Bombardier presenterà la sua gamma di aerei Challenger e Global all’NBAA-BACE 2023

Bombardier ha annunciato oggi la sua gamma di aerei Challenger e Global in mostra durante l’NBAA-BACE di Las Vegas dal 17 al 19 ottobre. “A brillare all’NBAA-BACE quest’anno saranno i business jet Global 7500, Global 6500, Challenger 3500 e Challenger 650. Sarà esposto anche un Challenger 300 Certified Pre-Owned (CPO), segnando la prima volta che un CPO aircraft verrà presentato al pubblico in Nord America.

La gamma di long- and ultra-long-range aircraft Bombardier mette in risalto le eccezionali caratteristiche che la distinguono dalla concorrenza, esaltando le performance delle flotte, gli eccezionali progressi tecnologici, gli attributi di sostenibilità all’avanguardia e le cabine lussuose per il massimo comfort”, afferma Bombardier.

“Bombardier è all’avanguardia nello sviluppo di velivoli rivoluzionari e siamo entusiasti di portare così tanti velivoli all’NBAA-BACE quest’anno”, ha affermato Éric Martel, Presidente e Chief Executive Officer di Bombardier. “I nostri long- and ultra-long-range business aircraft sono i migliori business jet nei cieli e non vediamo l’ora di mostrare questi aerei innovativi ai nostri clienti, così come ai partner dell’industria e dei media”.

“Ad aprire la strada quest’anno è il Global 7500 di Bombardier, una piattaforma affidabile e collaudata certificata da cinque anni. Questo velivolo ha trasformato il settore della business aviation con i suoi interni raffinati, le prformance e i progressi nel design. Vantando una velocità massima di Mach 0,925 e un’autonomia di 7.700 miglia nautiche (14.260 km), il Global 7500 possiede capacità prestazionali senza pari, stabilendo numerosi record di velocità e distanza.

Il Global 6500 long-range aircraft si basa su questo incessante impegno per l’innovazione, l’eccellenza e il desiderio di offrire capacità senza pari ai propri clienti. Il Global 6500 è la quintessenza dell’aereo Global, con i suoi ampi spazi abitativi, il raffinato design degli interni e il tipico volo fluido.

Il Challenger 3500 combina un design degli interni di livello mondiale con la massima proposta di valore. Vanta la cabina più ampia della classe e i costi operativi diretti più bassi della sua classe, rendendo questo business aircraft un’opzione costantemente vincente per i clienti. Il Challenger 650 è la best-selling large platform business aircraft più venduta di tutti i tempi, con 1.000 consegne e oltre.

Infine, Bombardier è lieta di rivelare che NBAA-BACE 2023 segnerà il debutto del suo primo Certified Pre-Owned Aircraft in un’importante fiera statunitense. Un CPO Challenger 300 aircraft svelerà in modo appropriato tutti gli elementi della premium class di pre-owned aircraft Bombardier, con interni rinnovati, vernice fresca, avionica e sistemi di connettività aggiornati, esclusiva garanzia OEM di un anno e altro ancora”, prosegue Bombardier.

“Bombardier ospiterà inoltre un panel informativo all’NBAA-BACE mercoledì 18 ottobre dalle 11 alle 12 che si concentrerà su tutto ciò che riguarda i CPO, rivelando come un certified pre-owned program può migliorare la sicurezza, la sostenibilità e altro ancora in tutto il settore”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)