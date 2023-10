Emirates lancia nuovi wildlife amenity kits che mettono in risalto le specie in via di estinzione

I clienti Emirates Premium Economy ed Economy Class sui voli a lungo raggio in tutto il mondo riceveranno nuovi complimentary amenity kits, ora a bordo. Gli amenity kits sono stati progettati in collaborazione con United for Wildlife, per evidenziare otto delle specie più a rischio di estinzione del pianeta.

“La preservazione della fauna selvatica e degli habitat è un pilastro fondamentale dell’Emirates Environmental Sustainability Framework. Il nuovo amenity kit range metterà in risalto la partnership di lunga data di Emirates con United for Wildlife e l’impegno nella sensibilizzazione sulle specie in via di estinzione e sulla prevenzione del commercio illegale di animali selvatici e prodotti della fauna selvatica. Gli animali presenti sulle buste e sui segnalibri del kit sono alcune delle creature più trafficate al mondo: la tartaruga marina verde, l’elefante africano, l’ara blu, il gorilla, lo squalo martello, il leone, il pangolino e il rinoceronte nero.

United for Wildlife ha condiviso alcune statistiche di grande impatto che evidenziano l’entità del problema”, afferma Emirates.

David Fein, co-presidente di United for Wildlife, ha dichiarato: “Il commercio illegale di animali selvatici è un crimine organizzato internazionale che sta portando molte specie iconiche in tutto il mondo verso l’estinzione a un ritmo allarmante. Le compagnie aeree e altri operatori di trasporto hanno un ruolo enorme da svolgere nell’interrompere le catene di approvvigionamento dei trafficanti. Emirates ha costantemente dimostrato leadership e impegno nell’affrontare questa minaccia globale. Siamo lieti di vedere i nuovi amenity kits Emirates ora a bordo e speriamo che i passeggeri li trovino informativi e stimolanti”.

“Emirates è attivamente coinvolta nella lotta contro il traffico illegale e lo sfruttamento della fauna selvatica ed è membro della United for Wildlife Transport Taskforce. Emirates ha tolleranza zero nei confronti del commercio illegale di animali selvatici e prodotti della fauna selvatica e il suo braccio cargo, Emirates SkyCargo, ha implementato un divieto totale. Nel giugno 2023 Emirates ha rafforzato il suo impegno verso pratiche responsabili dal punto di vista ambientale ottenendo le IATA Environmental Assessment (IEnvA) Stage One e IEnvA Illegal Wildlife Trade module certifications.

Le nuove Emirates wildlife amenity kit pouches sono riutilizzabili e realizzate in carta kraft lavabile con immagini degli animali stampate con inchiostro non tossico a base di soia. I contenuti includono una selezione di articoli da viaggio durevoli realizzati con materiali che riducono l’uso di plastica vergine. Lo spazzolino da denti è realizzato con una combinazione di paglia di grano e plastica, mentre i calzini e le mascherine sono realizzati in plastica riciclata, in questo caso rPET (polietilene tereftalato riciclato). Emirates sta inoltre reintroducendo gradualmente i tappi per le orecchie negli amenity kits alla fine dell’anno, a causa delle grandi richieste dei clienti”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)