KLM presenta il suo nuovo progetto di mobilità sostenibile urbana “Adotta una ciclabile”

Da sempre fedele alle sue promesse di vicinanza al cliente ed attenzione all’ambiente, KLM – Royal Dutch Airlines ha presentato, nel corso di una conferenza stampa nella Sala Nassiriya di Palazzo Madama, il suo nuovo progetto di mobilità sostenibile urbana denominato “Adotta una ciclabile”, nato in collaborazione con PisteCiclabili.com e sostenuto dall’apporto istituzionale del Vicepresidente Vicario del Senato, Gian Marco Centinaio.

L’attività, ipotizzata dopo un’attenta ricerca di mercato per valutare il percepito del brand, i suoi impegni di sostenibilità e come poter essere di supporto alla clientela italiana al fine di favorire stili di vita più sani, inizierà nel corso delle prossime settimane e proseguirà per tutto il 2024.

Semplice e lineare la dinamica di “Adotta una ciclabile”, che si rivolge a cittadini ed istituzioni per massimizzarne il risultato. KLM vuole incentivare la mobilità cittadina sostenibile, attraverso la copertura dei costi per il mantenimento e la riqualificazione delle piste ciclabili presenti nelle città italiane. Per il 2023, la compagnia aerea si impegna a sostenere la gestione equivalente a 2 km. Per il 2024, invece, KLM coprirà le spese di ulteriori 5 km (in totale) di pista.

Per partecipare all’attività e ricevere questo supporto, gli enti comunicali che lo desiderano, sono chiamati a candidarsi. Le città presenti, al momento, in attesa di potenziali nuove adesioni, sono quelle di Genova, Napoli e Roma.

La distribuzione dei chilometri dipenderà, però, dai ciclisti delle rispettive comunità. Grazie alla collaborazione di PisteCiclabili.com, KLM inviterà gli utenti a unirsi per supportare lo sviluppo del progetto. Maggiori saranno i chilometri che i ciclisti percorreranno, maggiori saranno le chance per le loro città di appartenenza di ricevere il contributo per la manutenzione. La classifica verrà stilata grazie ad un’apposita app per smartphone, sviluppata e gestita da PisteCiclabili.com, dove i cittadini potranno facilmente registrarsi.

“La vicinanza al cliente e l’attenzione per l’ambiente sono elementi chiave per noi. KLM lavora costantemente per rendere il viaggio più sostenibile. Con “Adotta una ciclabile” vogliamo estendere il nostro impegno anche al di fuori del classico perimetro aeroportuale. Grazie al sostegno dei cittadini e delle istituzioni, contribuiremo a migliorare la viabilità di diverse città, invitando anche ad uno stile di vita più salutare. La bicicletta è, inoltre, uno dei simboli chiave dell’Olanda: un ulteriore modo per avvicinare i nostri paesi”, afferma Eleonore Tramus, General Manager KLM per l’Italia.

“L’iniziativa di KLM dimostra una sensibilità alle tematiche ambientali e un’attenzione per il nostro Paese e le sue grandi città, che meritano di essere sostenute. È questo il motivo che mi ha spinto a incoraggiare questo progetto. Sono molto contento del riscontro che l’idea ha ricevuto dalle diverse Amministrazioni Comunali coinvolte. È il segno che la collaborazione tra pubblico e privato e tra le Istituzioni, anche di diverso colore politico, è la strada giusta per ottenere risultati positivi per tutti i cittadini”, commenta il Vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio.

Un’importante campagna di comunicazione promuoverà il progetto: apposite newsletter e post social informeranno il pubblico italiano. Per tutti gli utenti che parteciperanno all’attività, inoltre, previsto anche un codice sconto da utilizzare per un loro futuro viaggio.

(Ufficio Stampa KLM – Photo Credits: KLM)