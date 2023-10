Lufthansa Technik collabora con Pilatus per un nuovo cabin management system sul PC-24

All’NBAA-BACE di Las Vegas, che inizierà la prossima settimana, Lufthansa Technik AG e Pilatus Aircraft Ltd sveleranno per la prima volta la loro cooperazione strategica per quanto riguarda un cabin management system per il Pilatus PC-24 Super Versatile Jet. A questo scopo, l’Original Equipment & Special Aircraft Services segment di Lufthansa Technik ha adattato il suo rinomato “nice” (networked integrated cabin equipment) specificamente per il popolare jet aircraft type del produttore svizzero (leggi anche qui).

“Nel PC-24, il sistema si chiama “integrated Cabin Management System 4.0” (iCMS 4.0) e presenta un 10″ touch screen controller con 3D moving map, USB ports, media storage server e quattro high fidelity cabin speakers con optional sub-woofer, HDMI input, mood lighting. In passato, tali sistemi venivano installati solo su mid-size and large business jets, principalmente a causa del numero dei componenti, del peso, delle prerformance e dei costi associati. Per il suo nuovo partner Pilatus, Lufthansa Technik presenta quindi un Ethernet-based “nice” in cui l’intero sistema è alloggiato come line-replaceable unit in un involucro compatto.

Il risultante iCMS 4.0, che si basa sull’enorme esperienza di Lufthansa Technik nella fornitura di line-fit systems per heavy business jet platforms, dispone di quattro porte Ethernet, Wi-Fi e Bluetooth. L’interfaccia con i passeggeri è fornita dalla touch-sensitive surface già nota nei “nice” systems esistenti che consente, ad esempio, di navigare attraverso le varie opzioni di intrattenimento. Ciò consente ai passeggeri di gestire senza problemi le comfort functions e i contenuti audio e video, tramite il touch screen da 10” integrato o dai propri dispositivi elettronici personali (PED). Inoltre, il nuovo sistema fornisce una piattaforma completamente digitale che consente all’equipaggio di personalizzare la cabina del PC-24 per i passeggeri prima di ogni volo”, afferma Lufthansa Technik.

“Pilatus è orgogliosa di presentare l’iCMS 4.0 inflight entertainment system in collaborazione con Lufthansa Technik”, ha affermato Ignaz Gretener, Vice President of Pilatus Business Aviation unit. “Il nostro sistema modificato, più compatto ed efficiente che mai, presenta un’interfaccia completamente personalizzata su misura per i clienti più esigenti di Pilatus. Questa innovazione non solo migliora l’esperienza di bordo, ma riflette anche il nostro impegno ad ampliare i confini della tecnologia aeronautica”.

“Siamo onorati di far parte di questo straordinario velivolo e di offrire Pilatus service enhancements che eleveranno l’esperienza dei passeggeri del PC-24 a un livello ancora più elevato”, ha affermato Andrew Muirhead, Vice President OEM and Engineering Services and Head of the Original Equipment & Special Aircraft Services segment at Lufthansa Technik. “Siamo orgogliosi dei risultati tecnici ottenuti nell’integrare così tante funzionalità in un’unità così compatta, una dimostrazione ancora una volta della forza innovativa del nostro team. Insieme al nostro stimato nuovo partner Pilatus, stiamo ora rendendo il PC-24 Super Versatile Jet ancora più versatile”.

Un primo PC-24 equipaggiato con il nuovo iCMS 4.0 sarà presentato in mostra statica alla National Business Aviation Association Convention and Exhibition (NBAA-BACE). Inoltre, gli esperti saranno disponibili presso gli stand Pilatus e Lufthansa Technik per fornire ulteriori informazioni.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik – Photo Credits: Lufthansa Technik)