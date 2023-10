TAP Air Portugal, buoni numeri in attesa della privatizzazione

Tap Air Portugal è attualmente oggetto di grande interesse nel settore dell’aviazione. A confermarlo pur senza fornire ulteriori dettagli è Davide Calicchia, Market Manager per l’Italia della compagnia portoghese di proprietà statale, che sta per essere privatizzata.

In termini finanziari, Tap Air Portugal sta dimostrando di avere una performance solida. Nel corso della prima metà dell’anno ha registrato per la prima volta dopo la pandemia un utile, e sembra che il terzo trimestre potrebbe continuare su questa strada positiva.

Un altro aspetto importante del successo di Tap Air Portugal è l’incremento del numero di passeggeri. La compagnia ha recentemente superato il traguardo di un milione di passeggeri nel 2023 sulle rotte del Nord Atlantico (Stati Uniti e Canada).

Per la summer schedule 2024 Tap ha pianificato un aumento dei collegamenti dall’Italia verso Lisbona: le rotte da Roma e Firenze vedranno un incremento dei voli diretti, offrendo ai passeggeri un’ampia gamma di opzioni per esplorare la vivace capitale portoghese e le bellezze della regione circostante, o per raggiungere differenti destinazioni facendo scalo nella base principale della compagnia (la possibilità di stopover è stata estesa fino ad un massimo di 10 giorni, anche distribuibili tra andata e ritorno). Questa espansione dei servizi rivela l’impegno di Tap Air Portugal nel servire i viaggiatori europei con connessioni convenienti attraverso Lisbona.

Un altro sviluppo degno di nota è l’aumento previsto dei voli diretti per il Brasile. Nell’inverno 2023-2024, Tap Air Portugal prevede di operare 80 voli diretti per il Brasile da 11 città diverse, offrendo un’ampia copertura di destinazioni in Sud America. Questo numero crescerà ulteriormente durante l’estate del 2024, con 91 voli diretti previsti.

(Fabrizio Ripamonti)