta. Questo approccio contribuisce a ridurre l’impatto ambientale dell’industria dell’aviazione e promuove un’operatività più sostenibile nel lungo termine.

(Fabrizio Ripamonti – Photo Credits: Aeroitalia)