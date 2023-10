Boeing: l’Enhanced AH-64E Apache completa il primo volo

La versione più recente dell’AH-64E Apache ha volato con successo con una upgraded capabilities suite, mentre Boeing continua a modernizzare la piattaforma. L’upgraded E-model Apache, noto come Version 6.5, o V6.5, è la prossima configurazione dell’attack helicopter.

“Abbiamo visto il nostro duro lavoro prendere vita con questo primo volo”, ha affermato Christina Upah, vice president of Attack Helicopter Programs and senior Boeing Mesa site executive. “Questi miglioramenti porteranno l’E-model Apache al livello successivo in termini di capacità, garantendo che gli Apache continuino a dominare i futuri battlefields”.

“La V6.5, assegnata dall’U.S. Department of Defense nel dicembre 2021, include aggiornamenti software che migliorano le capacità e la pilot interface. Alcuni di questi miglioramenti includono: optimized route and attack planning; enhanced Link 16 features; integrazione di una Open Systems Interface, ponendo le basi per il Modular Open Systems Approach per massima interoperabilità, intergazione più rapida e la messa in campo di capacità avanzate”, afferma Boeing.

“Siamo molto entusiasti dello sviluppo continuo del V6.5 software poiché apre la strada alla modernizzazione dell’Apache”, ha affermato il Col. John (Jay) Maher, U.S. Army Apache project manager. “La V6.5 allinea l’intera E model fleet sotto lo stesso software, semplificando training e manutenzione, fornendo al contempo un pathway for sensor/capability parity, consentendo all’Esercito di affrontare mandati e tecnologie critiche. Garantire la rilevanza per il futuro è una priorità assoluta”.

“Basandosi sulla V6.5, l’azienda sta collaborando con l’esercito americano per integrare l’Improved Turbine Engine (ITE). Il motore, un General Electric Aerospace T901, offrirà miglioramenti in termini di available power, time on station and fuel efficiency, nonché miglioramenti riguardo la sostenibilità come health and usage monitoring, manutenzione e durata del motore”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)