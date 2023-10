Il Cessna Citation Longitude raggiunge la centesima consegna

Textron Aviation ha annunciato di aver consegnato il centesimo business jet Cessna Citation Longitude a un Citation customer di lunga data. I dipendenti di Textron Aviation hanno celebrato questo importante traguardo con una celebrazione speciale presso la sede dell’azienda a Wichita.

Il Cessna Citation Longitude super-midsize business jet è progettato, prodotto e consegnato da Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc

“Le performance, l’efficienza e l’impareggiabile esperienza di cabina del Citation Longitude lo hanno già reso un aereo leggendario nel suo segmento”, ha affermato Lannie O’Bannion, senior vice president of Global Sales and Flight Operations. “Siamo orgogliosi di questo importante traguardo di consegna e del nostro talentuoso team che continua a progettare e offrire la migliore aviation experience per i nostri clienti”.

“Il Citation Longitude è progettato in egual misura attorno a pilot experience, passenger comfort e alle performance complessive, offrendo un aereo che è all’altezza della sua designazione di ammiraglia della Citation family di business jets. Nessun altro super-midsize business jet offre un maggiore range, un maggiore payload o una maggiore velocità di crociera a un direct operating cost inferiore”, conclude Textron Aviation.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Business Wire – Textron Aviation)