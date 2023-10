Enac e Università Luiss: Concluso il percorso di alta formazione per il personale neo assunto di Enac

La consegna degli attestati di partecipazione, un dibattito sui percorsi professionali all’avanguardia per il settore dell’aviazione civile e l’intervento del Presidente Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, On. Salvatore Deidda hanno concluso oggi il “Percorso di alta formazione per il personale Enac in organizzazione e funzionamento del comparto aeronautico” dedicato ai neo assunti dell’Ente, progettato insieme all’Università Luiss Guido Carli ed erogato dalla Luiss School of Law.

163 partecipanti, 90 ore di lezione, 12 moduli formativi, circa 30 docenti: questi alcuni dei numeri del corso realizzato nell’ambito della convenzione quadro stipulata nel 2022 tra Enac e Luiss per sviluppare iniziative nella formazione, studio e analisi di settore, ma anche attività di ricerca, studi di fattibilità e l’attivazione di tirocini curriculari.

La formazione è stata erogata da docenti altamente specializzati di entrambe le realtà e del settore aeronautico. In particolare la Luiss School of Law ha messo a disposizione l’expertise e la competenza nelle diverse aree del diritto, riservando grande attenzione anche all’ordinamento dell’Unione Europea e al contesto interazionale.

La giornata conclusiva del ciclo formativo ha ospitato nella mattinata, oltre ai saluti del Direttore del Corso, Prof. Aristide Police, Ordinario di Diritto amministrativo dell’Università Luiss, del Presidente Enac Pierluigi Di Palma e del Direttore Generale Alessio Quaranta, le relazioni di professionisti del settore che hanno fatto una panoramica sui temi di rilievo.

Il pomeriggio, invece, è stato dedicato a un dibattito istituzionale aperto dall’intervento dell’On. Salvatore Deidda, Presidente Commissione Trasporti, Camera dei Deputati. Il panel, moderato dal Prof. Aristide Police, è continuato con gli interventi del Gen. Luca Baione, Generale di Brigata, Aeronautica Militare, e dell’On. Antonio Moro Assessore Trasporti, Regione Sardegna. Le conclusioni sono state affidate all’Avv. Pierluigi Di Palma, Presidente Enac.

Il Direttore del Corso Prof. Aristide Police, in apertura dei lavori, ha affermato: “La Luiss School of Law ha accolto questa occasione di formazione specialistica con grande entusiasmo, sia per il rilievo istituzionale di ENAC e la grande qualità del personale che ha partecipato in modo vivace e attento al corso, sia perché i temi del trasporto aereo e della garanzia del sistema complessivo di questo fondamentale strumento di mobilità costituiscono punto qualificante dell’investimento in ricerca e formazione che la Luiss ha da tempo avviato, prima tra gli Atenei italiani”.

“La formazione che abbiamo voluto riservare ai nostri neo assunti – ha commentato il Presidente Enac Pierluigi Di Palma – con il supporto fondamentale delle competenze della Luiss, è basata su una visione di sistema che intende fornire alle nuove generazioni gli strumenti affinché siano protagoniste della trasformazione che sta vivendo il comparto aereo. La sinergia tra Istituzioni, Università, ricerca e industria rappresenta l’unico percorso possibile per le sfide di una nuova mobilità aerea avanzata, sostenibile, intermodale e iper tecnologica. Mi auguro che anche i nostri neo assunti che hanno frequentato la formazione siano interpreti attivi del futuro”.

Il Direttore Generale Enac Alessio Quaranta nei saluti iniziali ha commentato: “Investire nelle persone è fondamentale per garantire le professionalità necessarie ad affrontare il nuovo corso dell’aviazione civile e, più in generale, il radicale cambiamento che sta interessando le nostre vite. Competenze ampie che comprendano aspetti di sicurezza, di tecnologia, di diritto e di economia sono importanti per avviare, da neo assunti, un percorso che vede lavoratori del comparto estremamente professionali che sappiano agire sempre a tutela dell’interesse pubblico e dei diritti dei passeggeri quali motore del trasporto aereo”.

(Ufficio Stampa Enac)