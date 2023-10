Qatar Airways si congratula con Max Verstappen per il suo terzo ‘World Drivers Championship’ al Qatar Airways Qatar Grand Prix 2023

Qatar Airways informa: “Sotto i riflettori del Lusail International Circuit, gli appassionati della Formula 1® hanno applaudito con entusiasmo Max Verstappen che ha tagliato il traguardo in Qatar, conquistando la sua 14ª vittoria in questa stagione. Dopo la conclusione del Qatar Airways Qatar Grand Prix, il Qatar Airways Group Chief Executive, His Excellency Mr. Akbar Al Baker, ha avuto l’onore di consegnare all’Oracle Red Bull Racing la sua sesta Constructors’ Cup e, dopo la Sprint Race di Doha di sabato 7 ottobre, ha consegnato a Verstappen il suo terzo World Drivers’ Championship trophy.

Qatar Airways, Official Global Airline Partner of F1® and Title Sponsor of the Qatar Grand Prix, ha concluso un weekend di successo, riaffermando il proprio impegno nel portare in Qatar emozionanti sport motoristici.

In concomitanza con il Qatar Airways Qatar Grand Prix, la compagnia aerea di bandiera dello Stato del Qatar è salita a nuovi livelli poiché ha svolto un ruolo fondamentale nel supportare il Geneva International Motor Show (GIMS), che si svolge a Doha per la prima volta fino al 14 ottobre”.

Il Qatar Airways Group Chief Executive, His Excellency Mr. Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Voglio innanzitutto congratularmi con Max Verstappen per la sua spettacolore vittoria e con tutti i piloti per i loro valorosi sforzi. Il Gran Premio è stato elettrizzante dall’inizio alla fine e ha lasciato un segno indelebile negli sport motoristici del Qatar. Mentre il Qatar Airways Grand Prix 2023 si è concluso, invitiamo i fan a continuare a sperimentare l’eccellenza del motorsport e il lusso qui in Qatar al GIMS. Non vediamo l’ora di sostenere sia la F1® che il BWT Alpine F1 Team nella chiusura di una stagione 2023 di successo”.

“Prima del Gran Premio, gli appassionati giunti da tutto il mondo hanno avuto anche l’opportunità di assaporare l’emozione della F1® a bordo dei voli Qatar Airways, gustando un menu à la carte appositamente curato che comprendeva una torta al cioccolato ai frutti di bosco accompagnata da un modellino di auto di F1® in cioccolato al latte. I festeggiamenti si sono estesi al rinomato sistema di intrattenimento di bordo Oryx One della compagnia aerea, che ha offerto a tutti i passeggeri un’anteprima del Qatar Airways Qatar Grand Prix 2023 con un esclusivo take-off trailer.

Anche se i Qatar Airways Ultimate F1® Fan packages per l’Austin Grand Prix sono esauriti, i fan possono ancora acquistare i pacchetti di viaggio per il Sao Paulo Grand Prix, che si svolgerà dal 3 al 5 novembre, e per L’Abu Dhabi Grand Prix, che si svolgerà dal 24 al 26 Novembre”, prosegue Qatar Airways.

“A settembre, Qatar Airways è stata scelta come compagnia aerea ufficiale del BWT Alpine F1 Team nell’ambito di un accordo pluriennale. Da allora le due compagnie hanno lavorato insieme per promuovere il Qatar Airways Qatar Grand Prix 2023. La partnership della compagnia aerea con il BWT Alpine F1 Team dimostra il continuo impegno della compagnia nella promozione e nello sviluppo del motorsport, sia in Qatar che a livello globale.

Per celebrare la special F1® decal livery e la partnership della compagnia aerea con il BWT Alpine F1 Team, Qatar Airways ha ospitato un’occasione fotografica presso l’hangar dell’Hamad International Airport, coinvolgendo l’F1® branded aircraft e una F1® show car. Tra i partecipanti alla photo opportunity c’erano l’Amministratore Delegato del Gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, l’Amministratore Delegato e il Presidente della F1® Stefano Domenicali, il Presidente della Qatar Motor & Motorcycle Federation (QMMF) Abdul Rahman bin Abdul Latif Al Mannai, i piloti del BWT Alpine F1 Team Pierre Gasly e Estabon Ocon e i membri del personale di bordo di Qatar Airways“, continua Qatar Airways.

“Qatar Airways, come brand, è impegnata a sostenere lo sport a livello globale e a sostenere gli appassionti nel raggiungere i loro eventi preferiti in tutto il mondo. La compagnia di bandiera dello Stato del Qatar è la compagnia aerea ufficiale di Concacaf, del Global Kitesports Association (GKA) Kite World Tour, del Paris-Saint Germain (PSG), delle serie di triathlon IRONMAN e IRONMAN 70.3, dello United Rugby Championship (URC) e dello European Professional Club Rugby (EPCR), e di molte altre discipline tra cui il calcio australiano, la pallacanestro, il cricket, l’ippica, le corse automobilistiche, lo squash e il tennis”, conclude Qatar Airways.

