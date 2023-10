Qatar Airways presenta una nuova Paris Saint-Germain livery su un Boeing 777

In qualità di Official Airline Partner and Official Jersey Partner del Paris Saint-Germain (PSG) team, Qatar Airways ha presentato la sua nuova livrea su uno dei suoi Boeing 777.

“Questo segna un altro anno in cui si celebra la forte partnership tra Qatar Airways e PSG, creando un’esperienza ancora più emozionante per i fan di tutto il mondo. I sostenitori potranno volare con Qatar Airways, per sette volte ‘World’s Best Airline’, per vedere gli 11 volte campioni di Francia competere allo stadio Parc des Princes di Parigi.

Qatar Airways Holidays offre pacchetti flessibili per assistere alle partite e assistere ad alcuni dei più grandi momenti calcistici, inclusi vantaggi aggiuntivi tra cui biglietti per le partite, voli, alloggio e altro ancora. Per maggiori dettagli, visitare: https://www.qatarairways.com/en-qa/sponsorship/paris-saint-germain.html.

Qatar Airways continua a impegnarsi a sostenere lo sport a livello globale, aiutando i fan a viaggiare per raggiungere i loro eventi preferiti in tutto il mondo”, afferma Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)