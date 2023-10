Airbus: successo della A330 MRTT flight test campaign per F-15 fighters automatic refuelling

Airbus e la Republic of Singapore Air Force (RSAF) hanno collaborato per completare con successo la automatic air-to-air refuelling (A3R) flight test campaign con l’Airbus A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT) e l’F-15, in vista della sua certificazione nella prima metà del 2024.

Nel corso di tre settimane in agosto, un A330 MRTT della RSAF ha effettuato più di 500 automated wet and dry contacts con l’intera flotta di receiver aircraft dell’Air Force, compreso l’aereo F-15SG, una variante personalizzata dell’US-built F-15E Strike Eagle air-to-ground fighter jet.

“L’A330 MRTT ha reso il futuro del rifornimento in volo una realtà come risultato degli sforzi congiunti di Airbus e della Republic of Air Force”, ha affermato Jean-Brice Dumont, Head of Military Air Systems at Airbus Defence and Space. “Questa nuova pietra miliare consentirà alla RSAF di diventare la prima Air Force al mondo ad avere una boom automatic refuelling capability con tutti i suoi receiver, una capacità che può essere estesa ai refuelling receivers di altre nazioni”.

I test di volo con l’F-15SG sono stati condotti a Singapore, coprendo l’intero operational AAR envelope in diverse condizioni meteorologiche sotto la supervisione della Spanish certifying authority, denominata INTA (National Institute for Aerospace Technology).

Durante la campagna di test, sono stati effettuati ulteriori voli in night conditions, non solo con gli F-15 ma anche con gli A330 MRTT e gli F-16 della RSAF come receivers for data collection, per completare lo sviluppo e abilitare night capabilities con l’automated system.

Nel luglio 2022, l’A330 MRTT è diventato il primo tanker certificato per automatic air-to-air refuelling operations in daylight conditions con F-16 e A330 MRTT come receivers.

L’automatic refuelling system riduce l’air-refuelling operator workload, migliora la sicurezza e ottimizza l’air-to-air refuelling transfer rate in operational conditions, per massimizzare la superiorità aerea.

Combat proven dal 2014, l’Airbus A330 MRTT è certificato per aerial refuelling con boom and hose-and-drogue systems per F-15, F-16, F-35, A330 MRTT, AWACS, Eurofighter e molti altri velivoli.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)